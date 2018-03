El PSOE pide anular la visita de senadores al Valle de los Caídos para no ceder al "capricho chantajista" del prior

El portavoz del grupo parlamentario del PSOE en el Senado, Ander Gil, ha reclamado al presidente de la Cámara Baja, Pío García Escudero, que anule la visita de un grupo de integrantes de la Comisión de Justicia al Valle de los Caídos para escuchar las explicaciones del prior sobre su negativa a cumplir la orden judicial de facilitar la exhumación de los restos de víctimas del franquismo.

Gil considera que acudir al mausoleo franquista tras la negativa del prior, Santiago Cantera, a explicar su postura en el Senado el pasado lunes supone ceder a un "capricho chantajista" del responsable de la comunidad benedictina que reside en el monumento.

"Me sonroja que el Senado de España haya decidido seguirle el juego al prior en su estrategia de ningunear a la Ley", afirma Gil, que recuerda al presidente del Senado que su obligación es defender "la dignidad" de la Institución. Por ello, el portavoz socialista insta a García Escudero a hacer prevalecer su autoridad sobre la Comisión y "desactive el desplazamiento de los senadores", en el que el PSOE había anunciado que no participaría, para no sentar un "peligro precedente".

Por ahora, la visita de la Comisión sigue prevista después que la comisión de Justicia aceptara la invitación que Santiago Cantera les remitió tras no acudir al órgano del Senado a explicar su oposición a las exhumaciones aduciendo que estaba ocupado con sus labores religiosas.

Este viernes por la mañana el presidente del Episcopado, Ricardo Blázquez, ha afirmado que el prior no tiene autoridad para incumplir las órdenes sobre los restos que yacen allí. "El responsable en este punto es Patrimonio Nacional", indicó el presidente.