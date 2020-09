Varias comunidades ven "positivo" el acuerdo y Catalunya considera que "disfraza" que Ayuso "no ha hecho los deberes"

El preacuerdo alcanzado este martes entre el ministerio de Sanidad y la Comunidad de Madrid, por el que se establecen criterios homogéneos para aplicar restricciones en todos los municipios de más de 100.000 habitantes de toda España deberá ser refrendado mañana en el Consejo Interterritorial de Sanidad, con el beneplácito del resto de comunidades autónomas.

El ministro Salvador Illa ha explicado en rueda de prensa que ha hablado a lo largo del día con todos los consejeros de salud y que ha encontrado un "ambiente propicio" para la puesta en marcha de una "acción coordinada en Salud Pública". A saber: que el municipio tenga una incidencia acumulada superior a 500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días; una positividad en PCR de más del 10%; y una ocupación en UCI por encima del 35%.

El Gobierno de Navarra, la comunidad con la incidencia acumulada más alta tras Madrid, valora de forma positiva el acuerdo. Según señalan fuentes del Ejecutivo de María Chivite a elDiario.es se considera positivo aplicar criterios homogéneos en todo el país, si bien añaden que desde el Ministerio todavía no se les ha comunicado cuáles serán esos criterios. Apuntan también que no se entendería, por ejemplo, que el único criterio a tener en cuenta fuese el de la incidencia acumulada en los últimos siete días, donde Navarra supera a Madrid.

"Hemos actuado mucho antes"

La consellera de Salud catalana, Alba Vergés, ha lamentado que el acuerdo entre el Gobierno y Madrid para establecer criterios homogéneos de restricciones en las ciudades de más de 100.000 habitantes es una forma de "disfrazar" que no señale solo a la comunidad que preside Isabel Díaz Ayuso. "Hacen un café para todos, intentan esconder su impotencia. No han hecho los deberes", ha expresado.

Aun así, Vergés no ha rechazado las condiciones del acuerdo, puesto que ha defendido que la Generalitat aplica medidas de restricción de movilidad y aforos mucho antes de llegar al umbral que han fijado Gobierno y Madrid, la incidencia acumulada de 500 contagios por 100.000 habitantes en las dos semanas anteriores. "Nosotros hemos actuado mucho antes de tener cifras de este estilo. Y no dejaremos de hacerlo. No estamos en desacuerdo, pero nosotros actuaremos mucho antes, siempre", ha incidido la consellera de Salud.

Vergés ha insistido, como viene denunciando su equipo desde hace días, que Madrid debería haber adoptado medidas más contundentes mucho antes. "Hace 15 días que se están persiguiendo para tomar medidas. Estos 15 días no deberían haber pasado", ha afirmado.

En la misma línea se ha manifestado el presidente de Asturias, Adrián Barbón, a través de un hilo en Twitter en el que ha destacado que "los acuerdos en un estado compuesto se tienen que acordar en los órganos de representación autonómica". "Alguna (Comunidad Autónoma) no ha dejado de buscar excusas para tomar decisiones, poniendo en peligro la salud de su ciudadanía y la de las demás Comunidades", ha escrito, antes de añadir que "si alguna Comunidad Autónoma sigue demostrando su inacción para controlar la expansión del virus el Gobierno de España tendrá que tomar las medidas oportunas".

No me gustan los acuerdos bilaterales, ni con Cataluña, ni con Madrid. Los acuerdos en un estado compuesto se tienen que acordar en los órganos de representación autonómica, en el caso sanitario el Consejo Interterritorial de Salud. Ése es el foro para debatir y acordar. (1) — Adrián Barbón 🌹 (@AdrianBarbon) 29 de septiembre de 2020

"En línea con lo que defendemos"

Fuentes del Ejecutivo castellanomanchego han asegurado que "está muy en la línea con lo que defendemos nosotros" ya que, "se toman medidas más severas en Madrid, pero los criterios se aplican de manera sensata" porque, añaden fuentes del Ejecutivo castellanomanchego, "no es lo mismo una ciudad de 80.000 habitantes con poca movilidad con el resto como Talavera, que Parla, Getafe o Fuenlabrada".

En Canarias, donde las cuatro grandes ciudades escapan al nuevo criterio estatal de restricciones contra la COVID-19, la Consejería de Sanidad ha preferido no valorar el acuerdo porque desconoce aún cuáles son las restricciones planteadas. "Hasta mañana, que hay Consejo Interterritorial, no se sabrá", apuntan desde el área que dirige Blas Trujillo.

El Ejecutivo andaluz no ha hecho valoraciones del preacuerdo alcanzado entre Madrid y el Gobierno central, pero la Junta fue una de las primeras en sumarse a la estrategia de Isabel Díaz Ayuso, exigiendo a Pedro Sánchez que "coordinase una respuesta homogénea" en todas las comunidades para hacer frente a la pandemia. La Junta ha pedido también "criterios comunes" al Ministerio de Sanidad, mientras advierte que una misma cifra de contagio en una comunidad y en otra "no necesariamente exige la misma respuesta por parte de las autoridades sanitarias".

Tras la reunión del Consejo de Gobierno de este martes, y preguntado sobre la petición de "criterios comunes" a Sanidad, el consejero andaluz de Salud, Jesús Aguirre, advirtió que "con una cifra no basta para crear un criterio. Hay muchas otras variables que disfrazan esa cifra, como la incidencia acumulada, la positividad de las pruebas que se realizan, la carga asistencial de los hospitales, el número de PCR, la letalidad del virus, la trazabilidad, la población diana, si en la zona contagiada hay o no hay residencias de mayores...". "Las variables las dan los epidemiólogos y no son una cifra. La cifra hay que medirla dentro de un contexto. Hay que conocer la trazabilidad del contagio y estudiar los parámetros", insistió el consejero.