Aitor Esteban carga contra Feijóo por su discurso de “tierra quemada” en el debate de investidura

El Partido Nacionalista Vasco cree que el discurso del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante el debate de investidura fue una falta de respeto hacia su formación. Su portavoz, Aitor Esteban, ha cargado duramente contra el dirigente conservador por emplear una estrategia de “tierra quemada” en su intervención de esta semana y en concreto contra su partido, al que Feijóo llegó a calificar de “kleenex”.

“Me pareció un discurso agresivo, a la confrontación, pero no de confrontar ideas sino provocando, buscando gresca. En vez de optar por sembrar optó por un discurso de tierra quemada. Si era para obtener más apoyos y para ir afianzando su posición como presidente es torpe, fue más bien un antidiscurso de investidura”, ha dicho Esteban este jueves en declaraciones a la prensa en el patio del Congreso de los Diputados.

Esteban ha reprochado a Feijóo su actitud “despreciativa” hacia el PNV y también hacia EH Bildu cuando juntó las réplicas a los dos partidos en una sola. El líder del PP podía haber respondido a los portavoces de esas dos formaciones por separado pero decidió juntarlas. “Manifestó el respeto que tiene al PNV, de estas cosas se toman nota”, ha dicho el diputado jeltzale, que afirmó además que esa estrategia fue “deliberada” y no improvisada como alegó Feijóo en la tribuna. “Mintió”, ha dicho.

El portavoz del PNV se ha mostrado molesto por la actitud que tuvo el presidente del PP después del debate, cuando se acercó a su asiento a saludar. Y ha reproducido la conversación que tuvieron: “Me extiende la mano y me dice: ¿qué tal? Y le digo: bien. Se acabó la conversación”. Después, según su relato, comenzó a darle la mano a todos los diputados y por error se la dio a un parlamentario de Podemos que se sentaba al lado. “No fue ni era el momento después de cómo había transcurrido el debate y demás. Hay un cierto estilo”, ha lamentado Esteban. “Lo que hay que sacar es el momento para tomar cervecitas o hablar. No sé si buscaba una foto o qué, pero no era el momento”, ha dicho.

El enfado del portavoz con Feijóo tiene que ver con los duros ataques que le lanzó el líder del PP en el debate de este miércoles. “Cuando Sánchez tome sus decisiones en política económica, energética, industrial, de vivienda y de infraestructuras, ¿qué van a hacer? ¿Van a competir por ver a quién le han hecho más caso, a Bildu o a ustedes? ¿O van a decirle a su gente que Sánchez nos ha engañado?”, le dijo el candidato.

“Respeto, desde la discrepancia, por el PNV”, añadió. Y volvió al ataque: “Siento empatía por sus cuadros, por sus votantes y su base social. Entre otras cosas porque parte de su base social es la nuestra”. Una frase que provocó fuertes rumores en el hemiciclo y la respuesta de Feijóo: “No se rían ustedes, ya veremos en las próximas elecciones vascas cómo quedamos”. Fue una referencia explícita a los comicios previstos para el año que viene y para los que las encuestas vaticinan un resultado abierto. Algunos sondeos dan incluso a EH Bildu como primera fuerza.

El portavoz del PNV, que ya mostró su enfado ayer, este jueves ha vuelto a contestarle: “Lleva tres mayorías absolutas en Galicia y supongo que eso te lleva a determinadas formas. Si era para obtener más apoyos, es torpe. Ahora bien, igual está buscando otra cosa. Estaba buscando un mitin para otra campaña electoral”.