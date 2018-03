Pablo Casado: "Cristina Cifuentes tiene todo nuestro cariño, respeto y confianza"

El vicesecretario general de Comunicación del Partido Popular, Pablo Casado, ha afirmado este jueves en una entrevista en el Canal 24h de TVE que la presidenta de la Comunidad de Madrid cuenta "personalmente" con todo su apoyo y, en cuanto al PP, con "todo nuestro cariño, respeto y confianza". Así se ha referido Casado a Cristina Cifuentes tras las acusaciones que recaen sobre ella por la posible falsificación en las calificaciones del máster que realizó en la Universidad Rey Juan Carlos.

Además, ha añadido que no solo cuenta con el respaldo del Partido Popular, sino que también tiene el apoyo de "la mayoría de los madrileños". "Quizá es lo que le sienta mal a sus adversarios", ha planteado después. Según el vicesecretario popular, la situación que están viviendo tanto Cifuentes como la Universidad es "injusta". Más aún porque, para él, las explicaciones que la presidenta ofreció a los medios fueron las correctas. Las palabras de Casado han tenido respuesta poco después a través de las redes sociales: la presidenta regional ha agradecido su intervención con un mensaje con tres emoticonos de besos.

"Un esperpento"

En lo relativo a la situación catalana, Casado cree que la posible investidura de Jordi Turull como presidente de Catalunya es "un capítulo más de este esperpento". Según el vicesecretario, las fuerzas políticas independentistas quieren tensionar la situación de España, por eso han intentado investir a Puigdemont, después a Jordi Sànchez y ahora a Turull. Tres candidatos que para Casado eran inviables por la situación en la que se encuentran. Además, ha aprovechado para recordar que Turull podría tener que hacerle frente a alguna medida cautelar impuesta por el juez Llarena próximamente. "Nadie echa de menos al independentismo", ha asegurado el vicesecretario antes de añadir que el Partido Popular de Catalunya reclama al señor Torrent que en lugar de bloquear el Parlament propusiese a una persona que no estuviese fugada o en prisión.

Para él, la alternativa constitucionalista al procés pasa por que Ciudadanos tome el mando y el Parlament "no sea rehén de los cálculos independentistas" que, según ha dicho, no representan a la mayoría de la sociedad ni son "un único pueblo". En lo referente al futuro, el miembro del PP ha comentado que una investidura no independentista podría darse si la CUP no apoya al candidato que presente Junts pel Sí y ERC. Por otra parte, ha asegurado que Inés Arrimadas cuenta con el apoyo de su partido siempre que se presente para "desbloquear la situación en Catalunya".

Sobre el tema que lleva días en la calle, las pensiones, Casado ha vuelto a repetir que el presidente del Gobierno va a aumentar las mínimas y las de viudedad. Ha pedido que no se haga "demagogia ni oportunismo" con una cuestión tan esencial. También ha exigido que todas las fuerzas políticas intenten llegar a un acuerdo en el Pacto de Toledo y que sean "responsables". "Los pensionistas pueden estar tranquilos, su pensión está garantizada y se ha ido revalorizando. En cuanto la situación nos lo permita, las subiremos más", ha comentado.

Otro tema que no ha quedado sin tratar es la prisión permanente revisable que, según él, no es algo hecho "en caliente", sino que apareció hace dos años: "Ahora se han empezado a sumar más personas a ella y, de hecho, en Europa se aplica en todos los países excepto en Portugal y Croacia, si no recuerdo mal". Para Casado esta medida es una forma de fomentar la seguridad. Por último, ha negado la acusación que recae sobre las filas de su partido de que el PP se aprovecha del dolor de las víctimas de crímenes como el de Diana Quer o Mariluz: "Somos sensibles al dolor que sienten unos padres que lo que buscan es que nadie pase por el mismo trance que ellos, pero no sacamos rédito mediático de esto".