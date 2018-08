El PP no votará a favor de la exhumación de Franco del Valle de los Caídos

El Gobierno no podrá contar con el voto del PP para convalidar el decreto ley que aprobará el próximo viernes el Consejo de Ministros con el que iniciará el procedimiento para exhumar al dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. Los conservadores se debaten entre la abstención y el 'no', pero en ningún caso respaldarán la iniciativa del Ejecutivo que contempla como fórmula jurídica la modificación de la Ley de Memoria Histórica y que prevé una salida "inminente" de los restos de Franco del mausoleo madrileño.

Así lo han confirmado fuentes de la dirección nacional del PP en declaraciones a eldiario.es. "No vamos a votar a favor", han remarcado. De esta forma, el sentido del voto –el 'no' o la abstención– dependerá de la actitud del Gobierno a la hora de negociar con los grupos parlamentarios y del propio texto que se apruebe este viernes.

Desde Melilla, adonde ha viajado este martes, el líder del PP, Pablo Casado, volvía a manifestar su oposición a las pretensiones del Gobierno. "Reabrir viejas heridas no conducen a nada", señalaba. Casado ha dicho que él prefiere "mirar al futuro y en lo que tiene que pasar en España en los próximos 40 años y no en lo que ocurrió hace 40 años". El máximo responsable de los conservadores ha destacado que "la transición española fue ejemplar, fue un paso histórico que todos dimos para que todos cupiéramos en un sistema constitucional y democrático" y, por tanto, ha insistido en que "reabrir viejas heridas no conducen a nada".

Poco antes, la vicesecretaria de Política Social del partido y alcaldesa de Logroño Cuca Gamarra, consideraba que "habrá que esperar a ver qué es lo que se aprueba este viernes para, si cumple todas las garantías, valorar el sentido del voto del Partido Popular". En una entrevista en La Sexta, aseguraba que, en todo caso, el partido no planteará "ninguna" batalla política. "Ya el presidente Pablo Casado lo dejó muy claro en relación a Franco: Nosotros en ningún momento vamos a defender a un dictador", sentenciaba.

En esta línea, ha defendido que "hay unas leyes aprobadas y lógicamente, hay que cumplirlas y aplicarlas". "Lo que pedimos es que no busquemos en un tema de estas características, constantemente convertirlo en un tema de enfrentamiento. Creo que hay que llevarlo con muchísima más normalidad, que es como creo que lo llevamos los españoles", añadía.