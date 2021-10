Casado vuelve a cuestionar en Bruselas el uso de los fondos europeos: "Quieren comprar videojuegos con la ayuda comunitaria"

El plan de reformas español fue aprobado con 10 sobresalientes y un notable. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acudió a España a felicitar al Gobierno y a hacer entrega de su evaluación. Bruselas ya ha entregado una primera partida de 9.400 millones, y está previsto que España pida una segunda, de 10.000 millones, en las próximas semanas que llegaría antes de que acabe el año.

Sin embargo, el presidente del PP, Pablo Casado, ha vuelto a cuestionar en Bruselas la gestión del Gobierno de los fondos europeos, acusando al Gobierno de malgastar los fondos europeos a los que tiene derecho España (140.000 millones entre transferencias y subvenciones).

"¿Va a seguir haciendo un gasto público para comprar votos, como el bono para los nuevos votantes de 18 años con el esfuerzo europeo?", se ha preguntado Casado a las puertas de la sede del PP europeo en Bruselas: "¿Queremos comprar cómics y videojuegos con la ayuda que nos dan los socios comunitarios?. ¿Lo va a contar aquí?"

No obstante, el bono cultural para aquellas personas que cumplan 18 años no es algo que esté recogido en el plan de reformas entregado por el Gobierno el 30 de abril pasado a Bruselas. Ni en ninguna de sus fichas ni desarrollos. Es más, es una propuesta anunciada por el Gobierno el pasado 6 de octubre con vistas a los presupuestos, que sale del presupuesto nacional y no europeo.

Ejemplos europeos

Por otro lado, la idea anunciada por el Gobierno es similar a lo que en Francia se llama Pass Culture y fue una de las promesas de campaña del presidente Emmanuel Macron. Extremadamente popular entre los jóvenes —lo utilizan más de 750.000 personas, equivalente al 85% de franceses de 18 años— este bono cultural ofrece 300 euros para gastar durante un máximo de dos años. La oferta es amplia: exposiciones, películas, visitas guiadas, cursos de arte y de música, conciertos, libros, instrumentos, videojuegos y suscripciones a periódicos y plataformas en streaming.

La implementación de este bono fue progresiva. Se empezó a instaurar en 2019 en algunas regiones del país, pero no fue hasta mayo de este año cuando se extendió a toda Francia, coincidiendo con la reapertura del ocio y de la cultura después de seis meses de confinamiento. Además, a partir de 2022, dejará de ser una ayuda exclusiva para los jóvenes de 18 años y se ampliará a los menores que cumplan 15, 16 y 17 años.

En Italia, por su parte, el bonus cultura fue implantado en 2016 por el exprimer ministro Matteo Renzi: una ayuda de 500 euros a todos los jóvenes que cumplan la mayoría de edad que se puede gastar en cine, música, conciertos, eventos culturales, libros, museos, monumentos, teatro, cursos de lengua extranjera, productos editoriales audiovisuales y también suscripciones a periódicos, informa La Vanguardia. El sistema es fácil de utilizar: basta con descargarse una aplicación de móvil, registrarse y descargarse cupones para adquirir estos productos culturales.

Bildu como Al Qaeda

El presidente del PP también ha criticado la colaboración parlamentaria entre el Gobierno y EH Bildu, que en el décimo aniversario del fin de ETA pidió perdón por el daño causado. Así, Casado ha comparado esa colaboración con que "Joe Biden pactara sus presupuestos con los que atentaron contra las Torres Gemelas".

A pesar de que en EH Bildu hay partidos que nunca apoyaron la violencia, como EA, Aralar y Alternatiba, y de las palabras de Arnaldo Otegi de hace unos días, Casado insistió: "La moderación, el europeísmo y la socialdemocracia no es pactar con políticos que justifican el asesinato de 850 inocentes".

"Es su decisión, pero no se puede soplar y sorber al mismo tiempo", ha dicho Casado: "O estás con los radicales, los batasunos, los independentistas y los comunistas, o estás con la Europa moderada, que también representa al Partido Popular. Aquí gobernamos en coalición [la Comisión Europea está compuesta por populares, socialistas y liberales]".

¿Ángel Gabilondo Defensor del Pueblo?

Ante la hipótesis de que Ángel Gabilondo pueda ser candidato del PSOE para Defensor del Pueblo, el presidente del PP ha afirmado: "La negociación sigue su curso y, por tanto, nosotros no vamos a hacer ninguna valoración hasta que acabe. Sí que he dicho públicamente en todo el proceso que los órganos jurisdiccionales, no solo el Poder Judicial, sino los órganos que no son Poder Judicial, pero son jurisdiccionales, como es el Tribunal de Cuentas y el Tribunal Constitucional, no deberían asumirlos ningún político en ejercicio, no debería haber ningún ex político".

Eso sí, el Defensor del Pueblo no es un órgano jurisdiccional, con lo que Casado viene a dejar la puerta abierta a que pueda ser un candidato viable.

¿Y la extrema derecha? "Demagogia barata"

El Consejo Europeo que se celebra este jueves y viernes en Bruselas es el número 107 de Angela Merkel, y puede que sea el último si las negociaciones para la formación del Gobierno alemán van rápidas, cosa en lo que confía el propio Consejo, que ha preparado una foto de familia con la canciller alemana saliente como homenaje.

¿Tomará el PP español el legado de Merkel de no pactar nunca con la extrema derecha? Casado evita cerrar la puerta a pactos con Vox, como los que han permitido al PP gobernar Madrid, Andalucía o Murcia, por ejemplo: "Merkel ha sido una líder imprescindible para nuestro partido y para Europa. Y yo creo que esas señas de moderación, ese centro reformista que el Partido Popular representa desde hace 30 años, desde nuestra fundación y que fue clave también junto con la CDU para fundar el Partido Popular Europeo. Nosotros queremos hacer gobiernos fuertes, cumpliendo los principios y valores que siempre han hecho avanzar Europa y uno de ellos es la recuperación económica y la creación de empleo, que es lo único que financia el Estado del bienestar. Lo demás al final es demagogia barata".