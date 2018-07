Rajoy se despide del PP sin señalar favorito: "Me aparto, pero no me voy y seré leal"

"Queridos amigos, me aparto, pero no me voy. No podría, he dejado más de media vida en este partido. Estaré lejos de los focos y de la primera línea. Y, desde luego, seré leal". Con estas palabras y con ese mensaje final a su predecesor en el cargo, José María Aznar, que se ha prodigado en los últimos años por sus declaraciones contra el PP, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha pronunciado su último discurso como presidente de los populares durante el XIX Congreso Extraordinario del partido que está teniendo lugar en Madrid y en el que se elegirá a su sucesor entre los candidatos Pablo Casado y Soraya Sáenz de Santamaría.

Rajoy ha hablado de su etapa en el Gobierno, ha reivindicado la política y ha hecho un repaso a su trayectoria política, pero no ha dedicado ni una sola palabra a hablar de la sucesión. Ni siquiera ha deseado suerte a los candidatos. Ni a Sáenz de Santamaría ni a Casado. Sí que ha defendido su legado en el Ejecutivo y su estrategia en Catalunya, tarea que recayó entonces en su vicepresidenta y hoy aspirante a liderar el PP.

"Hoy es un día muy especial para mí, vengo a despedirme como presidente del partido y a daros las gracias", comenzaba. "Han sido los mejores años de mi vida política aunque algunos podían haber sido más cómodos. Me voy con la serenidad de que no han sido los españoles los que nos han retirado del Gobierno, ni tampoco mis compañeros de partido", añadía.

Rajoy ha querido dejar claro que no seguirá la senda de su predecesor José María Aznar, que se ha desvinculado del partido y al que ha criticado en los últimos años: "Considero un honor ser militante del PP y seguiré siéndolo siempre", ha remarcado. El expresidente ha recordado que empeó "en política pegando carteles en Galicia, por la noche" y que desde allí su carrera siguió creciendo hasta la Presidencia del Gobierno.

"Me habéis regalado una vida llena de satisfacciones, con muchos amigos, quizá con algún enemigo aunque yo no me considero enemigo de nadie", ha dicho ante el plenario, que le ha dedicado numerosos aplausos cerrados. "He dado todo lo que he podido pero eso no vale nada comparado con lo mucho que he recibido por vuestra parte", ha señalado.

A continuación ha defendido su gestión de gobierno. "Hemos hecho frente a la mayor crisis económica de nuestra historia. Y le hemos dado la vuelta por completo", ha celebrado el expresidente del Ejecutivo. "Hoy podemos decir con legítimo orgullo que España está mucho mejor que cuando llegamos al Gobierno. Dejamos una España mucho mejor de la que nos encontramos", ha insistido.

También ha defendido su gestión ante el desafío independentista en Catalunya al considerar que su Gobierno logró "aunar la prudencia con la firmeza". "El Gobierno autonómico que declaró la independencia fue cesado. Catalunya no se independizó", ha recordado. "En Catalunya no debemos proteger la soberanía porque nadie va a lograr dividirla, lo que necesita protección en Catalunya es la libertad y lo que corre peligro es la libertad de esos catalanes que no pasan por el aro de la independencia", ha zanjado.

Respecto a la lucha contr ETA, ha asegurado que "jamás" cayó "en la tentación de negociar con ETA" como "tantos" le pidieron.

Rajoy ha sido especialmente duro contra Pedro Sánchez por desbancarle de La Moncloa con una moción de censura. Si no gobierna el PP, ha dicho, es "porque se han colado por la puerta de atrás" una "coalición de izquierda y ultraizquierda" dado que "los electores les han bloqueado la delantera".

"No gobernamos hoy porque algunos prefieren un gobierno débil al que cobrarán muy caros sus apoyos, que un PP que no iba a ceder y que no les interesaba", ha añadido. Así, ha recordado que "desde 2009 el PP es la primera fuerza política de España". "D esde 2009 los españoles se han empeñado en que ganáramos todas las convocatorias electorales", ha zanjado.