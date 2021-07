Isabel Díaz Ayuso intentó registrar en Internet el dominio "Podemos Madrid" en 2014 por orden de Ignacio González

La actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, participó en las maniobras del PP de Madrid para obstruir el crecimiento de Podemos en el otoño de 2014. Unos mensajes de WhatsApp incorporados al sumario del caso Púnica, y a los que ha tenido acceso elDiario.es, demuestran cómo la entonces encargada de redes sociales del partido en Madrid intentó anticiparse y registrar los dominios "Podemos Madrid" y "Ganemos Madrid" por orden del entonces jefe del Ejecutivo madrileño, Ignacio González, quien será juzgado por varios casos de corrupción.

Esos mensajes estaban en el teléfono que la Guardia Civil incautó en 2017 a Beltrán Gutiérrez, el gerente del PP regional, acusado de ser una pieza clave en la presunta financiación irregular del partido en Madrid. Gutiérrez había escrito al móvil de Díaz Ayuso a las 16:33 del 6 de septiembre de 2014 con una instrucción: "Tenemos q registrar Podemos Madrid y Ganemos Madrid. A ver q se puede hacer". Unos segundos después añade: "Orden de IGG". Las iniciales coinciden con las de Ignacio González González, entonces presidente de la Comunidad de Madrid y secretario general del PP regional, número dos de Esperanza Aguirre en el partido.

Díaz Ayuso, que compaginaba su labor en redes en el PP de Madrid con la silla de diputada autonómica, contesta 25 minutos después a Beltrán Gutiérrez. A las 16:58, la hoy presidenta autonómica escribe: "Hola. Están todos registrados, unos y otros". Y añade en otro mensaje: "No por nosotros".

La obtención de cinco diputados por parte de Podemos en las elecciones europeas de mayo de 2014 agitó el tablero político español, el que resultaba visible y algunas partidas que se jugaban en secreto. Los mensajes entre Díaz Ayuso y el gerente de la caja B del PP madrileño se producen solo tres meses después de aquella primera cita electoral para la formación morada, en la que había obtenido más de 1,2 millones de votos, y con las elecciones autonómicas y municipales de 2015 a la vista.

Podemos concurriría con su marca a las autonómicas y se integraría en Ahora Madrid para las municipales. En la región se convirtió en la tercera fuerza de la Asamblea; en el Ayuntamiento de la capital lograría desalojar a la derecha tras 26 años en el poder. Las fechas de los mensajes demuestran cómo de atentos estaban en el PP ante el ascenso de Podemos. Las primeras noticias sobre la creación de Ganemos son de agosto de ese año, días antes de la conversación entre Beltrán Gutiérrez y Díaz Ayuso. Dos semanas más tarde del intercambio de whatsapps trascendería que Podemos apostaba por las "candidaturas ciudadanas" para las municipales del año siguiente bajo la marca Ganemos.

El gerente del PP madrileño quería saber aquel 6 de septiembre de 2014 quién se les había adelantado a registrar los dominios de Podemos Madrid y Ganemos Madrid. Díaz Ayuso, o alguien por petición de ella, consulta las bases de datos de acceso público y obtiene la respuesta para Beltrán Gutiérrez. "Usan los mismos proveedores, aunque el 'Who is' es privado y por tanto no se ve el comprador. Solo uno ha dejado algo quizá por error. Un tal Diego Pache Guijarro, que es de la organización", escribe Díaz Ayuso al que en otros mensajes llama "jefe". La presidenta autonómica se molestó en indagar quién era Puche Guijarro, como demuestra que le ubique en la "organización". Daniel Puche es un empleado del sector de las telecomunicaciones que en Vistalegre 2 concurrió en la la lista de Teresa Rodríguez y Miguel Urbán.

No es la primera vez que Isabel Díaz Ayuso aparece en el sumario de Púnica por la faceta más oculta de su trabajo en el PP de Madrid. El sumario acredita la relación directa con Alejandro de Pedro, el gurú informático acusado de cobrar dinero público por hundir la visibilidad de noticias negativas de miembros del Gobierno regional en Internet. elDiario.es reveló que Isabel Díaz Ayuso envió el 12 de abril de 2012 a De Pedro un enlace de una noticia de El Mundo sobre el ático de Ignacio González que el conseguidor de la Púnica tenía que contrarrestar creando noticias manipuladas y colgándolas en webs propagandísticas.

"Vamos a ver más"

La gestión de Díaz Ayuso para Ignacio González no sería la última sobre Podemos en la red, según se desprende del anuncio que Díaz Ayuso le hace a Beltrán Gutiérrez. "Vamos a ver más", escribe. El gerente del PP de Madrid le da las gracias y pregunta a Díaz Ayuso: "Quieres tu informar a IGG?". Antes de responder, ella comenta sobre el motivo de la conversación: "Son demasiado buenos para esto". Después, el gerente le ofrece ser ella quien informe a Ignacio González de sus gestiones. Ella contesta afirmativamente y añade un emoticono de sonrisa. Cuando Gutiérrez le dice "adelante", ella le da las gracias por recibir permiso para reportar directamente con el número dos del partido.

elDiario.es se ha puesto en contacto con la Presidencia de la Comunidad de Madrid para obtener la versión de Díaz Ayuso de estos mensajes pero un portavoz ha declinado hacer comentario alguno.

El domicilio de Beltrán Gutiérrez Moliner fue registrado el 11 de febrero de 2017 en el marco de la financiación irregular del PP madrileño, dentro del caso Púnica. El hallazgo en su domicilio de un lápiz de memoria en un armario de la casa originó la supuso un salto determinante en la investigación de la caja B del PP regional, la pieza 9 del caso Púnica en la que está imputada Esperanza Aguirre. Como ocurriera con Luis Bárcenas a nivel nacional, otra vez el gerente era la pieza clave de la financiación irregular del partido, en este caso a nivel regional. Además de aquel pendrive, hallado en un armario del dormitorio, los agentes requisaron a Gutiérrez el teléfono móvil donde aparece la conversación con Díaz Ayuso. Los mensajes que publica hoy elDiario.es forman parte del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) sobre la extracción de datos del teléfono de Gutiérrez.

En el origen de esa conversación entre Beltrán Gutiérrez e Isabel Díaz Ayuso por orden de Ignacio González hay una cuarta persona, la que traslada la orden del presidente madrileño al gerente del PP: "Beltrán! Alguien debería comprar el dominio de 'ganemos madrid' que los de podemos aún no lo han comprado!". Gutiérrez reenvía ese mensaje a Díaz Ayuso que ha recibido de Manuel Ortiz. Se trata del concejal de Transparencia de la pasada legislatura en el Ayuntamiento de Majadahonda y en el momento de los hechos asesor en la Comunidad de Madrid. En marzo de 2019, Ortiz dejó la política para convertirse en ejecutivo de una multinacional que comercializa en España patinetes eléctricos.