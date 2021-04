La Cámara Baja de EE.UU. aprueba la ley que restringe la venta de armas a Arabia Saudí

Washington, 21 abr (EFE).- La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este miércoles un proyecto de ley que restringe la venta de armas a Arabia Saudí y requiere informes sobre el trato de ese país a los disidentes, después del asesinato en 2018 del periodista crítico Jamal Khashoggi.

La iniciativa, denominada "Ley de protección de los disidentes saudíes de 2021", fue aprobada con 350 votos a favor -que suponen una mayoría de dos tercios- y 71 en contra, que permitió activar un procedimiento expedito para los proyectos que cuentan con un importante apoyo de los legisladores.

Para convertirse en ley, deberá recibir la aprobación del Senado y la firma del presidente estadounidense, Joe Biden.

Khashoggi, columnista habitual del diario The Washington Post, fue asesinado el 2 de octubre de 2018 en la embajada saudí en Estambul, un caso que minó la imagen del príncipe heredero Mohamed bin Salman y por el que ocho personas fueron encontradas culpables en septiembre pasado.

Tras la votación en la Cámara Baja, el congresista demócrata Gerald Connolly -patrocinador de la propuesta de ley- celebró la decisión en su cuenta de Twitter.

"El brutal asesinato y desmembramiento de Jamal Khashoggi no se olvidará y no quedará sin resolver. La Cámara de Representantes ha hablado claramente: Arabia Saudí debe rendir cuentas", publicó Connolly.

La norma prevé que el presidente no puede transferir o autorizar la exportación de artículos o servicios de defensa a Arabia Saudí durante los 120 días posteriores a la promulgación de la ley.

El veto será levantado en caso de que el presidente informe al Congreso que ese país no ha repatriado de manera forzosa, silenciado o asesinado disidentes, o que no ha encarcelado injustamente a ciudadanos estadounidenses o extranjeros y que no ha torturado a personas que estén detenidas.

En julio de 2019, el entonces presidente estadounidense, Donald Trump (2017-2021), vetó unas resoluciones con las que el Congreso buscaba bloquear la autoridad de la Casa Blanca para vender armas a Arabia Saudí y otros países sin el visto bueno previo del Legislativo.