Pablo Iglesias: "No creo que Pedro Sánchez vaya a ser tan irresponsable de llevarnos a unas elecciones"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, no cree que la amenaza de una repetición electoral ante el bloqueo en la formación de un Gobierno sea real. : "No creo que Pedro Sánchez vaya a ser tan irresponsable de llevarnos a unas elecciones", ha señalado en una entrevista en Telecinco. Iglesias ha defendido que Unidas Podemos ha "cedido" en la negociación y cree que al PSOE "se le están acabando las excusas" para no aceptar un Ejecutivo de coalición.

Iglesias será recibido por Sánchez este martes en el Congreso, en la quinta reunión que ambos mantienen para intentar desatascar la investidura del candidato socialista. La ejecutiva del PSOE ha aprobado este lunes un documento programático que el presidente en funciones le presentará junto a la oferta de un "gobierno monocolor" y de una "colaboración" en segundos niveles de la administración.

El líder de Podemos ha considerado insuficiente la oferta, de la que se ha enterado por los medios. "Es el programa del PSOE. Ya lo conocía", ha dicho. Iglesias ha asegurado que el documento es "un paso atrás sobre el acuerdo de Presupuestos" que ambos firmaron en octubre del año pasado.

Iglesias ha sostenido que en Unidas Podemos son conscientes de que no pueden reclamar su programa electoral íntegro, pero sí ha defendido abrir una "negociación integral" que para acordar un programa conjunto, los "equipos de gobierno" y la forma de dotar al Ejecutivo de "estabilidad".

La programática sería la primera de las "cesiones" que Iglesias sostiene que ha hecho Unidas Podemos. La segunda trata sobre el principal obstáculo de la negociación: la fórmula de Gobierno. El líder de Podemos ha recordado que, ante las dudas que ha expresado el PSOE sobre la posibilidad de lograr los apoyos parlamentarios a una coalición, él ha planteado intentarlo ahora en julio y, si fracasa, revisar su estrategia ante un segundo intento. "Ya no usan ese argumento porque saben que sí saldría", ha dicho Iglesias.

Por último, el líder de Podemos ha sostenido que será "leal" con el Gobierno cuando el Tribunal Supremo evite la sentencia sobre el procés y ha señalado que tanto Unidas Podemos como En Comú, la confluencia catalana, han renunciado al referéndum en Catalunya como "línea roja".

"La sensación que tengo es que al PSOE se le acaban las excusas", ha zanjado.

Pablo Iglesias también ha abordado la posibilidad de que Íñigo Errejón optara a presentar una candidatura en caso de repetición electoral. El líder de Podemos ha sostenido que "la izquierda rechaza la división y las escisiones", pero ha respondido con cierta ironía: "Si Errejón y [Gaspar] Llamazares montan un partido, que los ciudadanos elijan libremente"