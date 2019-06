Vox dice que corta "toda relación con el PP" en la Comunidad de Madrid por "incumplir" su acuerdo en el Ayuntamiento

Partido Popular y Ciudadanos comienzan a negociar el acuerdo programático de la Comunidad de Madrid bajo la amenaza de Vox de cortar "toda relación con el PP". Esta advertencia ha sido lanzada por Rocío Monasterio, candidata autonómica del partido de extrema derecha, tras el encuentro mantenido por las otras dos formaciones en la Asamblea para comenzar a dar forma al pacto que pretenden sellar para el próximo Ejecutivo autonómico, y que solo puede salir adelante con los votos de Vox.

La candidata autonómica del partido de extrema derecha, que no ha participado en el encuentro, ha presionado a los populares. En su intervención ante los medios ha reseñado que han "cortado toda la relación con el PP" y que han cancelado "las reuniones" que tenían programadas con el equipo de Isabel Díaz Ayuso. "Hasta que no se aclare qué está pasando en el Ayuntamiento no tiene sentido seguir avanzando en la Comunidad", ha apuntado.

Monasterio ha insistido en que el acuerdo firmado el viernes por la noche con el PP contemplaba "una coalición de Gobierno", incluía "concejalías de Gobierno para Vox", así como "una proporción en presupuestos". Por lo tanto, ha advertido que actualmente hay "un incumplimiento de un contrato entre PP y Vox". La presidenta de Vox Madrid no ha querido aclarar si tenían concejalías específicas pactadas con el equipo de José Luis Martínez Almeida. "El alcalde debe determinar cuáles deben ser", ha respondido.

Antes de que la diputada de Vox interviniese, los portavoces de PP y Ciudadanos aseguraban que su reunión había sido "muy cordial" y que había ido "francamente bien". Según ha planteado el representante del PP, Miguel Ángel García Martín, se han limitado ha hablar del programa y no ha cuestionado que el equipo de Gobierno estará liderado por Isabel Diaz Ayuso. "Entendemos que el partido que tiene más votos es el PP", ha respondido preguntado sobre este asunto.

En relación a los puntos y medidas que se han puesto sobre la mesa en este encuentro, César Zafra, portavoz adjunto de la formación de Albert Rivera, no ha detallado ninguno. Además, ha asegurado que no han negociado la distribución de puestos y que solo han "hablado" del programa. "Nadie entendería que hablásemos de otras cosas", ha incidido García, preguntado sobre los cargos del Ejecutivo. Desde el PP no han querido abordar este asunto ante los medios de comunicación. "Hoy estamos hablando de programa con Ciudadanos", se ha limitado a plantear su portavoz.

Por su parte, Zafra ha remarcado que su Ejecutivo solo estará formado por estos dos partidos. "Como hemos dicho y como prometimos a los madrileños el Gobierno y la negociación será con el PP", ha apuntado a los periodistas. Finalmente, sobre las pretensiones del partido de extrema derecha, ha añadido: "Que otros pidan otras cosas, no está en nuestras manos".