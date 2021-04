Casado cree que Sánchez está "obsesionado" con Ayuso, pero advierte: "Cuanto más atacan a Madrid, más nos apoyan los madrileños"

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha asegurado este martes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "lleva obsesionado con Madrid desde que llegó a la Moncloa" en alusión a los "ataques" que según ha lanzado el Ejecutivo contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. En todo caso, ha lanzado una advertencia: "Cuanto más atacan a Madrid más nos apoyan los madrileños"

En una entrevista en Telecinco, el líder del PP ha insistido en que "Ayuso ha demostrado que está en las cosas importantes: crear empleo, bajar impuestos, que funcione la Sanidad pública de calidad", frente a un Gobierno cuya gestión de la pandemia ha tachado como un "desastre". Por eso ha confiado en que Ayuso ganará las próximas elecciones madrileñas del 4 de mayo. Además, ha dicho no creer en las promesas del candidato socialista, Ángel Gabilondo, de que no va a subir impuestos: "El PSOE lleva tres años diciendo no solo que iba a subir los impuestos en Madrid, sino que iban a obligar a Ayuso a que los subiera. No tienen credibilidad", ha señalado.

En cuanto a las encuestas que apuntan a una clara victoria del PP en Madrid, Casado ha insistido en pedir el voto útil para los populares aún a riesgo de que, como apuntan los sondeos, una caída de Vox no permita a las derechas sumar para gobernar la Comunidad. "Cuando los votantes se aglutinen en el PP es cuando echaremos a Sánchez de la Moncloa", ha dicho. Además, en su opinión, "los votantes de Ciudadanos y Vox se han dado cuenta" de que la única manera de ganar a la izquierda es votando al PP.

Casado cree que el PP está "muy bien" a nivel de apoyo electoral y se ve en situación de "empate técnico" con el PSOE de Sánchez. No obstante, no se cree la encuesta del CIS publicada el lunes que si bien señala una clara victoria del PP, apunta también a un empate entre izquierda y derecha en Madrid. "Si fuese por el CIS de Tezanos, no estarían gobernando ni Almeida, ni Ayuso, ni Juanma Moreno… Esto no se ve en ningún país serio del mundo, está al servicio al PSOE", ha denunciado.

El líder del PP no ha aclarado si apoyaría un nuevo estado de alarma y dice que el actual "solo" ha servido para echar puertas abajo. Asimismo, Casado ha exigido a Sánchez un Pleno monográfico en el Congreso sobre el empleo