Bolaños, en el Vaticano: “Es muy importante que la Iglesia colabore con la comisión de investigación de los abusos sexuales”

“Ha sido una conversación muy inspiradora. He podido comprobar cómo nos inspiran los mismos valores de diálogo, solidaridad y de ayudar a los que tienen más dificultades”. Es el resumen que hace el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, de su encuentro de unos 50 minutos con el papa Francisco. Sobre la mesa han estado los asuntos que interesan en las relaciones Estado-Iglesia católica y que se circunscriben a las tres comisiones que se pusieron en marcha con la llegada de los socialistas a Moncloa: una para la inmatriculación de los bienes, otra para los temas fiscales y una tercera sobre la Obra Pía. Bolaños no ha dado prácticamente ningún detalle de su conversación sobre esos asuntos, más allá de asegurar que siguen avanzando, y sobre los abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia, se ha limitado a decir que el Papa le ha transmitido la “preocupación” que le genera. “Es muy importante que la Iglesia colabore con esa comisión”, ha dicho Bolaños, que no ha aclarado, no obstante, si es el mensaje que le ha trasladado al papa o si es el recado que deja a los obispos en la rueda de prensa que ha ofrecido después de la audiencia en la embajada española ante la Santa Sede que ahora representa la exministra Isabel Celáa.

“Es un asunto que preocupa a su santidad. Hemos intercambiado alguna opinión en relación a lo importante que es proteger a las víctimas y que todas las decisiones que se adopten sean medidas para proteger a las personas que fueron victimas de delitos”, ha explicado Bolaños antes de recordar que en España se ha iniciado “una vía de trabajo para que se puedan esclarecer los hechos”. “La Iglesia ha de ser consciente de la importancia que debe tener esclarecer los hechos”, ha dicho el ministro al que le corresponde la relación del Gobierno con las órdenes religiosas en un momento en el que la Conferencia Episcopal se niega a colaborar con la investigación que está poniendo en marcha el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo.

“Hemos hablado de la relación con la Conferencia Episcopal, de los grupos de trabajo que están trabajando bien, que están avanzando. No hemos entrado en demasiado detalle y hemos puesto en valor los acuerdos que hemos alcanzado y que pretendemos alcanzar en el futuro”, ha relatado Bolaños en referencia a las tres comisiones que reactivó en septiembre para analizar “la situación de los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica, el régimen tributario y la Obra Pía de Roma”. De todas ellas, la única que ha dado por ahora frutos es la de las inmatriculaciones incorrectamente realizadas por los obispos, pero por ahora no hay rastro de la intención del Gobierno de que paguen IBI por los edificios no dedicados al culto, a pesar de que Francisco I se haya mostrado favorable.

“Habrá puntos de divergencia pero lo importante es dialogar, intercambiar criterios”, ha expresado el ministro, que ha asegurado que “el diálogo es una seña de identidad” del Gobierno y que el papa “se ha felicitado de que la vía de diálogo sea continuo”.

Bolaños ha querido dejar clara la sintonía del Gobierno con Francisco I, que recibió a Pedro Sánchez en octubre de 2020 y a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en diciembre de 2021. Con la exvicepresidenta Carmen Calvo intercambió un saludo “cordial” en 2019, un año después de que la entonces titular de Presidencia viajara al Vaticano para reunirse con el secretario de Estado, Pietro Parolin, con el que abordó, entre otros asuntos, la exhumación de Franco del Valle de los Caídos en un momento en el que la Iglesia española no ponía el camino fácil. La audiencia con Bolaños la solicitó la embajadora Isabel Celaá nada más llegar a la Santa Sede y le fue comunicada la aceptación hace un mes.

El ministro socialista ha tratado de zanjar toda polémica sobre el estado de salud del pontífice: “Le he visto en forma para seguir con su pontificado”. “El papa Francisco me ha trasladado que estaba recuperándose [ha dicho sobre el problema de rodilla que le impide ponerse en pie, como se aprecia en la fotografía que ilustra esta información]. Le veo con una fuerza y una capacidad para continuar con su pontificado fuera de toda duda. Está muy comprometido con la labor que está haciendo y con el proceso de reformas para acercar a la iglesia a la ciudadanía”.

Y es que, además de resaltar que el Gobierno y el papa comparten los “mismos valores”, Bolaños ha insistido en que “es una figura que trasciende de la iglesia católica, de las fronteras” y ha alabado el papel que está llevando a cabo y que despierta suspicacias en los entornos más conservadores: “Su papado está acercando la Iglesia al pueblo y por encima de ello lo que más me ha impresionado es que es un hombre bueno y cuando el mundo lo gobiernan las buenas personas es mejor para todos”. El ministro socialista ha dejado así clara su afinidad hacia Francisco I, al que desea que siga en el puesto muchos años más, como ha dicho que le ha trasladado al recibir la medalla de su noveno pontificado, uno de los obsequios que ha recibido, además de unas encíclicas.

Bolaños, por su parte, le ha entregado una copia iluminada de un extracto de las Cantigas de Santa María, cuya reproducción han realizado alumnos de la Escuela Taller de Encuadernación Artística de Patrimonio Nacional. También le ha obsequiado con azafrán de Villafranca de los Caballeros (donde él tiene raíces y ha aprovechado para decir que es el “mejor del mundo”), dos botellas de aceite de oliva de dos cooperativas de Jaén y plátanos cultivados en la isla de La Palma.