Arrimadas en la Asamblea para renovar Ciudadanos: “Pido perdón por mis errores”

“Hoy es un discurso especial, el primer y último que doy como presidenta de Ciudadanos. Por eso no os voy a hablar como presidenta sino como una afiliada más que soy a partir de ahora”. Inés Arrimadas se ha dirigido este sábado a sus compañeros de partido durante la primera jornada de la Asamblea General extraordinaria que celebra este fin de semana Ciudadanos para culminar su “refundación” tras unas broncas primarias que se han saldado con la derrota de la candidatura crítica de Edmundo Bal y el triunfo de la lista oficialista, auspiciada por ella misma. De hecho, pese a sus palabra de despedida, Arrimadas no se aparta de la nueva dirección del partido, porque aunque ya no lo dirigirá si seguirá formando parte del nuevo Comité Nacional, que contará con una bicefalia con Patricia Guasp como portavoz política y Adrián Vázquez como secretario general .

Y si el día anterior Patricia Guasp en su primera rueda de prensa reconocía “errores” -como haber mantenido al PP como “socio preferente”- este sábado Arrimadas asumía en su propia persona esa y todas las equivocaciones que pueda haber cometido el partido. Al menos durante su corto mandato. “Pido perdón por los errores que se hayan podido cometer en esta etapa y pido perdón por mi error, porque los errores deben ser asumidos en primera persona”, ha lanzado a los afiliados y dirigentes de su partido presentes en el auditorio, entre los que se encontraba Bal.

Después de dar las “gracias” a todos por el trabajo realizado, Arrimadas ha afirmado que durante estos años ha encontrado “más luces que sombras” y ha asegurado que “hoy soy más optimista que nunca”, aunque, ha ironizado, “soy más vieja, ya tengo dos hijos”. En su repaso a sus años al frente de la formación ha recordado los duros años en los que era la líder en Catalunya y las veces que “nos han atacado y han limpiado el suelo con lejía e insultado”. Pero, ha añadido, “jamás me he sentido sola, ni cuando he tenido que tomar duras decisiones”. Tampoco se ha olvidado de dar “las gracias al que ha sido nuestro presidente durante trece años, Albert Rivera”, pese a que no ha acudido al cónclave.

Arrimadas ha ratificado que va seguir siendo la portavoz de Ciudadanos en el Congreso, tarea que se ha comprometido a seguir haciendo “dando lo mejor posible, lo mejor de mí porque no hay mejor honor que representar a tu partido donde reside la soberanía popular”.

Luego ha dado la bienvenida al nuevo equipo: “Sois el mejor equipo de España”. “Vais a encontrar alegría en mí en vuestros aciertos y comprensión en vuestros errores”, ha asegurado. “Solo se le puede quemar la comida a quien la cocina”, ha opinado. A partir de ese momento se ha centrado en destacar la victoria de la candidatura que ella respaldaba con Begoña Villacís, ambas cerrándola. “Los afiliados han hablado con claridad y ahora toca estar unidos”, les ha pedido, señalando que ha dado ese paso de no liderar ella la lista porque cree que Ciudadanos “va a tener más opciones [de sobrevivir] con persona nuevas que vienen de otros ámbitos pero que están preparados”.

“Los que se creen importantes suelen ser los más prescindibles”

La expresidenta del partido no ha podido evitar dar un zasca a Edmundo Bal y, sin citarle, ha dejado caer: “Jamás se me ha pasado por la cabeza que yo era más importante que este partido, nunca, ni en los mejores momentos”. “Nunca nadie es el más importante y los que se creen importantes suelen ser los más prescindibles”, ha sentenciado, recibiendo aplausos del auditorio.

Arrimadas ha animado a los suyos a remontar ahora el bache: “Tenemos que conseguir remontar como hicieron los liberales europeos”, pero le ha advertido de que “depende de nosotros mismos”. “No lo vamos a conseguir peleándonos y echando la culpa a los otros, pero sí aprendiendo de los errores y mirando más hacia el futuro que hacia el pasado, mirando más hacia fuera que hacia dentro”.

“Tenemos que mostrarnos rebeldes, inconformistas y radicalmente libres”, ha zanjado, con el objetivo de “sacar a Sánchez de la Moncloa”. A su juicio Ciudadanos debe ser el partido que ponga “soluciones a los grandes problemas” porque eso no lo pueden hacer ni lo han hecho hasta ahora los partidos tradicionales. “Necesitamos un partido moderno que dé soluciones a los retos modernos”, les ha animado.

La líder también ha alertado a los suyos de que no atiendan a los llamamientos del PP ni de otros partidos a unirse a ellos y desaparecer como marca. “No nos dejemos llevar por sus cantos de sirena, no quieren nuestras propuestas ni nuestros activos políticos, solo quieren nuestros votos”, les ha advertido.

Arrimadas ha finalizado su discurso entre aplausos mientras aseguraba: “ Somos optimistas porque hay que serlo para dar una batalla mejor. La única batalla que se pierde es la que no se da”, ha concluido.