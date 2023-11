Ciudadanos quemará sus últimos cartuchos en las europeas y catalanas con un nuevo portavoz: Jordi Cañas

Ciudadanos no se rinde y quiere quemar sus últimos cartuchos para no desaparecer definitivamente. El partido ya tiene nuevo portavoz nacional, un cargo que quedó libre tras la dimisión de la mallorquí Patricia Guasp que, siguiendo los pasos de Inés Arrimadas y otros miembros de la antigua dirección del partido abandonó la política después de la debacle del 28M que llevó a la nueva dirección a decidir no presentarse a las elecciones generales del 23 de julio. El cargo lo ocupará a partir de ahora Jordi Cañas, eurodiputado y hombre de confianza de Adrián Vázquez, jefe de la delegación del partido en Bruselas, que ya fue portavoz en la primera etapa de Albert Rivera.

Este miércoles a las 12.00 horas del mediodía se cerraba el plazo de 48 horas que el partido había dado para que aquellos candidatos que se postulaban para el puesto de portavoz nacional –siete en total– intentaran recabar los avales necesarios para concurrir a unas primarias. Los apoyos deben ser al menos de un 10% de los militantes al corriente de pago, es decir, unos 518 votos, según fuentes de la dirección. Al ser únicamente Cañas, con 728 avales, el que ha conseguido ese requisito, ese proceso interno no será ya necesario y Cañas será el sustituto de Guasp.

Solventado el escollo, en el partido creen que están preparados para concurrir a alguna de las próximas citas con las urnas. Su principal objetivo es intentar mantener el poco poder institucional que les queda tras su derrumbe en las generales de 10 de noviembre de 2019, que obligó a Albert Rivera a dimitir y a dejar la política. El primer foco lo están poniendo ya en las elecciones al Parlamento Europeo que tendrán lugar el próximo 28 de junio, y las catalanas. En Bruselas mantienen 7 escaños y Cañas ocupa una vicepresidencia en Renew Europa, el grupo de los liberales.

En Ciudadanos creen que la otra cita de obligado cumplimiento debe de ser Catalunya, cuyos comicios podrían adelantarse a finales de este año (teóricamente tocan en febrero de 2025). Allí resisten con seis diputados autonómicos después de perder otros 30 en los anteriores comicios y su único referente es Carlos Carrizosa que junto a la nueva portavoz, Anna Grau, intentarán sobrevivir en una comunidad en la que los llamados “partidos constitucionalistas” intentan rentabilizar el malestar que hay en un sector de la ciudadanía contra el Gobierno de Pedro Sánchez por la concesión de la amnistía a los líderes del procés y sus acuerdos con los independentistas. Las encuestas que se manejan, no obstante, les dejan fuera de la Cámara autonómica.

El propio Carrizosa confirmaba este martes en rueda de prensa que el partido aprovechará la campaña de las europeas para recordar a la ciudadanía que siguen “vivos”, después de renunciar a presentarse a las generales del 23 de julio de este año y que son “una opción política”: “No estamos muertos, como muchos piensan”. “Por eso anunciamos que nos presentamos, para que la gente vea que nosotros seguimos aquí y que queremos seguir aquí dando la posibilidad de votar a este espacio de centro liberal y reformista que somos”, agregó.

A las citas que no se plantean concurrir es a las vascas y las gallegas, que podrían convocarse a lo largo del año que viene, ya que saben que en ambas comunidades sus posibilidades son nulas. Además, carecen de medios y cuadros orgánicos y las sedes las tuvieron que cerrar.

Juntos en las manifestaciones con PP y Vox

La formación que se autodenomina ahora “liberal” se ha alineado de nuevo, como ya hizo en el pasado, con el PP e incluso con Vox en esa batalla contra los “separatistas” y la ley de amnistía. Se ha sumado a todas las manifestaciones convocadas tanto por estos dos partidos como por otras impulsadas por la “sociedad civil”. La última, la que tuvo lugar en Cibeles el pasado domingo. En lo que no han participado es en las protestas de la calle Ferraz, propiciadas por la extrema derecha, y que han derivado en violencia.

Desde el propio Parlamento Europeo, Ciudadanos está también queriendo abanderar una ofensiva contra el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez. Este lunes Vázquez enviaba una carta a los eurodiputados socialistas para que 'entren en razón' e impidan la amnistía: “Les pedimos que alcen la voz” y usen su influencia para defender el Estado de Derecho y los valores fundamentales de la UE“.

Hemos enviado esta carta a los eurodiputados socialistas.



Muchos nos preguntan, de buena fe, qué pasa en España. No entienden cómo tienen que llamar socio a quien llamaban fugado. Ni que sus socios españoles les vendan la impunidad a cambio de 7 votos.



Les pedimos que alcen la… pic.twitter.com/iJJrZvdHBt — Adrián Vázquez Lázara 🇪🇦🇪🇺 (@AdrianVL1982) 21 de noviembre de 2023

Como miembros de Renew Europe, Ciudadanos también se jacta de haber logrado que se incluyera en el orden del día del pleno celebrado este miércoles un debate sobre “la situación del Estado de derecho en España” y la ley de amnistía del PSOE que, según denuncian, “pone en peligro la separación de poderes” y “va en contra de los valores fundacionales” de la Unión.

Malestar por el proceso de postulación a primarias

Este nuevo proceso de abrir unas primarias ha logrado sembrar por enésima vez el malestar entre la escasa militancia que le queda a Ciudadanos. Primero por el escaso margen que les han dado a los aspirantes para dar a conocer sus proyectos y poder buscar apoyos. Y, segundo, porque en algunos medios ya se daba por hecho que el candidato oficial, Cañas, era el nuevo Portavoz Nacional sin esperar a los plazos establecidos. Uno de los postulantes, Joaquín Aparici, un militante de base –que fue número dos de las elecciones municipales en la localidad madrileña de Paracuellos y en donde el partido no consiguió representación–, lamenta que el partido siempre caiga en los mismos errores. Su candidatura ha sido la más votada después de la del eurodiputado, con 87 avales, muy lejos de los exigidos.

El propio eurodiputado, en conversación con esta redacción, reconocía que sus posibilidades eran enormemente mayores que las del resto de sus hipotéticos rivales y que el cargo de portavoz nacional a su juicio requiere que la persona que lo ostente tenga un “profundo conocimiento del funcionamiento del partido”. Y él reúne esos requisitos al contar con una larga trayectoria en Ciudadanos, partido que ayudó a fundar junto a Albert Rivera en Catalunya, en cuyo Parlament tuvo un escaño desde 2010.

Quién es Jordi Cañas

Aunque en el partido Cañas (Barcelona 1969) es un 'viejo conocido', ya que ayudó a Albert Rivera a impulsar Ciudadanos en Catalunya, fuera de ese ámbito es un total desconocido. Su trayectoria política ha sufrido además algún altibajo. Después de conseguir en 2010 un escaño en el Parlament, en abril de 2014 tuvo que renunciar a él después de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) le citara a declarar como imputado junto a su expareja y nueve personas más por un supuesto fraude fiscal a la Hacienda Pública de 429.203 euros cuando era administrador de una sociedad en 2005. Cuatro años después, en febrero de 2018, la abogacía del Estado retiró, el mismo día que se celebraba el juicio, la acusación contra él.

Rehabilitado ya políticamente volvió al partido como asesor de los entonces eurodiputados de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta y Javier Nart. Y en las pasada europeas del 26 de mayo de 2019 ocupó el número 6 de la candidatura al PE siendo uno de los 7 diputados elegidos. En 2022, tras la renuncia al acta de Luis Garicano, fue nombrado vicepresidente de Renew Europe, el grupo liberal en donde están integrados.

Cañas, junto con el secretario general, que es responsable de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara, trabajan ahora para lograr suspender de empleo y sueldo a Carles Puigdemont y que no pueda recuperar el acta.