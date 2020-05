Sánchez pide disculpas por los errores y reclama unidad en el debate de la quinta prórroga a la que llega con menos apoyos

Pedro Sánchez ha llegado al Congreso con menos apoyos que nunca en la emergencia sanitaria de la COVID-19 para la prorrogar por quinta vez el estado de alarma. Consciente de esa situación, el presidente del Gobierno ha reclamado unidad a las fuerzas políticas tanto para salir del confinamiento como para hacer frente a la crisis social y económica. También ha reivindicado el trabajo hecho desde todas las administraciones públicas, gobernadas por las distintas fuerzas políticas, y ha pedido "disculpas por los errores propios" fruto de la "penuria" en los recursos y la obligada rapidez en la toma de decisiones.

"Más allá de las diferencias puntuales de criterio, de las declaraciones apresuradas o el ruido de fondo, hemos tenido que trabajar codo con codo. Nos ha unido el mismo deseo: salvar vidas", ha expresado el presidente del Gobierno en su discurso inicial. Ante la votación para la que aún no cuenta con los apoyos seguros, que se han ido descolgando en las últimas semanas, incluido el de Compromís, que ha asegurado esta misma mañana que votará en contra al no haber un acuerdo para el reparto del fondo no reembolsable de las comunidades autónomas, Sánchez ha realizado varias apelaciones a la unidad.

"Son los ciudadanos los que han doblegado la curva, son los españoles los que han parado al virus unidos y nadie tiene derecho a derrochar lo que hemos conseguido con el confinamiento", ha afirmado en un momento en el que ha comenzado a haber concentraciones en contra del Gobierno sin cumplir con las medidas de seguridad y distancia social.

Ante la presión que ejercen algunos grupos, especialmente ERC para que la desescalada se gestione directamente desde las comunidades, Sánchez ha enfatizado que las las comunidades no han perdido sus competencias durante el estado de alarma. "Las comunidades nunca han perdido su corresponsabilidad en el ejercicio de sus competencias, tan solo se vieron reforzadas", ha dicho antes de admitir que "irán recuperando su plena capacidad" y "ganando cada vez más protagonismo".

El presidente ha insistido en que el mantenimiento del estado de alarma es necesario para que se puedan restringir los movimientos en el territorio español, tal y como establece el plan de desescalada, así como para anular "parcialmente" el de reunión y ha apuntado a la "irresponsabilidad" del PP -al que no ha citado expresamente- por el rechazo. "La crispación política se ha demostrado inútil", ha advertido.

Sánchez ha explicado que la "legislación ordinaria" resulta "insuficiente" para hacer frente a los desafío que exigía la pandemia y que la vía del estado de alarma "es plenamente legal" y se ha comprometido a revisar normas, como la de Salud Pública o la de Seguridad Nacional, para hacer frente a futuros rebrotes.