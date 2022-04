Ciudadanos justifica el espionaje a los independentistas: “Los servicios de inteligencia están para prevenir delitos”

El jefe de gabinete de Pedro Sánchez, Óscar López, no ha sacado el tema en su intervención en la Comisión de Seguridad Nacional, pero el espionaje a líderes del soberanismo catalán y vasco ha monopolizado las intervenciones de los grupos. ERC, Junts, Bildu y la CUP han mostrado su indignación con el caso Pegasus reclamando unas explicaciones que no ha dado el socialista mientras que Ciudadanos lo ha justificado. PP y Vox se han mantenido en la ambigüedad.

El portavoz de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez, ha justificado el espionaje: “Parece mentira que no entiendan que un estado moderno y civilizado como es el español tiene servicios de información y seguridad que, con garantías constitucionales, tienen que obtener información para evitar delitos contra la seguridad del Estado y, si no, no haber dicho aquello de ”lo volveremos a hacer“”, ha dicho Gutiérrez.

También ha aprovechado para afear la actitud del Gobierno en su reunión este domingo con la Generalitat para intentar calmar los ánimos. “Que este Gobierno no se humille como ha hecho el señor Bolaños diciendo lo que ha dicho en las reuniones con aquellos que, además son sus socios”, ha dicho Gutiérrez antes de rematar: “Este país no se lo merece”. “Para mí es dar la cara, ser transparente, tomar la iniciativa y no tener nada que ocultar; pero allá cada cual con sus interpretaciones”, le ha respondido López en la réplica.

Por su parte, el diputado de Vox Víctor González ha dicho que si el espionaje “ha sido ilegal lo lamenta enormemente porque la ley hay que respetarla”, pero ha aprovechado para pedir a las fuerzas independentistas que dejen de apoyar a Pedro Sánchez. “Si están tan indignados no vale romperse la camisa y al otro lado poner la mano para sobrar la paguita”, ha expresado antes de reclamar que abandonen la “hipocresía” y eliminen el apoyo: “Vayamos a elecciones y veamos que es lo que quiere el pueblo”.

También el PP ha dicho que “es vital” que Sánchez “no dependa” de las fuerzas independentistas y ha rechazado que ERC y Bildu formen parte de la comisión de gastos reservados en la que el Gobierno quiere dar los detalles sobre el espionaje a través de la directora del CNI. “No es sensato que el ministro de Presidencia se reúna con una consellera independentista para ofrecer una información que se escatima al PP”, ha dicho el parlamentario Juan Antonio Callejas. “La lealtad se practica y no solo se recibe”, ha advertido al jefe de gabinete del presidente.

Los aliados del Ejecutivo y las fuerzas independentistas han avisado de la gravedad de la situación. “Es más grave este caso que el watergate”, ha advertido el diputado de EH Bildu, que es uno de los afectados por el espionaje de acuerdo a las revelaciones de Citizen Lab al igual que Miriam Nogueras, de Junts, que ha sido la primera en aludir a ese escándalo estadounidense. “Estoy preocupado y no soy de los que quiere que este Gobierno acabe pero no entiendo cómo están tan tranquilos con la situación de crisis que se está produciendo”, ha agregado Iñarritu. “Les está viniendo un meteorito y no saben lo que va a suceder”, ha dicho Iñarritu que ha puesto como ejemplo la película Don`t look up (No mires arriba).

La diputada de ERC Montserrat Bassa también ha dejado clara la indignación de su grupo y, especialmente, el rechazo a las medidas que ha anunciado el Gobierno al calificar de “inútil y opaca” la comisión a la que el Ejecutivo remite las explicaciones. “No insulte a nuestra inteligencia”, le ha dicho al jefe de gabinete de Sánchez. “Si los espiados hubieran sido los socialistas, ¿estaríamos aquí pidiendo explicaciones o habría habido ya detenciones? La respuesta la sabemos todos”, ha sentenciado Nogueras.

A pesar de que el asunto ha monopolizado las intervenciones de la mayoría de grupos, López ha obviado las explicaciones, pero ha defendido que el Gobierno está “dando la cara” y “tomando la iniciativa”. Lo primero que ha mostrado el socialista es “empatía” hacia quienes están “preocupados” por las informaciones sobre el espionaje, pero ha asegurado que se están “atribuyendo responsabilidades y supuestos” que van más allá de lo que se ha publicado, en referencia a dar por hecho que el CNI está detrás de la vigilancia: “Tienen un problema de base, parten de la base que el Gobierno ha hecho algo”. “Si no sospechasen que algo tiene que ver el CNI no habrían iniciado una investigación interna”, le ha contestado el diputado de EH Bildu. “Nadie puede dudar de que detrás de este espionaje esta el Estado español”, ha rematado la republicana.

“El Gobierno ha tomado la iniciativa y creo que está dando pasos para aclarar todo lo que haga falta, pero no hay nada que ocultar”, ha defendido el jefe de gabinete del presidente, que ha defendido la pretensión del Ejecutivo de que el Defensor del Pueblo investigue el asunto, y que en el Congreso las explicaciones se den en la comisión de gastos reservados a través de la directora del CNI. “Ahí, en la comisión, es el foro donde se pueden dar explicaciones”, ha dicho antes de animar a los diputados a constituirla dado que los vetos cruzados han impedido que eche a andar. No obstante, el Ejecutivo está determinado a impulsar un cambio en las mayorías que se requieren para conformarla.