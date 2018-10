Pablo Iglesias: "Debemos mandar a la oposición por muchos lustros al bloque de extrema derecha del PP, de Ciudadanos y de Vox"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha contrapuesto este viernes ante el máximo órgano de dirección de su partido los dos proyectos que, en su opinión, pugnan ahora mismo por gobernar España. Uno, el que encarnan PSOE y Unidos Podemos, "el del cambio". El otro, el "proyecto reaccionario de PP y Ciudadanos", quienes "tratan de ocultar mediática y políticamente los debates sobre la agenda social". Una disputa, ha señalado, en la que también participan, de parte, las "cloacas del Estado".

Iglesias ha dirigido un extenso discurso al Consejo Ciudadano Estatal de Podemos en el que ha repasado el estado de las negociaciones entre Unidos Podemos-En Comú-En Marea y el Gobierno para sacar adelante un acuerdo presupuestario. El secretario general ha insistido en las medidas que ya presentó hace un par de semanas y que recoge el documento Presupuestos con la gente dentro, cuyas medidas ha calificado como "líneas moradas", para evitar hablar de "líneas rojas", sabedor de que el posible pacto que pueda alcanzar con el PSOE no satisfará todas sus reivindicaciones.

El líder de Podemos ha defendido el conjunto de las iniciativas ahí recogidas, con la ampliación de la recaudación en "más de 10.000 millones" como condición imprescindible para avanzar en las políticas de gasto. Iglesias ha recordado sus propuestas en materia de pensiones, de vivienda, de violencia contra las mujeres o para atacar la subida del precio de la luz.

"Nos toca asumir y hacernos responsables de nuestro peso político. Nunca Podemos y el espacio confederal abierto con las fuerzas políticas hermanas había tenido tanta influencia como ahora", ha señalado. "Nunca podíamos haber impactado tanto en la acción de Gobierno", ha insistido. "Nos toca acabar de negociar los Presupuestos y sacarle el máximo rédito posible", ha apuntado, para zanjar: "Pero no vamos a dejar de luchar por acabar con otras rémoras: la leyes mordaza, las reformas laborales, recuperar el dinero del rescate bancario, publicar la lista de amnistiados fiscales de Montoro, poner fin al oligopolio eléctrico y blinda los derechos sociales".

La campaña mediática con "aroma a cloaca"

El riesgo para que este proyecto se pueda llevar a cabo, ha señalado Iglesias, no viene tanto de la "debilidad de un Gobierno sostenido por 84 diputados" como de la confluencia de intereses entre "la derecha y la extrema derecha política, mediática y empresarial", que han unido sus fuerzas para "evitar que los números de la moción de censura se conviertan en una alternativa de Gobierno para los próximos 10 años en España".

Iglesias ha advertido primero de una "campaña mediática con aromas a cloacas del Estado" y de las "advertencias, cuando no amenzas, de los poderes económicos de la derecha y de la extrema derecha" que "son el pan de cada día".

El secretario general de Podemos ha apuntado que "la campaña de las cloacas existe", pero ha asegurado que "no es una campaña contra el Gobierno como tal, sino dirigida a derrocar cuando antes la posibilidad vigente de crear una mayoría alternativa de largo alcance frente al bloque reaccionario que representan PP y Ciudadanos".

"Esta campaña nos recuerda lo que dijo Pedro Sánchez en Salvados de que personas con mucho poder le hicieron saber que si se aliaba con Podemos le harían la vida imposible". "Aquello que dijeron estas personas parece que se cumple", ha señalado. "Los enemigos del cambio quieren acabar con cualquier posibilidad de que la suma de la moción se pueda convertir en una alternativa de gobierno duradera".

Eso sí. Iglesias también ha asegurado que apoyarán al Gobierno "en aquellas cosas que el Gobierno hace bien". Pero que no lo harán en cualquier caso: "Hemos demostrado que no titubeamos cuando toca pedir responsabilidades. Caiga quien caiga. España no puede tolerar que en su Goberno haya personas que intentaron defraudar a Hacienda, recibieron favores académicos o tenían trato con las cloacas. Esa España forma parte de la historia". La referencia a Màxim Huerta, Carmén Montón o Dolores Delgado ha sido obvia.

"Frenar el proyecto reaccionario de PP y Ciudadanos"

Iglesias ha relacionado la "campaña mediática" con la estrategia de PP y Ciudadanos, cuyo "proyecto reaccionario" ha pedido "frenar".

En su opinión, Pablo Casado y Albert Rivera "tratan de ocultar mediática y políticamente los debates sobre la agenda social, echando gasolina al fuego de Catalunya, azuzando el racismo y la xenofobia y uniendo fuerzas para ir de la mano en el bloqueo de cualquier intento de cambio". El motivo: "Saben que están perdidos si se debate sobre problemas sociales reales: el precio de la luz, el alquiler, la pobreza, la violencia machista o sobre la precariedad. El PP y Ciudadanos no tienen nada que decir porque no tienen proyecto de país. Solo tienen proyecto de enfrentamiento e incendiarios".

Iglesias ha pedido hacer un esfuerzo para "que la gente perciba que hay políticas concretas que ayudan a solucionar sus problemas y que garantizan su seguridad". Una seguridad que, a diferencia de PP y Ciudadanos, no tiene que ver con fronteras o policías, sino con "las pensiones, la ayuda a la Dependencia, la estabilidad laboral, los salarios dignos, la cobertura de los servicios públicos y los precios razonables de los servicios domésticos fundamentales"..

La imposición de ese discurso es, ha dicho Iglesias, "la mejor vacuna para que no ocurra en España lo que ha ocurrido Italia". "Defender la soberanía, los derechos sociales, el Estado del bienestar y los Derechos Humanos tienen que ser los signos distintivos del proyecto de España frente a los modelos de la xenofobia", ha añadido.

Para Iglesias, solo en el caso de no acabar "con las causas económicas que generan los problemas sociales" y si no se logran "soluciones efectivas" a dichos problemas, podrá volver al Gobierno el PP de Casado.

"Por eso es crucial poner freno a los intentos de que Casado y Rivera vuelvan al Gobierno. Debemos mandar a la oposición por muchos lustros al bloque de extrema derecha del PP, de Ciudadanos y de Vox", ha concluido.