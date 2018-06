El PSC pide a Torrent demostrar que los letrados le asesoraron en la denuncia contra Llarena

El portavoz adjunto del PSC en el Parlament, Ferran Pedret, ha emplazado este martes al presidente de la Cámara, Roger Torrent, a demostrar que los letrados le han asesorado en la denuncia contra el juez del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena y otros magistrados.

"Si quiere demostrar que sí le han asesorado, que exhiba el informe jurídico que acredita el asesoramiento y acabe con la polémica", ha señalado en rueda de prensa en el Parlament.

La Mesa acordó el 24 de abril que los letrados 'estudiaran y ejercitaran' acciones penales contra Llarena pero Torrent optó por presentar una denuncia redactada por el gabinete de Presidencia: "Ni ha habido una formulación de la denuncia por parte de los servicios jurídicos ni ha habido un informe jurídico como se había encargado", según Pedret.

Torrent defiende que para presentar la denuncia sí contó con el asesoramiento de los letrados, pero Pedret advierte de que al PSC no le consta que los servicios jurídicos hayan participado en este proceso.

"Me parece claro que no se han cumplido los acuerdos de la Mesa ni los criterios de cautela" solicitados por el líder del PSC, Miquel Iceta, que pidió a Torrent que no presentara la denuncia sin el apoyo de los letrados, ha recordado el portavoz socialista.

Y ha señalado que la presentación de la denuncia ha sido "precipitada" y ha supuesto la vulneración de las indicaciones de la Mesa de llevar a cabo todo el procedimiento a través de los letrados.

DESPLAZAMIENTOS DE DIPUTADOS DE JXCAT

Sobre la solicitud de los diputados de JxCat presos y en el extranjero para cobrar las pagas por desplazamientos, Pedret ha pedido esperar el informe jurídico que se ha encargado a los letrados sobre este asunto.

"Es un tema complejo y discutible; hay argumentos a favor de las dos posiciones, pero esperaremos al informe de los letrados, los mejores conocedores de la estructura retributiva" del Parlament, ha dicho.

PEDRO SÁNCHEZ

Preguntado por las relaciones con el Govern por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Pedret ha respondido que "es muy pronto para que haya compromisos concretos más allá de la recuperación del diálogo porque lo primero es volver a sentar todos actores en torno a una mesa para desecalar y avanzar".

"Esperamos que el diálogo se inicie lo antes posible", ha añadido el portavoz socialista, que también ha ensalzado los primeros días de Sánchez al frente del Gobierno.