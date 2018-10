Puigdemont, a la espera del escrito de la Fiscalía sobre los presos independentistas: "El viernes veremos si el Estado español rectifica su inmenso error"

El viernes se conocen los escritos de la Fiscalía sobre los políticos independentistas presos. Unos escritos sobre los que, en palabras de algunos dirigentes independentistas, dependerá el futuro de los presupuestos de Pedro Sánchez. El líder del PDeCAT y expresident, Carles Puigdemont, ha afirmado en Bruselas: "El viernes veremos si el Estado español rectifica su inmenso error". ¿Dependerá de eso su apoyo a los presupuestos? Silencio.

Puigdemont no ha querido a contestar al apoyo o no al proyecto de presupuestos pactado por el Gobierno y Unidos Podemos, y tampoco a qué espera de la Fiscalía: "El viernes veremos, no he hablado con nadie de la Fiscalía, hay que esperar a su decisión".

El líder del PDeCAT ha participado este miércoles por la tarde en Bruselas en la presentación de Més operació urnes (Columna), de los periodistas Laia Vicens y Xevi Tedó, celebrada en la delegación de la Generalitat ante la UE.

Durante la presentación de la obra, Puigdemont ha recordado la primera vez que vio la urna que se utilizó el 1-O: "Cuando miro la urna, recuerdo cómo fue la primera vez que la vi. Hay muchas cosas que aún no se han explicado. Fue un modelo determinado, una protourna, y la vi en el maletero de un coche de una persona que me enseñó diversos modelos".

Puigdemont ha reconocido que "la historia no está completa, y no puede ser por muchos motivos: no se puede hacer historia mientras está en curso, no se ha acabado, hay muchos capítulos que se están escribiendo. Hay mucho ruido y ganas de colonizar lo que va a pasar. Tener prisa no es un buen consejo para escribir la historia. Algunos han pretendido hacer crónicas canónicas sin hablar con los que teníamos algo que decir, como yo mismo".

El libro, según Puigdemont, "explica a cómo nos queríamos organizar como república, de una sociedad de súbditos a una cooperativa de ciudadanos. La Operación urna explica cómo una cooperativa de ciudadanos empoderada se organiza para que sea un éxito. Es la historia de por qué nos propusimos entonces una república independiente y no hace 40 años, que no había independentistas en el Parlament. Estamos viviendo un empoderamiento ciudadano de gente que quiere vivir y organizarse en democracia de forma diferente. Con el gobierno sólo no podríamos haber puesto las urnas ni haber creado la conspiración ciudadana de protegerlas".

"La historia demanda paciencia", ha afirmado Puigdemont: "No se ha acabado la historia, y q través de este objeto material barato [la urna] podemos sublimar una sociedad que aspira a la libertad".

El líder del PDeCAT ha reconocido que se encuentran "en una situación inédita, que no ha pasado en ningún país que ha buscado la independencia. Hemos decidido un camino no violento, que tiene dificultades obvias, y los líderes tienen la presión de la prisión o el exilio. Las circunstancias son duras y difícil. Yo no puedo hablar por teléfono con Jordi Sánchez, por ejemplo. no hay internet en las prisiones y para intercambiar mensajes, análisis y decisiones que se han que tomar, es difícil hacerlo por carta. A veces nos superan los hechos, hay un problema de ritmos. Pedimos un poco de comprensión. Aparentamos el aspecto más normal, pero tenemos los problemas que tenemos porque la situación es muy complicada. El vicepresidente Junqueras lleva un año en prisión sin juicio. Es muy duro".

El expresident, así, se ha reafirmado: "Nuestro propósito es el mismo, y encontraremos la fórmula de avanzar colectivamente. El camino es irrenunciable, no hay otro, tenemos confianza y esperanza".

En cuanto al 1-O, del que se acaba de cumplir un año, Puigdemont ha afirmado que "es la operación de represión más importante en toda Europa en un solo día. No ha pasado jamás. 40 años de la transición, pensábamos que la reacción no sería esa, que 30 años en la UE habrían ayudado a estándares europeos en la resolución de conflictos. Y lo que está pasando no es europeo ni democrático. En aquellos días, ¿cómo dices que sabes que habrá urnas para dar confianza a la gente si con ello pones en riesgo toda la operación? Dijimos que lo haríamos de forma pacífica y no violenta, para preservar la convivencia y el pacifismo. Lo dijimos, con esta clave. ¿Qué es lo que ha generado más credibilidad? Esa palabra. Porque la historia no ha terminado. Otros no aguantarán el paso del tiempo".

¿Algún país reconocerá a Catalunya? "Es más sujeto político de hecho que hace un año, es más reconocida políticamente. Aguanta un titular en China. Y eso es condición para que sea sujeto de derecho. Nosotros no pedimos que ningún país nos reconociera, hubo conversaciones, pero había que trabajarlo para que ese reconocimiento llegara después del conocimiento. ¿Es hoy más fácil? También. ¿Hay algún compromiso? No. Y es difícil pensar que a la primera demanda haya una respuesta positiva".