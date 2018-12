Pablo Iglesias, sobre 'la manada': "Es necesario que el machismo salga de los tribunales de Justicia"

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha confirmado la pena de nueve años por abuso sexual para los cinco miembros de 'la manada' en una sentencia que ha comunicado a las partes esta misma mañana. Esta vez, también hay un voto particular de dos magistrados, pero al contrario que con la primera sentencia, para defender que se condene a los cinco miembros por agresión sexual –y no por abuso–a 14 años y tres meses de cárcel.

La sentencia se ha conocido a primera hora de este miércoles y, en un primer momento, solo miembros de Podemos han reaccionado. Pablo Iglesias estaba en Los Desayunos de TVE, donde ha declarado que es una "vergüenza que el machismo siga instaurado en los tribunales".

El secretario general de la formación ha pedido formación de género en los juzgados y ha anunciado que, en vistas de que "no está tan claro" que los Presupuestos salgan, presentarán en el Congreso una Ley que blinde y garantice que solo sí es sí". Con la actual Ley, decía, ha posibilidad de que se le diga a una mujer que "si no patalea, si no grita, si no se juega la vida, no está siendo violadas".

"Se les está diciendo a las mujeres que si no patalean, si no gritan, si no se juegan la vida, no están siendo violadas. Vamos a presentar una ley que blinde que #SoloSíEsSí. Es necesario que el machismo salga de los tribunales de justicia" @Pablo_Iglesias_ sobre La Manada. pic.twitter.com/IlH4iqWC2e — PODEMOS (@ahorapodemos) 5 de diciembre de 2018

Otros miembros de Podemos, como la Secretaria de Feminismos, Sofía Castañón, o el candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, también se han pronunciado. "Luego habrá campañas institucionales llamando a las víctimas a denunciar. A las cosas por su nombre", ha dicho éste último por que el TSJN les condene de nuevo por abuso y no por agresión sexual.

El TSJN reafirma la sentencia de La Manada. Esta es la #justiciapatriarcal que tenemos. Esta es nuestra ciudadanía de segunda, en la que nos fuerzan a ser valientes porque no somos libres.

Esto también es ultraderecha y esto ya pasaba antes de los 12 de Vox. — Sofía Castañón (@SofCastanon) 5 de diciembre de 2018

Se confirma la vergüenza. Condenan a los de la manada por abuso sexual pero no por agresión sexual. Y luego habrá campañas institucionales llamando a las víctimas a denunciar. A las cosas por su nombre. https://t.co/It4HNEuppb — Íñigo Errejón (@ierrejon) 5 de diciembre de 2018

En el PSOE, la portavoz de Igualdad en el Congreso Ángeles Álvarez ha tuiteado que "urge cambiar la ley" y que "tendremos problemas de impunidad mientras los jueces siguen anclados en el prejuicio sexista de la heroica resistencia 'goretiana' que exige una oposición activa hasta el limite de poner en riesgo tu vida".

Tendremos problemas de impunidad mientras los jueces siguen anclados en el prejuicio sexista de la heroica resistencia "goretiana" que exige una oposición activa hasta el limite de poner en riesgo tu vida. — Angeles Alvarez (@AAlvarezAlvarez) 5 de diciembre de 2018