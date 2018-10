Podemos mete presión al Gobierno en la negociación de Presupuestos: "Estamos en el 'no"

Podemos sube la presión sobre el Gobierno en la semana clave de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado. El Ejecutivo debe presentar las líneas generales de la cuentas de 2019 antes del próximo lunes, 15 de octubre. Un documento que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias querían que fuera pactado, según adelantó eldiario.es. Pero en Podemos no convencen las propuestas del Gobierno y advierten: "Estamos en el no".

"Las primeras respuestas del Gobierno al documento que les remitimos no están a la altura de lo que espera la ciudadanía de este país", ha apuntado el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, en la habitual rueda de prensa de los lunes.

Unidos Podemos remitió hace ya dos semanas un documento programático con una batería de medidas para la negociación. La respuesta del Gobierno ha llegado este fin de semana. Y en Podemos lo han recibido con mucha decepción. "Parecía que había avances, pero cuando nos han llegado los documentos vemos pasos atrás", ha lamentado Echenique. "Esperamos reconducir la situación a lo largo de esta semana", ha señalado. "Tenemos voluntad constructiva, nos estamos matando a trabajar", ha añadido. Y ha zanjado: "Faltan avances en temas muy importantes. Estamos en el no".

La respuesta del Gobierno ha supuesto un jarro de agua fría para Podemos. Este viernes, Iglesias se mostraba "optimista" durante su discurso ante el Consejo Ciudadano Estatal del partido. Apenas dos días después, la visión es mucho más negativa en Podemos.

Echenique ha apuntado los puntos claves en los que no hay acuerdo y que ya había avanzado eldiario.es este mismo lunes: política de vivienda, lucha contra la precariedad laboral, con la subida del SMI como principal escollo, y Ley de Dependencia.

En materia del alquiler, Echenique ha asegurado que "el Gobierno se tiene que comprometer a una regulación de precios en zonas tensionadas. No puede ser que los alquileres sigan subiendo". Además, Podemos pretenden que "los grandes tenedores de viviendas, aquellas que tienen más de 10 propiedades, las pongan en el mercado a precios asequibles" para evitar "que los especuladores tensionen el mercado cuando hay un problema de vivienda".

Esta es una de las petición es clásicas del grupo confederal. La portavoz de En Comú Podem, Lucía Martín, ya advirtió en una entrevista con eldiario.es que sin abordar este asunto, los diputados de la confluencia catalana no apoyarán los Presupuestos.

Sobre la política labora, Podemos exige que el Salario Mínimo suba a los 1.000 euros al mes. Ahora mismo está fijado en los 735 euros al mes. El Gobierno ya ha advertido de que no puede asumir una subida tan grande de un año para otro. Podemos, además, quiere que el subsidio de desempleo para parados de larga duración se pueda solicitar desde los 52 años, en lugar de los 55 actuales, y que no se tenga en cuenta la renta familiar, sino la de la persona que lo solicita.

Por último, Echenique ha asegurado que tampoco se están aportando soluciones por parte del Gobierno a los 300.000 dependientes que tienen reconocida una prestación y que todavía no reciben un solo euro. "Lo que ofrece el Gobierno es inaceptable para esas personas", ha zanjado.

Pensiones, recibo de la luz

Las tres materias que este lunes ha explicitado Podemos ante los periodistas no son las únicas que separan al partido del sí a los Presupuestos Generales del Estado.

"Se requieren avances en otros puntos", ha apuntado Echenique. "Seguiremos pidiendo ligar la subida de las pensiones al IPC por ley por mucho que no le guste a Calviño o al FMI. Sobre el recibo de la luz, lo mismo. El real decreto del Gobierno es decepcionante. Los avances en el bono social son muy limitados. Y la rebaja de impuestos es contraria a lo que hay que hacer. Se baja la presión al oligopolio, con cargo al dinero público de todos los españoles y no a sus beneficios", ha explicado el número dos orgánico del partido.

El partido responderá ahora a los documentos remitidos por el Gobierno este fin de semana. En función de cómo se articulen esas respuestas, se producirán o no reuniones esta misma semana. "Lo importante no es el calendario sino los avances. Pero no puede pasar de esta semana", ha apuntado Echenique. Eso sí, ha reconocido que "el acuerdo se tiene que dar antes del final de esta semana".