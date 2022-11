La alcaldesa de Marbella acumula más de 12 millones en patrimonio después tres décadas en política

Desde que está en la política municipal y nacional, Ángeles Muñoz no ha dejado de adquirir propiedades y empresas. A precio de mercado, el patrimonio que declara en la actualidad la alcaldesa de Marbella supera los 12 millones de euros, pese a que la también senadora dejó de ejercer como médico de cabecera en 1994 para dedicarse en exclusiva a la política.

Muñoz está casada, desde antes de entrar en política, con Lars Gunnar Broberg, promotor inmobiliario de la Costa del Sol que fue procesado el pasado septiembre por pertenecer a una organización criminal dedicada a lavar dinero del narcotráfico. Según la Audiencia Nacional, en esa organización ocupa un lugar destacado Joakim Broberg (49 años), hijo de un matrimonio anterior de Lars Gunnar que convivió con Muñoz desde su adolescencia.

Joakim Broberg tenía el teléfono intervenido con autorización judicial cuando celebró en 2019 la reciente victoria de su madrastra en Marbella y del PP en otras localidades donde él tiene intereses inmobiliarios, así como en la Junta. “Tenemos la jodida Andalucía”, afirmó en un pinchazo telefónico.

Nacida en Córdoba en 1960, la familia de Muñoz se trasladó pronto a Málaga. La alcaldesa es licenciada en Medicina, profesión que empezó a ejercer como interno residente en el hospital de la capital malagueña en 1984. En 1988 llegó a San Pedro de Alcántara para ocupar la plaza que había ganado como médico de familia. Hasta que en 1994 decidió entrar en política, siendo elegida teniente de alcalde de Benahavís, la localidad más rica de Málaga, al año siguiente. En ese momento ya había contraído matrimonio en segundas nupcias con el promotor inmobiliario Lars Gunnar Broberg, de origen sueco, y con el que ha tenido dos hijos.

Es en 1998 cuando Muñoz da el salto a la política marbellí. Ese año es elegida presidenta del PP de la ciudad, cargo que sigue ostentando 24 años después. También en 1998, Muñoz compra una oficina en la calle Lagasca de Madrid, en el corazón del barrio más rico de la capital. De 85 metros cuadrados, el inmueble en Madrid tiene un valor real de en la actualidad de 386.374 euros, de acuerdo al cálculo realizado con el precio del metro cuadrado en esa zona para locales no dedicados a vivienda. En su declaración de 2019, Muñoz afirma que se trata de una vivienda y que su valor es sensiblemente menor, 211.896,30 euros.

Al año siguiente, en 1999, Muñoz compra una vivienda en una urbanización de Benahavís. En su declaración de hace 3 años, la alcaldesa recoge un valor catastral de 124.126 euros por lo que en realidad es un ático dúplex en una de las urbanizaciones más caras de la zona. Allí el metro cuadrado está a 2.742,66 euros de media, por lo que el valor real de la vivienda ascendería a 416.885,32 euros, más del triple del precio declarado. Ese mismo año, Muñoz concurre a sus primeros comicios en Marbella, pero queda lejos del poder: obtiene tres escaños

Segundas elecciones en Marbella y mansión

Las declaraciones de bienes de Muñoz ante el Ayuntamiento de Marbella y el Senado recogen que la alcaldesa y senadora no recogen las propiedades de las que disfruta a través de dos sociedades en Gibraltar, solo las acciones que detenta de ambas.

En el año de sus segundas elecciones municipales en Marbella, 2003, Ángeles Muñoz adquiere la más valiosa de sus propiedades: una mansión en Benahavís que compró al 50% con su marido y que ahora está en venta.

La mansión de Benhavís está envuelta en la polémica desde que este medio desvelara en 2014 el modo en que fue adquirida 11 años antes. El matrimonio Muñoz y Broberg compró en 2003 el 98 % de las participaciones que una sociedad llamada Crasel Limited tenía en otra, Crasel Panoramica SL, propietaria a su vez de la mansión. Crasel Limited estaba radicada en Gibraltar, un “paraíso fiscal”, según la definición que otorgaría después al territorio británico el Gobierno de Mariano Rajoy.

Muñoz es propietaria del 49% de Crasel Panorámica, un total de 44.174 participaciones con un valor idéntico en euros. En realidad esas 44.174 participaciones valen más de 6 millones de euros, el equivalente a lo que cuesta la mitad de su mansión.

La lujosa vivienda de Benahavís está valorada en más de 12 millones de euros. A Muñoz le corresponderían 6.008.090,4 euros, según la valoración que hacen expertos del mercado inmobiliario a elDiario.es. Muñoz no recibe un sueldo como alcaldesa, solo dietas, y ha cobrado como diputada en el Congreso ocho años; seis por su cargo de senadora, que sigue ostentando; y otros ocho como parlamentaria andaluza en dos periodos distintos. Además ostentó un cargo de directora general con su mentor político, Javier Arenas, cuando este fue ministro de Trabajo.

Dos sociedades de Gibraltar

Instalada ya en la política marbellí, en 2005, Ángeles Muñoz hizo otro importante desembolso: una parcela de 2.787 metros cuadrados valorada en 3.140.949 euros. El terreno es adquirido través de la sociedad Hacienda Property, de la que Muñoz posee el 50% de la misma (la otra mitad es propiedad de su marido). Hacienda Property estaba a su vez participada por una sociedad con sede en Gibraltar, Cutaga Limited.

Ángeles Muñoz Uriol actualizó su declaración de “intereses económicos” ante el Senado en 2021 para incluir los trienios como funcionaria autonómica. A día de hoy no ha puesto al día su declaración de patrimonio de 2019 y, por tanto, no aparece que el 7 de julio de 2020, hace más de dos años, adquirió a su marido el 50% que no tenía de Hacienda Property.

El capital de la sociedad es de 548.895,60 euros, pero de forma similar a lo que ocurre con la otra sociedad gibraltareña a nombre de la que está su mansión, el patrimonio inmobiliario de Hacienda Property roza los 4 millones de euros.

También en 2005, Hacienda Property, todavía con propiedad de Muñoz y Broberg repartida al 50%, compra una nave industrial en San Pedro de Alcántara por medio millón de euros, lo que equivale a 250.000 euros de desembolso para la alcaldesa de Marbella. Hacienda Property adquirió ese mismo año una nave industrial (300.000 euros) y un atraque en Puerto Banús (50.000).

Preguntado el Ayuntamiento por el hecho de que la alcaldesa no haya actualizado su declaración de patrimonio desde que adquiriera el 100% de Hacienda Properties, un portavoz del Consistorio se limitó a responder que dicha actualización estaba “pendiente” de realizarse.

La casa en Suecia con embarcadero

El año 2007 es uno de los más importantes en la vida política de Ángeles Muñoz. La legislatura anterior ha sido convulsa en Marbella debido a un pacto de PSOE y Partido Andalucista. Por fin, en 2007, el mensaje de regeneración de Muñoz para Marbella triunfa y se convierte en regidora de su municipio “de adopción”, según el término incluido en la biografía política de la web del Ayuntamiento de Marbella.

En el histórico de adquisiciones de la alcaldesa, 2007 también es un año importante. Muy lejos de Marbella, en la localidad sueca de Skarhamm, el matrimonio compra una villa unifamiliar de 560 metros cuadrados. El valor de esa propiedad en Suecia, país de origen de Lars Broberg, es de 251.200 euros, según declara Muñoz.

La realidad del mercado inmobiliario es que, a día de hoy, a 2.419.960 euros. El cálculo está realizando teniendo como referencia el precio medio del metro cuadrado en esa localidad (4.321,42 euros) y sin contar con que está en primera línea de playa y dispone de embarcadero propio. El 50% en propiedad de Muñoz supone un valor total y real de 1.209.980 euros.

La única propiedad que Muñoz declara en concepto de herencia es el 12,5% de un adosado en Estepona de 212 metros cuadrados. Su parte, a precio de mercado, equivaldría a 54.728,26 euros. La alcaldesa recibió la herencia en el año 2013.

Solo consta una adquisición inmobiliaria de Muñoz anterior a su entrada en política, una oficina en el centro comercial Plaza de Marbella, que ahora está valorado en 534.127 euros si se atiende al valor del metro cuadrado de oficinas similares en el mismo lugar. En su declaración pública, Muñoz le atribuye un valor catastral de 90.662,35 euros.