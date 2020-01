Pablo Iglesias: "Estoy de acuerdo con el nombramiento de Delgado como con cualquier decisión de este Gobierno"

Pablo Iglesias defiende la designación de la exministra de Justicia Dolores Delgado como Fiscal General del Estado que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros. "Por supuesto, como cualquier decisión del Gobierno del que formamos parte", ha respondido en una entrevista en Antena 3. "Su ideología nunca va a estar por encima del derecho", ha dicho el vicepresidente del Gobierno de coalición, que ha asegurado que Delgado actuará con la "autonomía" que establece el ministerio fiscal.

De hecho, ha aprovechado para recordar que el fiscal Anticorrupción "del PP" Manuel Moix trabajaba para "proteger" los intereses del partido conservador, a quien ha pedido que "sea coherente y haga autocrítica". Iglesias, que fue muy criticó con Delgado por los audios que se filtraron de una comida con el excomisario Villarejo cuando era fiscal, ha puesto en valor que pidiera "disculpas" en su momento. "Demostró su compromiso en la lucha contra las cloacas", ha agregado.

"Lo que no es estético es que la derecha que ha tratado de manipular a la justicia y los fiscales plantee críticas al Gobierno. Delgado, como cualquier funcionario, merece una oportunidad y demostrar que la Fiscalía trabaja con principio de autonomía", ha rematado Iglesias. No obstante, no ha dicho si la habría propuesto para la Fiscalía General si fuera presidente: "No lo soy, soy vicepresidente".

El vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha defendido que Sánchez se reúna con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y ha explicado que su "inhabilitación es recurrible". "Torra es president porque los ciudadanos catalanes así lo han decidido. El presidente tiene que hablar con la máxima autoridad de la Generalitat", ha explicado antes de recordar que tanto él como Sánchez han hablado con el presidente y el vicepresidente del Govern, respectivamente, a propósito de la explosión en una empresa química en Tarragona.

"El conflicto no se resuelve por la vía judicial", ha dicho Iglesias, que ha defendido la mesa pactada por PSOE y ERC para que negocien los gobiernos. Por parte del central, Sánchez reserva los asientos a cargos socialistas. "Todos los actores tienen que ceder y se tiene que producir el acuerdo en el marco del ordenamiento vigente", ha expresado.

En cuanto a la judicialización del conflicto, ha calificado de "absurda" la situación en la que Carles Puigdemont y Toni Comín estén sentados en el Parlamento Europeo mientras Oriol Junqueras está en prisión. "Ha ocurrido que tribunales europeos han quitado la razón a nuestros jueces, eso es una humillación. Que haya tribunales europeos que quitan la razón a jueces españoles deja en mal lugar a nuestra justicia y es algo preocupante", ha afirmado el vicepresidente sobre la negativa a tramitar la euroorden emitida por el juez Pablo Llarena.

Iglesias ha asegurado -en contra de lo que han reconocido tanto Unidas Podemos como el PSOE durante estos días- que Sánchez le avisó de que el organigrama del Gobierno de coalición tendría cuatro vicepresidencias. "No solo me la consultó sino que es una propuesta que nosotros le hicimos en el mes de julio. Le planteamos lo interesante de que hubiera cuatro vicepresidencias para coordinar los ejes de la acción de gobierno. Creo que ha sido una propuesta muy inteligente", ha subrayado. En aquel momento Sánchez rechazó ese plan. "Quien quiera sembrar cizaña lo que va a encontrar es un Gobierno fuerte, unido, que vamos a trabajar desde el compañerismo", ha dicho en la línea que han marcado todos los miembros del gabinete estos días.

Preguntado por su opinión sobre la presencia de parejas en el Gobierno -en referencia a él e Irene Montero, ha defendido “normalizar” que haya parejas en diferentes ámbitos. “En muchas formaciones hay parejas”, ha recalcado Iglesias, que ha recordado que también existen en puestos directivos de los medios de comunicación (nombrando específicamente Atresmedia) y ha incidido en que, normalmente, ese tipo de críticas juegan en contra de las mujeres. “Nadie me ha cuestionado mi posición por ser pareja de Irene Montero”, ha protestado y ha añadido que “esto refleja la necesidad de que haya un Ministerio de Igualdad”.

Iglesias ha concedido una entrevista a Antena 3 tras la primera reunión del Consejo de Ministros de la que ha informado Pedro Sánchez en rueda de prensa esta mañana. El presidente, que ha pedido a sus ministros que se pongan "manos a la obra" para desarrollar el acuerdo programático que pactaron PSOE y Unidas Podemos y ha defendido la coalición, ha comparecido en Moncloa sin presencia de sus socios y escoltado por algunos de los principales miembros de su equipo.