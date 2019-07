Pablo Iglesias promete "lealtad" republicana a Pedro Sánchez para un Gobierno de coalición

Pablo Iglesias ha defendido de manera habitual en los últimos años la aplicación de los "valores republicanos" como fórmula para abordar los dos principales problemas que aborda la sociedad española: la crisis social (desigualdad, precariedad, falta de perspectivas de vida) y el conflicto territorial, que hoy tiene en Catalunya su máximo exponente. El secretario general de Podemos lo ha vuelto a hacer este lunes en la inauguración del curso de verano de la Universidad Complutense de Madrid Bases para un nuevo republicanismo que se ha celebrado en El Escorial.

El líder de Podemos ha desligado esos valores de un momento republicano concreto. No se trata de defender una bandera, como expone el partido desde su fundación. Sino de defender unas políticas. "En España hablar de republicanismo se trata de hablar de significantes hegemónicos", ha expuesto Iglesias. "Sufragio, desarrollo y progreso, regeneración democrática, justicia social, avances de las mujeres, aunque limitados", ha enumerado. Para continuar: "Educación, innovación pedagógica, amor por la naturaleza". En definitiva, ha asegurado el politólogo, que recupera siempre que puede su rol de profesor, una "institucionalidad a favor de las mayorías sociales y de la despatrimonialización del Estado" por parte de las clases dominantes.

"Y en los años 30 [del siglo XX, durante la II República], si hablamos de republicanismo hablamos de una alianza con el movimiento obrero y sus organizaciones". En aquél momento, "las organizaciones políticas y sindicales de la clase obrera, que eran revolucionarias, terminan asumiendo la lealtad a la República como una de sus señas de identidad".

Esa misma lealtad le ha ofrecido Pablo Iglesias a Pedro Sánchez un día antes de que ambos vuelvan a reunirse, por quinta vez desde las elecciones del 28 de abril, para intentar sondear un acuerdo que permita sacar adelante un Gobierno. "Somos conscientes de que tenemos que ser leales. Es normal que pidan que no haya oposición interna en el Gobierno. Nos parece bien, pero que planteen sus exigencias", ha señalado el secretario general de Podemos.

A por un nuevo pacto de país

La lealtad de los años 30 se repitió, según la exposición de Iglesias, durante la Transición. Entonces, un joven Juan Carlos I, "que fue elegido por un dictador", puso en marcha un proceso de diálogo "que hoy sorprendería", ha señalado. Iglesias ha recordado que al poco de ser coronado rey, el monarca viajó a EE UU, donde dijo ante los periodistas que quería ser "el rey de una república". "Reconocía la superioridad de los valores republicanos", ha concluido.

Las bases de aquel diálogo fueron que los sindicatos se reunieron con los empresarios y con el Gobierno para decidir líneas de política económica en las siguientes décadas; que se redactó una Constitución que implicó un amplio consenso "en el que no estuvo la Alianza Popular de Fraga"; se reconoció "como institución preexistente a la Generalitat de Catalunya; y se articuló una "realidad institucional compleja, con los fueros vascos y el reconocimiento de diferentes tipos de territorio", en referencia a la expresión constitucional "regiones y nacionalidades".

El problema, ha asegurado Iglesias, es que aquél pacto es irrepetible. No se dan las condiciones que lo permitieron. Y hay que caminar hacia uno nuevo, mucho menos profundo, que permita salvar los grandes problemas que tiene España: social y territorial. Para hacerlo, Pedro Sánchez solo tiene una opción: buscar aliados por la izquierda y en lo único que queda de la democracia cristiana europea, el PNV.

"¿Puede la derecha afrontar estos dos grandes retos que tiene España?", se ha planteado Iglesias, para responderse inmediatamente: "Difícilmente". En su opinión, PP, Ciudadanos y Vox "forman un bloque de tintes reaccionarios", como pone de relieve que "un colectivo siempre abierto ha hecho un juicio de lo que significa la alianza con la extrema derecha homófoba", en referencia a los incidentes provocados por la presencia de Ciudadanos en el desfile del Orgullo de este fin de semana. "El movimiento LGTBI señala a un movimiento reaccionario que nos quiere llevar al pasado", ha dicho Iglesias.

Ese "bloque reaccionario" no es solución porque propone como receta contra el "problema de la justicia social" aplicar "más neoliberalismo". "Niegan el conflicto. No buscan consensos para mantener el nivel de consumo de las clases subalternas trabajadoras. Favorecen la precariedad, no garantizan las pensiones ni hay justicia social", ha asegurado.

"En la cuestión territorial", finalmente, "Catalunya no la ven como un problema de Estado, sino una oportunidad electoral".

"Propuesta integral" para las "tareas fundamentales"

"¿Quién podría caminar en la dirección de asumir estas tareas de Estado?", se ha cuestionado a continuación. "Ni a la derecha ni una sola fuerza", se ha respondido en referencia a la intención del PSOE de gobernar en solitario.

Pablo Iglesias se ha lamentado de que el candidato socialista y sus asesores hayan convertido en "una batalla de marketing" la investidura de Pedro Sánchez que "queda muy lejos de las necesidades históricas del país". "La política no es solo marketing, batalla por el relato y cocina de los spin doctor", ha concluido.

"Queremos convencer con la mano tendida de que lo mejor de la tradición democrática puede ser una caja de herramienta para asumir los dos retos" que tiene España. "Y eso es lo que ha pedido una mayoría progresista, no amplísima progresista, pero que señaló un mandato en clave antireaccionaria", ha indicado Iglesias.

Ahí entraría la propuesta "integral" que hace Unidas Podemos y que "implica un programa, equipos de gobierno y estabilidad parlamentaria. "Si el objetivo es solo sacar la investidura, los votos de la derecha valen. Pero no permiten asumir tareas fundamentales.

Esa "caja de herramientas" que Iglesias plantea a Sánchez "tiene que ver con los valores republicanos" y debe servir, además, como "mensaje para Europa", que está en riesgo. "Las bases materiales de sostenibilidad de la UE se vienen abajo", ha concluido el líder de Unidas Podemos.