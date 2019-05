El PSOE rechaza un Gobierno en coalición con Unidas Podemos, pero se abre a "incorporar miembros de otros partidos"

Las elecciones del 26M reforzaron a Pedro Sánchez en su intención de gobernar en solitario y en su rechazo a una coalición con Unidas Podemos, a quien reclamó que "reconsidere" esa exigencia. Pero este jueves el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha abierto la puerta a una fórmula que incorpore miembros de la formación de Pablo Iglesias al Gobierno sin que sea una coalición al uso.

"Coalición es un término que no nos gusta", ha expresado el también ministro de Fomento en funciones en una entrevista en Espejo Público (Antena 3) en la que ha reconocido que se podría llevar a cabo "en un momento dado la incorporación de miembros de otros partidos".

Fuentes socialistas explican que hacen una distinción entre gobernar en coalición –que supone un acuerdo con un reparto de puestos en distintos niveles– de "meter a dos o tres" personas de otros partidos. Podrían ser independientes propuestos por esas formaciones, pero también dirigentes, según aseguran a eldiario.es las fuentes oficiales del PSOE consultadas.

"Una coalición tendría sentido si ambas formaciones sumaran mayoría absoluta", ha expresado Ábalos, que ha recordado que es necesario "recurrir a otras fuerzas que no sean reactivas", es decir, que no rechacen a Unidas Podemos, que es el "socio programático prioritario" del PSOE: "Tiene más margen un Gobierno socialista que otra fórmula". "Nuestro propósito es ese, pero no es definitivo porque no hemos empezado a hablar", explican fuentes del PSOE.

La apertura a que miembros de otros partidos –más allá de "independientes progresistas de reconocido prestigio"– es una novedad con respecto a lo que habían mantenido los socialistas tras las elecciones del 26 de mayo, cuando consideraron que los malos resultados de Iglesias le impedían exigir su entrada en el Gobierno.

No obstante, desde el PSOE aseguran que aún "no se han sentado" a abordar la negociación del Gobierno más allá de las conversaciones de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. "Todas las opciones están abiertas", reconocen fuentes socialistas. "Esa posibilidad no está cerrada", admite un destacado dirigente del PSOE sobre la opción de que miembros de Unidas Podemos se sienten en el Consejo de Ministros, pero deja claro que será exclusivamente Sánchez quien lo decida.

Sobre la amenaza de Unidas Podemos con repetir las generales en caso de que Sánchez no acepte su exigencia de formar parte del Gobierno, fuentes socialistas creen que no va en serio: "Es un despropósito porque esa experiencia ya la provocaron. Nadie lo entendería".