La alcaldesa de Marbella cancela en Luxemburgo la hipoteca de tres millones que pesaba sobre su mansión

La mansión de 12 millones de euros que encabeza el amplio patrimonio inmobiliario de Ángeles Muñoz, alcaldesa de Marbella, quedó el pasado noviembre libre de cargas. La regidora canceló la hipoteca de 3,1 millones de euros que había contratado en el banco Nordea Bank, con sede en Luxemburgo, según la información que consta en el Registro de la Propiedad y a la que ha tenido acceso elDiario.es.

La lujosa casa situada en el límite de Marbella con Benahavís llegó a estar en venta una larga temporada, hasta la noticia de la investigación en una causa de narcotráfico contra su hijastro y su marido –este ya fallecido–, y entonces desapareció de la web que anunciaba su venta. Cuando Lars Broberg murió, en marzo de 2023, la mansión llevaba tiempo cerrada y el matrimonio residía en otro lugar de Marbella.

El inmueble de Ángeles Muñoz está envuelto en la polémica desde que este medio informara en 2014 que había sido adquirida 11 años antes a través de una sociedad radicada en Gibraltar, que a su vez poseía otra a nombre de la que está la finca. A esa polémica se ha añadido un nuevo capítulo este mismo miércoles cuando elDiario.es ha desvelado los planes del Ayuntamiento de Marbella para recalificar el terreno en el que se encuentra la mansión, con la consiguiente revalorización del inmueble.

El matrimonio formado por Ángeles Muñoz y Lars Broberg compró en 2003 el 98% de las participaciones de la sociedad Crasel Limited, radicada en territorio opaco de Gibraltar. Esa sociedad poseía a su vez una empresa con sede en España, Crasel Panoramica SL, titular de la mansión. Muñoz era propietaria del 48% de Crasel Panorámica SL y, de acuerdo a su última declaración de bienes, lo sigue siendo. Este medio ha preguntado a un portavoz del Ayuntamiento si tras fallecer su marido Muñoz se ha hecho con la otra mitad de la empresa o, de no ser así, quién o quiénes son los propietarios, pero no ha obtenido respuesta.

La hipoteca suscrita en 2010 es un complejo producto financiero. La sociedad Crasel Panorámica SL, propiedad del matrimonio, recibió ese año un crédito de 3,1 millones de euros por parte de Nordea Bank SA. Al tiempo, el dinero quedó invertido en la entidad bancaria, al contratarse un seguro de vida asociado a una cartera de inversiones. Como garantía se hipotecó la lujosa mansión de Muñoz por 3,1 millones. El Consistorio tampoco ha respondido a la cuestión de si la cancelación de la hipoteca responde al cobro del seguro de vida después de la muerte de Lars Broberg.

La modalidad de producto financiero al que recurrió el matrimonio en Nordea Bank SA era ofrecida por la propia entidad para reducir el valor del inmueble a efectos del Impuesto sobre el Patrimonio y del de Sucesiones, que entonces tenía una fiscalidad que hoy en día es escasa o nula.

Una mansión de 12 millones de euros

La mansión fue puesta a la venta en 2016 en una web inmobiliaria de lujo por un precio de 12 millones de euros. En 2022, poco después de conocerse la investigación a Lars Broberg y el hijo de este por una presunta trama de narcotráfico internacional, Muñoz y su marido empezaron a negociar la venta de la casa con un millonario procedente de Baréin. Según el documento al que tuvo acceso elDiario.es, pretendían nueve millones de euros, con dos pagos iniciales de 500.000 euros cada uno a ingresar en una cuenta de Luxemburgo. A este país acuden grandes fortunas internacionales por su alambicado sistema de sociedades pantalla y extraordinarios beneficios fiscales.

Finalmente no hubo acuerdo con el acaudalado ciudadano de Baréin y vecinos de la zona creen que en la actualidad nadie vive allí. Casa Rosada, en Vega del Jaque, es un palacete construido en parte con mármol de Carrara muy cerca del yacimiento arqueológico del Cerro Colorado. Cuenta con dos plantas y dos sótanos, suelos de madera y mármol, techos abovedados, habitación de pánico, pista de pádel, biblioteca, sala de cine y gimnasio. En el jardín se sitúa una amplia piscina cuya forma emula la silueta de la cabeza de Mickey Mouse y en la que hace años uno de los hijos del matrimonio introducía su moto acuática y lo exhibía en las redes sociales.

Además de Casa Rosada, Broberg era dueño de una parte relevante de la zona de Vega del Jaque a través de otra mercantil (Vega del Colorado, S.A.), y aspiraba a edificar en los terrenos. En 2008, el Pleno del Ayuntamiento de Marbella votó a favor de modificar parte de las lindes con Benahavís y que los terrenos en los que tenía interés Lars Broberg pasaran a este segundo municipio, que considera la zona urbanizable. El asunto llegó al Tribunal Supremo, que terminó años después archivando la causa. Recientemente se ha impuesto el criterio del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía según el cual las lindes entre ambos municipios deben ser las históricas de 1873, por lo que los planes urbanísticos no pueden modificarlas.

Ahora, el nuevo plan urbanístico de Marbella –aún en tramitación– clasifica por primera vez esos suelos como urbanos. Hasta ahora, para Marbella eran no urbanizables, mientras que para Benahavís sí lo son. Los terrenos se sitúan junto a la linde que separa ambos municipios: están dentro del término municipal de Marbella, pero es Benahavís quien les presta servicios y cobra impuestos.

Marbella pretende aplicarles a partir de ahora una figura que no aparece en la nueva ley andaluza del suelo (LISTA) denominada “tejido urbano discontinuo”, e incluirlos en un “área de ordenación conjunta” con Benahavís. En la práctica, ya son suelos urbanos (y urbanizados) desde los 90; pero sobre el papel, no constaban como tal para el consistorio de Marbella sino como no urbanizables.

elDiario.es informó del abultado patrimonio de Ángeles Muñoz a raíz del procesamiento de su marido por pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. Muñoz siempre atribuyó su alto tren de vida al éxito en los negocios de su marido durante treinta años. La Audiencia Nacional había encontrado indicios suficientes para juzgar a Lars Broberg, pero el estado de salud en el que se encontraba hizo decaer la causa contra él. Quien sí se sentará en el banquillo será Joaquim, hijo de un primer matrimonio de Lars, a quien la Fiscalía Antidroga atribuye tareas de liderazgo en una filial de la Mocromafia sueca asentada en la Costa del Sol.