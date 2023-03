Ayuso creó perfiles falsos para atacar a la izquierda en redes: “Tomasodiparla ya tiene cuenta en Twitter”

La estrategia de comunicación que ha encumbrado a Isabel Díaz Ayuso incluye el recurso a lapsus, incongruencias o simples anécdotas de la presidenta madrileña para convertirlos en virales en las redes sociales y aumentar su popularidad. Uno de ellos amplía la creencia de que Díaz Ayuso estuvo detrás de la cuenta en Twitter de Pecas, el simpático perro de Esperanza Aguirre. Ni ella ni sus asesores han considerado conveniente que trascendiera que también era responsable de cuentas que intentaban ridiculizar a los rivales políticos del PP, según acreditan mensajes inéditos intercambiados con el conseguidor de la trama de corrupción Púnica, Alejandro de Pedro, a los que ha tenido acceso elDiario.es.

De Pedro era una suerte de gurú informático que compatibilizaba sus habilidades en la red con la faceta de conseguidor, según las acusaciones que pesan contra él en el caso Púnica. Entre sus clientes más activos figuró el Partido Popular de Madrid, en el que Isabel Díaz Ayuso era responsable de la estrategia digital a principios de la década pasada. De Pedro cobraba de fondos públicos por mejorar la reputación de miembros del Gobierno de Esperanza Aguirre, incluida la entonces presidenta.

La relación de Díaz Ayuso con De Pedro, a diferencia de lo que ha ocurrido a otros responsables del partido y del Gobierno autonómico, no sentará a la actual presidenta en el banquillo. Ocurre pese a que la relación de la actual presidenta madrileña con el empresario era más estrecha que la que tenían otros encausados. elDiario.es desveló en septiembre de 2019 que Ayuso pidió a De Pedro que enterrara en los buscadores una noticia sobre la corrupción del ex presidente madrileño Ignacio González. También que por orden de este intentó comprar los dominios que pudieran utilizar Podemos para presentarse a las elecciones en Madrid.

Arremeter contra rivales

En marzo de 2011 quedan dos meses para las elecciones autonómicas en las que Díaz Ayuso se convertirá por primera vez en diputada autonómica. Entonces está a las órdenes de Lucía Figar, responsable de comunicación del PP madrileño. Díaz Ayuso recurre al empresario acusado de pertenecer a una organización criminal para que le ayude en la guerra sucia que ha emprendido en Internet. No es Pecas pariendo ingeniosos comentarios. Se trata de humillar al candidato socialista, Tomás Gómez, y arremeter contra el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

El 21 de marzo de 2011, De Pedro y Ayuso –a la que el primero tiene guardada en su móvil como Web PP Madrid– hablan de una herramienta nueva que está haciendo crecer las visitas en la página de Facebook de Esperanza Aguirre. Ayuso traslada su temor a que les copie la idea “Tommy”. De Pedro pregunta quién es ese “Tommy”. Y Ayuso contesta: “Tommy Gómez. O tomasodiparla para los amigos. O #contigonobicho. Esas cosas. Ya tiene twitter oficial. www.twitter.com/tomasodiparla”.

El perfil de Twitter @tomasodiparla inició su actividad ese mismo marzo de 2011, cuando quedan apenas dos meses para las elecciones, y estuvo activo hasta septiembre del año siguiente. En ese período recoge algo más de dos centenares de tuits. Es una especie de cuenta parodia en la que supuestos mensajes del candidato en tono de burla se entremezclan con críticas manifiestas a su gestión al frente del Ayuntamiento de Parla, primero, y como líder de la oposición, después. En varias ocasiones, el perfil se refiere al dirigente socialista con la etiqueta #contigoNObicho.

Son numerosas las loas al Partido Popular y a sus dirigentes. Especialmente, Esperanza Aguirre. Pero también a otros como Alberto Ruiz-Gallardón o Mariano Rajoy. “Dejé Parla más tiesa que la mojama. Ahora, a por Madrid!!”, recoge unos de los primeros mensajes, del 26 de marzo de 2011. En los días siguientes se centra en criticar algunas de las propuestas electorales de Gómez, como la creación de una red de diez paradores autonómicos públicos. “Mola. Propongo 10 paradores públicos. Porque sé dónde están tus necesidades. #dinerocomochicle”, puede leerse en otro tuit.

Dejé Parla más tiesa que la mojama. Ahora, a por Madrid!! http://bit.ly/hT59vd — Tomaso di Parla (@tomasodiparla) 26 de marzo de 2011

La ciudad del sur de Madrid que Gómez gobernó durante casi una década también fue objeto de caricatura con mensajes como “la he liado parla” o “¿Qué prefiere la gente en #Alcorcón? ¿El modelo de edificios de Parla o Fuenlabrada, o los de Majadahonda y Boadilla?”. Estos últimos son dos de los municipios de mayor renta de la comunidad. La burla que las ciudades del sur le suscitaban a Díaz Ayuso queda también reflejada en los mensajes publicados por elDiario.es: “¿Cómo se dice macarra en italiano? Di Parla (...) ¿Y en griego? demostoles”.

La cuenta estuvo especialmente activa durante el debate electoral entre candidatos, que se celebró el 8 de mayo de 2011. Esa noche publicó una decena de mensajes. “Tomás Gómez babea con Izquierda Unida. Qué miedo” o “Tomaso ya quiere colocar a sus amigos en el banco público”, fueron algunos de ellos.

Tomás Gómez babea con Izquierda Unida. Qué miedo. #debatemadrid — Tomaso di Parla (@tomasodiparla) 8 de mayo de 2011

En los días siguientes también se refirió a la acampada que el 15-M levantó en la Puerta del Sol. Por ejemplo, dando difusión al mensaje de otro usuario: “Que alguien diga a los perroflautas que las campanadas son en diciembre”. Y, pasadas las elecciones, se centró en ridiculizar el papel de Gómez como líder de la oposición. “TINGO QUE DARE DE COMER A MOLTO DIPUTATI DEL PSOE Y CADA VEZ TENGO MENOS PORQUE YA NO NOS VOTA NADIE!! ENCIMA NO BAJEIS EL NUMER”, escribió el 7 de junio a propósito de la propuesta de Aguirre de reducir los escaños autonómicos. “ELLOS NO TIENEN CREDIBILITÀ PERO YO MENOS! YO TUVE MENOS VOTI QUE NADIE!! JAJAAJA soy patetichi”, recoge otro mensaje.

ELLOS NO TIENEN CREDIBILITÀ PERO YO MENOS! YO TUVE MENOS VOTI QUE NADIE!! JAJAAJA soy patetichi http://t.co/fpEBwY4a @PSOE @psmadrid — Tomaso di Parla (@tomasodiparla) 26 de junio de 2012

En el verano de 2011 el perfil también reaccionó a las críticas a la celebración en Madrid de la Jornada Mundial de la Juventud y la visita del papa a Madrid. “Gentuza que ve con buenos ojos gastar dinero en los sindicatos pero no en los ciudadanos de una religión mayoritaria”, tuitea @tomasodiparla con la etiqueta #madridsinpapa que estaban utilizando los sectores que se oponían a esa visita. Y, con el curso escolar iniciado, no dudó en cargar contra los docentes que se movilizaron en defensa de la educación pública. “Sindicalista: tío que pagamos todos con nuestros impuestos y cuando le pides un esfuerzo te hace una huelga. #mareaverde @esperanzaguirre”, recoge un mensaje de octubre de 2011.

En la conversación por WhatsApp con Alejandro de Pedro, el imputado en tres causas de Púnica le alaba el ingenio a Díaz Ayuso: “PP Madrid sí que funciona. Así que ella se anima y le confiesa que también tiene otra cuenta, @contigozp. ”Esa va mejor, pero lleva más“. El usuario ya no está activo en Twitter, pero sí se puede seguir su rastro en el perfil oficial de la presidenta, que aún mantiene varios mensajes de esa cuenta a los que dio difusión en los meses de marzo y abril de 2011. En uno de ellos, aparece una parodia del logo de los socialistas en la que, en lugar de una rosa, figura una señal de prohibido con el mensaje ”Nuevo logo del PSOE“.

