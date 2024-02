Consuelo Ordoñez protesta ante la Comunidad de Madrid: “Ayuso se ceba con las víctimas del terror etarra”

La presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), Consuelo Ordoñez, ha acudido este lunes a Madrid para denunciar frente a la sede de la Comunidad, en la Puerta del Sol, que el gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso se niega a aplicar la ley autonómica de víctimas del terrorismo a aquellas afectadas o familiares de estas que sufrieron atentados en el País Vasco y Navarra, al no estar entonces empadronadas en Madrid. Esta condición, denuncia Ordóñez, les excluye de poder recibir las indemnizaciones pertinentes, lo que supone para su asociación “una grave injusticia” y “un agravio comparativo” con respectos al resto de la víctimas de ETA.

Según ha explicado, esta situación afecta tan solo a una decena de familias que pertenecen a Covite pero cree que eso no justifica que sean excluida de la ley, algo que a Ordóñez le parece “indignante”, como también el hecho de que el consejero de Justicia del ejecutivo regional no les quiera recibir para manifestarle sus quejas y ver qué solución plantea. “Le pedimos una reunión el pasado mes de junio y no hay manera”, ha lamentado Ordoñez. La petición a ser recibidos la extendió también el pasado mes de septiembre de 2023 a la Comisionada para la Atención a las Víctimas del Terrorismo, Rocío López González, pero igualmente sin éxito.

La presidenta de Covite ha cargado por ello contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. “Estamos hartos ya, empezando por la presidenta del Gobierno madrileño que se ceba y se ensaña con las víctimas que son las que han pagado las peores consecuencias del terror etarra”, ha señalado.

Ordoñez comparecerá esta tarde en la Comisión de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, para informar precisamente de la aplicación de la Ley 5/2018, de 17 de octubre, para la protección, reconocimiento y memoria de las víctimas del terrorismo y la modificación de la misma que se realizó en 2022.

Según ha explicado, la primera versión de la Ley que se aprobó en 2018 convertía a la ley madrileña de víctimas del terrorismo en la “peor ley de todas las leyes autonómicas de víctimas existentes”. Principalmente, según COVITE, por dos motivos: “excluía del ámbito de aplicación de la ley a todas aquellas víctimas que hubieran sufrido un atentado en la Comunidad de Madrid, pero que no estuvieran empadronadas en la Comunidad en el momento de sufrir el atentado”. Y también porque “excluía a todas aquellas víctimas que hubieran fijado su residencia en Madrid como consecuencia de los atentados que sufrieron principalmente en el País Vasco, y que llevan viviendo desde entonces aquí, y son madrileños a todos los efectos”.

Finalmente , 25 de octubre de 2019, “después de mucho pelear, ya de la mano de las dos asociaciones del 11M”, consiguieron que se eliminara el requisito del empadronamiento. De este modo la ley fue modificada y entró en vigor el uno de enero enero de 2023. Entonces, según ha desgranado Ordoñez, informaron a sus socios “de que aquellas víctimas que se encontraran en cualquiera de los dos supuestos ya explicados podían presentar sus solicitudes” para acogerse a las indeminazciones pertinente contempladas en dicha ley. Pero la sorpresa fue comprobar que “las familias que habían sufrido sus atentados en el País Vasco, en el propio Comisionado de Víctimas les decían que ellas no entraban en la aplicación de la Ley, y les animaban a no presentar las solicitudes”.

La presidenta de Covite, que ha comparecido ante los medios de comunicación junto a algunos de los familiares de víctimas afectadas por esta situación, espera que esta “injusticia” se subsane de inmediato para no tener que llevar el caso al contencionos administrativo si no se aceptan los recursos que han presentado.