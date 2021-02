Arrimadas: “Me siento más respaldada y más fuerte que nunca"

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha querido zanjar este martes el debate y las especulaciones sobre su liderazgo y el futuro de algunos de los dirigentes de su Ejecutiva -como Carlos Cuadrado, artífice de la campaña del 14F- que se han desatado tras la debacle sufrida en Catalunya, cuyos resultados ha asumido como "muy malos", y ha sentenciado: “Me siento más respaldada y más fuerte que nunca para seguir liderando este proyecto”.

Arrimadas reunía esta mañana a su Comité Permanente, el núcleo duro formado por dirigentes de su confianza, con los que ha continuado perfilando el mensaje que iba a dar hoy ante los periodistas para contrarrestar las versiones que se ha dado sobre la tensa y larga reunión de anoche de la Ejecutiva, que se prolongó durante más de cinco horas. La líder del partido se ha escapado de todas las preguntas relacionadas sobre las peticiones que le ha hecho para que dimita Cuadrado y ha asegurado que hubo “una reflexión sosegada” y que hicieron autocrítica. Y como ejemplo ha reiterado machaconamente: “No hemos sabido ilusionar a los votantes ni movilizar al electorado constitucionalistas”. Pero de inmediato ha añadido que eso “lo vamos a solucionar”. “Ciudadanos tiene que seguir sumando y tiene que volver a ilusionar”, ha dicho, mientras explicaba que el denominador común de todas las intervenciones que hubo anoche en esa larga reunión fue que “hay seguir trabajando por el proyecto liberal y moderado" porque es "necesario" y el único partido "limpio" de corrupción.

En su comparecencia ante los periodistas ha rechazado un cambio de estrategia porque cree que "es la correcta" y ha sostenido que en su equipo de dirección "no sobra nadie", remachado que “el resultado de Catalunya nos refuerza en nuestras convicciones de que tenemos que seguir luchando porque llegan años muy duros para los constitucionalistas”. No obstante, no ha ocultado que han cometido "errores". "Uno no baja de 36 a seis diputados sin cometer muchísimos errores" ha afirmado, sin saber concretar luego mucho más: "No es fácil, ojalá hubiera una cosa concreta que si la cambiamos, solucionamos todos los problemas". Dicho esto, ha dejado claro que a pesar de su estrepitoso fracaso el candidato a la Generalitat, Carlos Carrizosa, “cuenta con el apoyo unánime de todos los compañeros para seguir defendiendo en Catalunya el proyecto”.

La líder de Ciudadanos no ha parado de repetir que van a seguir trabajando "para volver a ser ese motor que sacaba de la abstención a muchísimos constitucionalistas, como lo hemos hecho desde 2006", por lo que cree que es posible revertir la situacion en los próximos años.

Arrimadas, finalmente, ha restado transcendencia a las críticas internas que está recibiendo, y ha contestado a aquellos que cuestionan su estrategia, como algunos exdirigentes riverista que lanzaron en Twitter punzantes mensajes al conocer el batacazo en Catalunya: "No pierdo mucho el tiempo en seguir determinadas posiciones", ha dicho.

Mañana los denominados 'Renovadores Cs', un grupo de exdiputados del Parlament que se están organizando con antiguos integrantes de la Plataforma 'Ciudadanos Eres Tú', que lideró en las primarias Francisco Igea -que no participa en este movimiento-, ofrecerán una rueda de prensa en Barcelona para presentar su Manifiesto y exigir a la dirección una catarsis.