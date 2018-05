Rivera pide que PP, PSOE y Cs negocien cómo mantener el 155 en vez de "jugar" con el Diario Oficial de la Generalitat

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido este lunes que el PP, el PSOE y la formación naranja negocien juntos las condiciones para mantener la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña y que el Gobierno deje de "jugar" con el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña.

En una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, Rivera ha cuestionado la postura del Ejecutivo de Mariano Rajoy, que quiere estudiar la composición del nuevo Gobierno catalán --en el que el presidente Quim Torra ha incluido a dos políticos en prisión preventiva y a otros dos huidos de la Justicia-- antes de autorizar la publicación oficial de estos nombramientos.

El líder de Cs ha señalado que "estar jugando con el boletín oficial", diciendo "ahora no publico, ahora sí que publico", es algo que "al final va a durar 48 horas". Si el presidente del Gobierno no autoriza la publicación oficial del Ejecutivo catalán, éste no será efectivo, y eso impedirá levantar el 155, que solo dejará de estar vigente cuando haya un nuevo Govern.

En lugar de recurrir a "tejemanejes" en el boletín oficial, "es mucho más interesante decir: vamos a ver en qué condiciones, sobre qué competencias y cuánto tiempo extendemos el 155", ha afirmado, proponiendo que el Gobierno, el PSOE y Ciudadanos se reúnan para definir estas cuestiones.

"Le planteo a Mariano Rajoy que, además de la burocracia, vayamos a la política", ha añadido, y ha indicado que lo que le dijo el jefe del Ejecutivo cuando se reunieron la semana pasada en La Moncloa es que "no quería aplicar el 155 más tiempo", sino levantarlo y "que Torra fuera el presidente".

DEBE HABER UN ACATAMIENTO EXPLÍCITO DE LA CONSTITUCIÓN

Rivera ha destacado que el nuevo presidente de la Generalitat, aparte de tener una "ideología racista", ha anunciado su intención de "no acatar la Constitución, trabajar por la República catalana" y "seguir con el proceso separatista", y es un "títere" de su predecesor en el cargo Carles Puigdemont.

Por tanto, "hasta que no haya un acatamiento explícito de la Constitución, no podemos levantar el 155", ha subrayado antes de apuntar que el Gobierno podría hacer un requerimiento previo a Torra para pedirle que acate la Carta Magna.

A su juicio, el Gobierno central debe utilizar esa medida para garantizar que en Cataluña los medios de comunicación públicos y los Mossos d'Esquadra "no vayan contra el Estado", hacer que se cumplan las sentencias judiciales, impedir la reapertura de las representaciones de la Generalitat en el exterior y asegurarse de que no se usa dinero público para fines ilegales.

Rivera ha afirmado que se van a perder unos días por el "debate burocrático" sobre la publicación de los nombramientos de los consellers, y que eso "seguro que tiene que ver con el debate presupuestario".

"Lo que no puede ser es que el PNV condicione" su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado de 2018 a bloquear "la aplicación de la Constitución y la protección de los derechos y libertades en Cataluña", ha señalado sobre la intención de los nacionalistas vascos de no votar a favor de los PGE mientras siga vigente el 155.

Por eso, ha pedido al PSOE que se abstenga en la votación de los Presupuestos para que su aprobación deje de depender de lo que decida el PNV.

ICETA NO QUIERE APLICAR EL 155

Por otro lado, el presidente de la formación naranja ha indicado que el PSOE tiene un problema porque el PSC no defiende lo mismo que el secretario general, Pedro Sánchez, en relación con Cataluña. "El problema es que Iceta no quiere aplicar el 155", y el PSOE no puede "estar siempre entre dos aguas", ha comentado, instándole a posicionarse "con el Estado".

Por último, Rivera ha negado que Ciudadanos esté utilizando el debate territorial como un arma electoral, como le ha reprochado Sánchez, y que, con el lanzamiento de la plataforma civil España Ciudadana, pretenda monopolizar el discurso patriótico.

Según ha explicado, esta plataforma tiene "cosas en común" con iniciativas de Emmanuel Macron en Francia, Barack Obama en Estados Unidos o Mauricio Macri en Argentina, y su objetivo es "superar las barreras ideológicas de los partidos y sumar a gente de la sociedad civil hablando bien de España".

"Vamos a poner en valor lo que nos une" y dejar de "pedir perdón" por "no querer escoger entre mi tierra y mi país", ha manifestado.