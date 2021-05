Los aliados del Gobierno cargan contra el PSOE por "obstaculizar" la 'ley trans' en el Congreso

El PSOE se abstendrá este martes en la votación de la toma en consideración de la llamada 'ley trans' registrada por ERC y el Grupo Plural, lo que hará que la normativa fracase ya que el rechazo anunciado por PP y Vox hará que haya más noes que síes en el Congreso de los Diputados.

El PSOE propone que las personas trans aporten documentación que "acredite" su cambio de sexo

Por esta razón, el debate de la ley que ha tenido lugar esta tarde en el hemiciclo, y en el que ha estado presente la ministra de Igualdad, Irene Montero, que sí ha apoyado la propuesta, ha estado marcado por esa decisión de los socialistas –que mantienen una pugna por este asunto con su socio de Unidas Podemos en el Gobierno, con el que negocian otra propuesta de 'ley trans'–, que han recibido las críticas de todos los grupos de izquierda y nacionalistas,sus habituales aliados en el Parlamento. Todos ellos han acusado al PSOE de "obstaculizar" la normativa que tiene por objeto "promover y garantizar la igualdad real y efectiva de las personas trans mediante el reconocimiento del derecho a la identidad de género libremente manifestada, como exigencia de la dignidad humana y requisito para el libre desarrollo de la personalidad".

Una vez conocido que la propuesta no saldría adelante, la ministra Montero ha manifestado durante el Pleno su "compromiso en convertir la libre determinación de la identidad de género en una realidad" en España antes de la celebración del Orgullo LGTBI, el 28 de junio. Montero ha pedido "perdón a las personas trans" al considerar que el debate de este martes "debía haber llegado a esta cámara por parte del Gobierno". "Y no lo he conseguido", ha lamentado, antes de criticar que hayan transcurrido "demasiados meses" en los que las personas trans han visto "sus derechos cuestionados".

"Esta ley es muy semejante, por no decir la misma, que la propuesta por el Ministerio de Igualdad y es coherente con la legislación impulsada en 12 comunidades autónomas", ha recordado. "Las feministas sabemos que conquistar derechos nunca es fácil y también el colectivo LGTBI", ha añadido, para comprometerse a impulsar la 'ley trans' y acordarla con su socio de gobierno en las próximas semanas.

"No era nuestro deseo presentar esta proposición", aclaraba durante su turno para la defensa de la proposición de ley la diputada de ERC Pila Vallugera. "Nuestra esperanza era debatir el proyecto de ley del Gobierno. Pero La obstaculización reiterada del PSOE ha puesto en peligro este proyecto de ley. Y los derechos humanos de las personas trans siguen aparcados", ha defendido. Mirando a la bancada socialista, la parlamentaria republicana ha rogado al PSOE "valentía, honestidad" y que plante "cara a un debate que ha terminado así porque no lo han sabido gestionar. "Si ustedes son de izquierda, ¿hasta cuándo van a mirar a otro lado? ¿Hasta cuándo van a permitir la violencia desatada contra sus cuerpos y mentes?", se ha preguntado.

En opinión de Vallugera "los derechos humanos no pueden esperar". "El sufrimiento de las personas cuando está en nuestras manos erradicarlo, no puede esperar", añadía. También citaba dos principios "irrenunciables", la "autodeterminación o libre determinación y la despatologización". Y recordaba que "el PSOE y el PP ya han votado leyes que se basan en estos principios" en comunidades autónomas. "Estamos hablando de derechos humanos, no hablamos de sentimientos, de deseos, de ilusiones. Las personas trans no se sienten, no desean, son, lo que dicen que son. Independientemente de lo que pensemos el resto", zanjaba.

Ante el debate suscitado en el seno del feminismo sobre la 'ley trans', Vallugera recordaba que "en las mujeres trans se dan cita todas las violencias del patriarcado" por lo que consideraba "de justicia recordar, reparar y visibiliza" a estas personas.

Errejón: "Estamos intentando legislar qué sociedad queremos"

"Al PSOE le tenemos que pedir que vote a favor", añadía después el portavoz de Más País, Íñigo Errejón, otro de los firmantes de la propuesta. "No me duelen prendas en reconocer", añadía, la "senda de avances sociales" promovida por el PSOE. Pero añadía: "Ustedes no se pueden poner de perfil, tienen que permitir que esta ley se pueda discutir. No bloqueen esta ley". Para Errejón, la referida a los transexuales es una "ley que tiene que ver con la igualdad" para que "las personas trans puedan ser quienes son sin tener que pedir permiso, sin tener que elegir entre fingir quiénes son o la marginalidad".

El diputado de Más País ha recordado que el trans es un "colectivo con entre el 85% y el 90% de desempleo" y con "menor esperanza de vida". "No estamos legislando para algunos miles de personas. Estamos intentando legislar qué sociedad queremos". "No permitan con su voto el sufrimiento de un niño o una niña trans", aseguraba, por su parte, Joan Baldoví, de Compromís, dirigiéndose al PSOE.

Desde el PNV, que ha anunciado su voto a favor de la iniciativa, el diputado Joseba Agirretxea justificaba la nueva normativa en que "la propuesta del Gobierno hiberna en el congelador de la Moncloa" y en "atender la demanda histórica" de las personas trans, "que han vivido situación de injusticia y enorme vulnerabilidad". Dirigiéndose a la bancada socialista, el parlamentario del PNV les preguntaba: "¿Ustedes creen que las personas trans se merecen este enfrentamiento? Están equivocándose".

"Que nadie frustre la voluntad colectiva de avanzar", apuntaba a renglón seguido Bel Pozueta, de EH Bildu, también en referencia al PSOE. "Consideramos absolutamente necesaria una ley que garantice los derechos de los colectivos transexuales, que han sufrido discriminación en distintos ámbitos. Es el colectivo más vulnerable dentro del colectivo LGTBI. Está siendo un colectivo fuertemente castigado, invisibilizado y discriminado"", ha zanjado.

Vox cree que la transexualidad es "una incongruencia de género"

También desde Ciudadanos han pedido al PSOE que "no se ponga de perfil" y apoyara la normativa. "No se puede enfrentar la lucha feminista con la lucha de los derechos de las personas trans", le espetaba Sara Giménez, diputada del partido de Inés Arrimadas, a los socialistas.

"Esta iniciativa parlamentaria se suma a la del Gobierno, que ya está muy cerca de llegar al Consejo de Ministros, que tiene que ser acordada con las asociaciones LGTBI", se justificaba después la diputada del PSOE, Susana Ros. A su juicio, para su partido "tan importante es garantizar los derechos del colectivo LGTBI como impedir su posible impugnación". "La derecha probablemente recurrirá esta, y la ley presenta aspectos de dudosa constitucionalidad", ha considerado, aludiendo a la libre determinación de género. "La iniciativa que hoy debatimos presenta deficiencias en distintos ámbitos, y la vía de enmiendas no sería suficiente para corregirlas", ha zanjado, argumentando así que el PSOE se abstenga, aunque se ha comprometido a "seguir luchando por el colectivo trans".

Desde el PP han justificado su 'no' en que la proposición de ley llega entre "el ruido" en la izquierda y en medio de "una lucha de poder" entre el PSOE y Unidas Podemos. Y desde Vox, su portavoz durante el debate, Lourdes Méndez, ha asegurado que la ley "tiene como fin el reconocimiento de la identidad de género, sin base científica alguna ni seguridad jurídica", supone un "ataque a la salud de los menores que se podrán hormonar si ese es su deseo a los 9 años produciendo daños irreversibles" y ha asegurado que la transexualidad es "una incongruencia de género que genera malestar y sufrimiento". A los proponentes, la extrema derecha ha acusado de emprender una "carrera de desnaturalización del ser humano" y de "utilizar a los menores como experimentos para hacer política".