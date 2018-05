Rajoy, sobre Torra: "Sus tuits no reflejan el respeto y la educación que yo he encontrado mayoritariamente en Catalunya"

Mariano Rajoy está dispuesto a pasar página de lo sucedido en Catalunya para recuperar la normalidad y un Gobierno que se pueda poner al frente de aquella comunidad autónoma. El presidente del Gobierno asegura que al nuevo candidato a la Generalitat habrá que juzgarlo "por sus hechos". No obstante, Rajoy ha dicho de Torra que: "sus tuits no reflejan el respeto y la educación que yo he encontrado mayoritariamente en Cataluña".

El jefe del ejecutivo pretende que los partidos que apoyaron la puesta en marcha del artículo 155 no rompan el consenso con el que han llegado hasta aquí: "Haré lo que este en mi mano para mantener el consenso de los que apoyamos el 155, aunque eso me obligue a no decir algunas cosas".

La frase del presidente se refiere a la pelea que protagonizan el PP y Ciudadanos, después de que Albert Rivera haya decidido aumentar la presión y solicitar una prórroga imposible del 155. "Mi obligación es generar buen clima para que esto continúe", ha asegurado.

No a la sucesión

Durante un acto informativo celebrado en Cádiz y organizado por el Grupo Joly, Mariano Rajoy también ha hablado de su futuro. "No hay nada malo en que una persona se pueda presentar a unas elecciones si sus compañeros se lo piden", ha asegurado.

Ante esa afirmación, el conductor del acto le ha preguntado al presidente si estaría dispuesto a seguir "a pesar del desgaste". Rajoy ha contestado: "Ya sabe que los desgastes se remontan. Tampoco hay que preocuparse mucho de esas cosas".