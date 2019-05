Timmermans advierte contra la "orbanización" de Europa

El candidato socialdemócrata a presidir la Comisión Europea, Frans Timmermans, advirtió hoy en Viena de que la UE está en peligro y pidió evitar un triunfo de las fuerzas ultranacionalistas y lo que calificó de "orbanización de Europa", en referencia al primer ministro de Hungría, Viktor Orbán.

"La gente siente que hay un claro peligro contra nuestra sociedad", alertó el político holandés en el acto de cierre de campaña de los socialdemócratas europeos, en el que compartió escenario con los líderes y candidatos del Partido Socialdemócrata austríaco (SPÖ).

Timmermans se refirió a la reciente publicación de un vídeo en el que se ve al ya exlíder de los ultranacionalistas austríacos proponiendo a una persona, que se hacía pasar por una millonaria rusa, la compra del principal periódico del país para ayudarles a ganar las elecciones generales de octubre de 2017.

Ese vídeo ha provocado la caída del Gobierno de coalición que el Partido Popular austríaco mantenía con los ultras del FPÖ, y la celebración de elecciones anticipadas en septiembre.

El político socialdemócrata denunció que el control de los medios es "el primer paso hacia la autocracia" y puso como ejemplo a Hungría, asegurando que en ese país la gente ya no recibe información sino sólo "la propaganda de Orbán".

"No quiero la orbanización de Austria ni de Europa", aseguró.

Además, afirmó que "la gran amenaza para la libertad" no sólo viene de líderes nacionalistas como la francesa Marine Le Pen o el italiano Matteo Salvini, sino también de quienes no dicen "no" a esos partidos o piensan que sus mensajes "no son tan malos".

Timmermans animó a acudir a votar por los socialdemócratas en las elecciones europeas que terminan mañana y afirmó que existe la posibilidad de tener, por primera vez en quince años, a un representante de esa ideología como presidente de la Comisión Europea.

El candidato prometió defender una Europa más social, trabajar por reducir las emisiones que provocan el cambio climático y eliminar la brecha salarial entre hombres y mujeres.

También afirmó que trabajará porque las grandes compañías tecnológicas, entre las que citó a Google y Apple, paguen impuestos en la Unión Europea, y calificó de "intolerable" la actual situación.

En unas declaraciones a Efe tras el acto electoral, Timmermans confió en que haya más sorpresas electorales, como la que, según los sondeos, supondría la victoria de los socialdemócratas holandeses (PvdA).