El portavoz de Vox en la Asamblea de Murcia arremete contra la ministra de Justicia: "De una puta solo puedes esperarte putadas"

"La tiparraca esta es una embustera y sus socios filoetarras así lo proclaman. Un inspector de policía al que conocí, que bien pudiera ser un personaje de Pérez Reverte pero de hecho no lo es, ya me lo advirtió hace muchos años: de una puta solo puedes esperarte putadas". Así ha arremetido el portavoz de Vox en la Asamblea Regional de Murcia, Juan José Liarte, a la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado.

La publicación, realizada en su cuenta de Facebook en respuesta a un tuit del diputado de EH Bildu Oskar Matute, ha sido borrada tras cinco horas.

En el mensaje del diputado de Bildu Oskar Matute al que respondía éste le decía a la ministra que "para combatir al fascismo en particular y a la derecha en general no hace falta mentir" y le recordaba que su formación, EH Bildu, "no avala ni le gusta la constitución".