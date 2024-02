Abascal espera que el giro de Feijóo sobre los indultos beneficie en Galicia a Vox, “un partido que no está dispuesto a mentir”

El cambio de discurso de Alberto Núñez Feijóo sobre la ley de amnistía y el indulto a Carles Puigdemont ha centrado este lunes gran parte de la rueda de prensa que ha ofrecido Santiago Abascal en la sede de Vox, justo en la recta final de la campaña en Galicia cuyas elecciones se celebran el próximo domingo. La noticia ha dado alas al partido de extrema derecha a pensar que “esa gran estafa”, cómo la ha calificado Abascal, se vuelva en contra del partido conservador y favorezca a la extrema derecha. “Esperamos que haya muchos votantes en Galicia que apuesten por un partido que no está dispuesto a mentir a los españoles y que haya muchos gallegos que se decidan a apostar por una fuerza política que defiende la ley y el orden”, ha sentenciado Abascal.

Para Abascal es “muy grave” que Feijóo se haya planteado siquiera ese pacto “con un partido responsable del empobrecimiento de Catalunya, de la destrucción de la convivencia entre catalanes, y del intento de liquidar la convivencia nacional, el orden constitucional y la unidad nacional”. “Esto –ha añadido– nos confirma además que necesitaron 24 horas para estudiar la ley de amnistía y darse cuenta de que era completamente ilegal, pero que acariciaron la posibilidad de una investidura con algún tipo de decisión, y también nos confirman que están a favor de los indultos con condiciones”.

En contraste, ha puesto la actitud de Vox: “A nosotros no nos pillan un solo segundo planteándonos una ley de amnistía y ni poniendo condiciones para unos indultos absolutamente inaceptables. Y, desde luego, no nos pillan estafando a los españoles, convocándoles un día a movilizaciones contra los indultos, contra la amnistía y contra el gobierno del golpe a la Constitución y al día siguiente pactando con el gobierno del golpe a la Constitución, repartiéndose las comisiones del Congreso, reformando la Constitución y estando dispuestos a llegar a un acuerdo de renovación del Poder Judicial pidiendo para ello un mediador extranjero”. “A nosotros no nos pillan en eso, no nos pillan mintiendo ni estafando a los españoles”, ha enfatizado, para asegurar que desde que trascendió esa información –que no ha dudo en atribuir al propio líder conservador– están “muy preocupados” por los pasas que pueda dar el PP.

“Hemos sido muy generosos con Feijóo”, ha recordado el líder de Vox, que ha reconocido que “aunque lo intuían” y tuvieron alguna información previa a la investiadura, no llegaron a tener la certeza de que el dirigente del PP hubiera llegado a tal extremo de aceptar un posible indulto para el expresident de la Generalitat. “El PP siempre sorprende con estas cosas”, ha reconocido. Sin embargo, ha descartado romper los acuerdos que mantienen ambos partidos en diferentes autonomías y ha descartado que el PP pase de ser aliado a rival para Vox. Según ha señalado, no se plantean su relación con los 'populares' en esos términos, sino que “defienden” aquello en lo que creen y “critican” las posturas de otros partidos si tienen que hacerlo aunque mantengan con ellos “alianzas territoriales”.

La dimisión de Marlaska por las muertes en Barbate

Abascal también ha negado las acusaciones que les hacen los propios dirigentes populares de estar haciendo “una pinza con Sánchez” contra ellos. “Nosotros no tenemos ninguna pinza con Sánchez. Aquí la única pinza es la del bipartidismo, la del PP y el PSOE, que votan juntos en Bruselas”, ha concluido.

En la misma comparecencia el líder de Vox ha pedido la dimisión “inmediata” del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska al que responsabiliza del asesinato de dos guardia civiles en Algeciras por parte de los narcotraficantes, a los que perseguían. “Responsabilizamos directamente al Gobierno por haber llevado al matadero al los agentes y pedimos la inmediata dimisión de Marlaska”, ha señalado, para pedir después que les pongan a los agentes de estas unidades “más medios materiales, humanos y jurídicos para combatir a las mafias de la droga”, algo que dice que Vox lleva denunciando y pidiendo “hace mucho”.

Dicho esto, ha cargado contra Pedro Sánchez por haber acudido a la gala de los Goya poco después de que ocurriera la tragedia en Algeciras. “Es inaceptable –ha señalado Abascal– el despliegue de seguridad en los Goya, amenazados por nadie, y ver a Sánchez irse de fiesta”.