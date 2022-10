El Gobierno de Rajoy sabía por Villarejo de la trama en la familia de la alcaldesa de Marbella: “Pegan unos palos de la hostia”

Los presuntos delitos de familiares de Ángeles Muñoz al calor del poder acumulado por la alcaldesa de Marbella durante 15 años de mandato han sido objeto de querellas, denuncias de la oposición y continuos rumores en la Costa del Sol. Pero había algo más que permanecía oculto: el comisario José Manuel Villarejo, que desplegaba una amplia red de sociedades e informantes en la zona, reveló en 2014 al número dos del Ministerio del Interior que el marido y un hijastro de Muñoz –ahora imputados por graves delitos en la Audiencia Nacional– ponían en peligro la permanencia del PP en el Gobierno local si salía a la luz que cobraban comisiones.

La Audiencia Nacional acusa al marido de la alcaldesa de Marbella de organización criminal y blanqueo del narcotráfico

Saber más

“Él [Lars Gunnar Broberg, marido de Muñoz] y los hijos, que no son hijos de ella, están pegando por ahí unos palos de la hostia”, le dice Villarejo a Francisco Martínez el 22 de agosto de 2014, sin que al número dos de Interior parezca preocuparle otra cosa que el hecho de que María Dolores de Cospedal se haya enterado de que juega al pádel en Marbella con Javier Arenas, uno de los grandes adversarios de la entonces secretaria general del PP.

“Me preocupa mucho lo de las movidas del marido [de Muñoz]. Me dicen que el PSOE tiene una información dura, que cuando salga nominada la van a sacar, que es el tema de unos armenios que quieren cambiar el casino, que le han dado una pasta ya en no sé donde, incluso me van a conseguir la escritura de los armenios estos”, asegura Villarejo a Martínez. Según el comisario, entonces destinado en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía, su fuente es un abogado que le ha informado de que Broberg “ha pedido pasta y que la alcaldesa está”, sin que haga más precisiones de a qué se refiere.

Los armenios a los que cita Villarejo “quieren comprar un edificio” y llevar el casino de Marbella a otra ubicación. “El pavo se ha comprometido en moverles el tema”, dice el comisario respecto a Lars Gunnar Broberg. “El PSOE se está frotando las manos porque la última encuesta estaba muy raspando”, continúa Villarejo. El policía se atreve a hacer un análisis prospectivo de la situación para el PP: “Sería muy grave perder Marbella, sería catastrófico. O se busca una solución de alguien alternativo o a ella ponerle las pilas”, añade.

En la misma conversación, Villarejo asegura que ha estado viendo a la alcaldesa, que fue “encantador con ella”, pero que le advirtió: “Córtate un poco”. Ella le respondió que todo eran “habladurías” y él insistió en que había que “tener iniciativa” ante la posibilidad de que las presuntas irregularidades cometidas por sus familiares acabaran siendo objeto de una denuncia.

El comisario Villarejo, condecorado por Ángeles Muñoz

A continuación, la conversación versa sobre un hecho que pasó desapercibido en su momento y del que elDiario.es informó años más tarde: la alcaldesa Muñoz condecoró aquel 2014 a Villarejo, tal y como este anuncia que va a pasar en la conversación con el número dos de Interior. “Ahora [Muñoz] me quiere dar también una cruz de no sé qué no sé cuánto. ‘Oye, yo no quiero una cruz si no se la das también al DAO’, ¡lo que me faltaba!”, dice Villarejo.

Efectivamente, para cuando se produce la conversación, el Ayuntamiento ya ha concedido una medalla roja al mérito a Villarejo; al director adjunto operativo, Eugenio Pino; y al jefe de la Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía en ese momento, Eloy Quirós. Esta última medalla adquiere especial trascendencia porque la UDYCO ha tenido años después un papel determinante en la investigación a Joakim Broberg, hijastro de la alcaldesa, y al marido de esta, Lars Gunnar Broberg. Ambos están acusados de pertenecer a una organización criminal dedicada al tráfico de marihuana y hachís desde Andalucía a los países nórdicos y a blanquear los beneficios obtenidos.

La grabación se produce en un momento álgido de las actividades de la brigada política en la que participó activamente Villarejo. Desde 2012, esos mandos policiales han desplegado la Operación Catalunya; el verano y otoño anterior se ha producido la fase central del espionaje a Luis Bárcenas con fondos reservados. Justo en septiembre de 2014, Villarejo y el Ministerio del Interior del PP comenzarán a fijar su atención en una formación política que acaba de despuntar, Podemos.

El acto de condecoración de Villarejo, el 30 de septiembre de 2014, es uno de los pocos documentos gráficos que hay del comisario antes de que comenzara a protagonizar distintos escándalos y casos judiciales que culminaron en su detención, en noviembre de 2017. Se trata de un vídeo grabado por un canal local en el que Villarejo aparece vestido de traje y es condecorado mientras la alcaldesa, a su lado, sonríe.

La conversación también aclara quién es el “Rafa Mora” que aparece en el diario de Villarejo y otras grabaciones. Se trata del superintendente de la Policía local de Marbella, confidente de Villarejo, según este explica a Francisco Martínez. Mora fue cesado durante los dos años que el PSOE arrebató la Alcaldía a Muñoz y ahora está al frente de la Policía local de Huelva.