Archivada la causa por las supuestas cuidadoras de los hijos de Irene Montero y Pablo Iglesias

El magistrado Juan José Escalonilla ha archivado la investigación acerca de las supuestas cuidadoras de los hijos de Irene Montero y Pablo Iglesias en un auto en el que dice que no consta un solo indicio de que las imputadas Gara Santano y Teresa Arévalo se dedicaran a esa tarea, como ni siquiera consta que lo hiciera cualquier otra persona mientras ambos políticos percibían ingresos del partido o del “erario público”.

En un auto con fecha del miércoles, 27 de julio, el magistrado concluye: “De las diligencias de investigación practicadas no sólo no consta acreditado que Teresa Arévalo Caravallo o Gara Dolores Santana Suárez se encargasen del cuidado de los hijos de Irene Montero y Pablo Iglesias, sino que incluso no consta acreditado que persona alguna, ajena a los propios padres se haya encargado de su cuidado durante el tiempo que desempeñaban funciones remuneradas por el partido político Podemos o remuneradas por el erario público”.

El juez Escalonilla abrió esta investigación como una pieza separada del caso Neurona, que parte de una denuncia de José Manuel Calvente, un empleado despedido de la formación de forma improcedente, según reconocieron los tribunales, y que llegó a denunciar una caja B en el seno del partido que el magistrado instructor también descartó.