Arrimadas ve necesario "impulsar el centro liberal" para evitar el regreso del "bipartidismo"

Inés Arrimadas se ha reafirmado este lunes en la necesidad de "relanzar el proyecto" de Ciudadanos como un espacio de "centro liberal" que evite la "vuelta del bipartidismo" ya que considera que en estos momentos su partido "es más necesario que nunca", pese a los malos resultados que ha ido cosechando en las sucesivas elecciones, las últimas en Madrid, que les coloca al borde de la desaparición.

Es la idea que ha remarcado la presidenta de Ciudadanos en una rueda de prensa posterior a la reunión del Comité Permanente de su partido, en la que ha recordado que ese es el objetivo que persigue la Convención Política que celebrarán en la primera quincena de julio, que estaba prevista para el año pasado pero no se pudo celebrar por causa de la pandemia. Un cónclave cuyo fin, según ha asegurado, será reforzar la idea de que hay "una alternativa al bipartidismo" y que lidera las reformas que "muchos ciudadanos están esperando que se reactiven en nuestro país". La líder del partido no ha querido adelantar si en esa convención se decidirá modificar el nombre de la formación, muy desgastado como marca electoral, o habrá cambios en la estructura del partido, como están apuntando algunos dirigentes fuera del foco de las cámaras. Arrimadas no ha desmentido tal extremo pero ha resaltado que lo importante de ese encuentro será "centrarse en el contenido" y no en el "continente" para "reilusionar" a los votantes poniendo más peso en "las medidas, las propuestas y los programas",

Arrimadas ha reaparecido este lunes ante los periodistas 15 días después de la derrota electoral de Ciudadanos en Madrid y al día siguiente de la emisión del programa de la Sexta Salvados, dedicado a analizar el auge y cada de su partido mientras lo lideró su antecesor, Albert Rivera, cuya obsesión, según los testimonios aportados por algunos exdirigentes de la formación, era únicamente "ser presidente del Gobierno".

Sin embargo, Arrimadas se ha zafado de las preguntas asegurando que no vio el programa por lo que no podía hacer "una valoración" de su contenido. La líder del partido no ha sido clara a la hora de responder si es cierto que el ministro José Luis Ábalos –como apuntó él en el programa– contactó con ella para convencerla de la necesidad de cerrar un acuerdo con su partido tras el triunfo en las elecciones del 28 de abril, cuando ambos formaciones sumaban 180 escaños. También ha evitado dar su opinión sobre una posible unión con el PP en el futuro, algo por lo que están apostando algunos de los dirigente territoriales de su partido.

A quién sí ha contestado es a Casado que ha opinado que la legislatura esta "muerta". "Yo no sé si la legislatura está muerta. Pero lo que sí sé es que hay muchos autónomos y empresas cuyos negocios han muerto", ha resaltado.

La dirigente de Ciudadanos ha lamentado, por otro lado, que en Catalunya vaya a haber un Gobierno "nefasto" que "no va a gobernar para nadie, salvo para el grupito del dirigentes del procés". Y ha aprovechado para criticar a Pedro Sánchez y sus socios separatistas que "solo se ponen de acuerdo para destrozar a nuestro país" y para "indultar a estos señores a pesar de lo que han hecho y lo que quieren hacer"

Arrimadas ha adelantado también que su grupo parlamentario se va a oponer con toda rotundidad en el Congreso "al sablazo" que ha anunciado Sánchez dirigido a subir los impuestos a los autónomos, entre otros sectores. Con ello da por sentado que endurecerán su postura frente al Gobierno al que hasta ahora han estado apoyando en todos los estados de alarma y abriéndose a pactar los Presupuestos Generales del Estado. Una línea de oposición que no les ha reportado ningún beneficio a tenor de los resultados de las elecciones en Catalunya y en Madrid.