Casado: "La política americana está muy centrada y desde luego no hay algo equivalente al PSOE en España"

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha tratado este miércoles de comparar la política española con la estadounidense al hablar sobre las elecciones americanas que este martes enfrentaron a Donald Trump y a Joe Biden. Preguntado por su preferencia, durante una entrevista en Trece, Casado ha explicado que "el PP ha tenido buena relación tanto con presidentes demócratas como con republicanos". A renglón seguido, el máximo dirigente de los populares ha querido remarcar que, a su juicio, "la política americana está muy centrada y desde luego no hay algo equivalente al PSOE en España".

Las palabras del líder del PP llegaban en pleno escrutinio de las elecciones en EEUU, un país marcado por la polarización política y el enfrentamiento público a raíz de la presidencia de Trump. Para Casado, "lo importante es que España se lleve bien con EEUU" y logre "una mayor influencia exterior".

🔴 "Salga quien salga elegido en EE.UU., el Gobierno de España debe ir a negociar aranceles. No podemos perder nuestra influencia internacional que luego pagan los agricultores, ganadores y empresarios españoles".



"Salga quien salga elegido en EEUU, el Gobierno de España debe ir a negociar los aranceles. No podemos perder nuestra influencia internacional que luego pagan los agricultores, ganadores y empresarios españoles", ha señalado.

El presidente de los populares ha vuelto a cargar contra el Gobierno progresista por su gestión de la pandemia: "A Sánchez le han caracterizado la arrogancia, la incompetencia y las mentiras, gestionan muy mal", ha dicho, antes de aventurar una "ruina económica sin precedentes" y de pedir al Ejecutivo "que haya un comité científico, y no los expertos ficticios que dice Sánchez". "Las medidas tienen que ser eficaces, correctas y en base a un criterio científico. Si el Gobierno considera confinamiento de una zona nosotros apoyaríamos, pero que no sea eso la comodidad de gobernar por decreto", ha señalado.

Casado también ha querido diferenciar al PP de Vox dentro del giro al centro que la dirección popular trató de poner en marcha hace dos semanas, cuando el partido votó 'no' a la moción de censura presentada por la extrema derecha contra el Gobierno, y que fue tumbada en el Congreso dado que la formación de Santiago Abascal no logró ni un solo voto más allá de los de su propio grupo parlamentario.

A Vox, el líder del PP le ha recalcado que "cualquier tipo de violencia en la calle tiene que contar con la rotunda condena de todos los partidos", en alusión a los llamamientos realizados por varios dirigentes de la extrema derecha a salir a las calles contra el Ejecutivo aceptando los disturbios de las últimas semanas en distintas ciudades españolas. "Cualquier fuerza que justifique eso se equivoca", ha señalado Casado. P

"El PP siempre ha estado en una España con sentido común, centrada y que quiere resolver sus problemas. Yo quiero ganar a Sánchez en las urnas, derrotarle haciendo oposición en el Congreso, yendo a Europa, a los tribunales pero no en las calles y no justificando los cócteles molotov porque eso no es democracia, es otra cosa", ha advertido.