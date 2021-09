Almeida recuerda a Vox que su acuerdo de investidura no recoge "derogar Madrid Central"

"Todos los madrileños pueden tener la confianza de que no se dejará de lado a Vox", asevera

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha recordado este lunes a Vox que en el acuerdo de investidura que rubricaron ambas formaciones no se recogía la derogación de Madrid Central.

Así lo ha trasladado a los medios de comunicación tras la aprobación en Pleno de la nueva ordenanza de Movilidad Sostenible, que únicamente ha tenido el 'sí' de los partidos que conforman el Gobierno municipal (PP y Cs) y de los cuatro ediles que conforman el Grupo Mixto.

Ortega Smith ha subido al atril de Cibeles acercando su teléfono móvil al micrófono para reproducir audios con algunas de las promesas de Almeida prometiendo acabar con Madrid Central, para criticar el mantenimiento de la zona de bajas emisiones "con los votos de los cuatro concejales comunistas de Manuela Carmena".

Como ha manifestado en días anteriores, Almeida ha señalado que "haber tenido un desencuentro no quiere decir que no haya puntos de acuerdo con la legislatura". "Todos los madrileños pueden tener la confianza de que no se dejará de lado a Vox. Poco más. No he renunciado al acuerdo de investidura, en él no aparece la palabra derogar Madrid Central", ha apostillado a continuación.

El regidor capitalino ha destacado que con la aprobación de esta nueva ordenanza "se pone a Madrid en ruta hacia el futuro, hacia conseguir objetivos de sostenibilidad, económica y social fundamental para afrontar los retos". También ha destacado que esta nueva norma municipal ha sido aprobada "con un 33 por ciento de enmiendas y que inspira esos principios".