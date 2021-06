La Convención Política de Ciudadanos: un cónclave "para reflotar" el partido sin cambios en el nombre ni en el proyecto

Ciudadanos va a celebrar entre el 17 y el 18 de julio su Convención Política. Se trata de una cita que ha despertado grandes expectativas, después de que la propia Inés Arrimadas adelantara que su intención es "reflotar el proyecto" para remarcar su perfil "de centro, reformista" pero sobre todo "liberal" y "europeísta". Sobre el cónclave ha habido muchas especulaciones. Se ha hablado incluso de que el partido podría decidir cambiar de nombre para incluir en sus siglas precisamente la palabra "liberal" y enterrar así la marca, que cotiza a la baja en todos los sondeos después de las sucesivas derrotas electorales.

Albert Rivera alimenta una posible convergencia con el PP mientras Inés Arrimadas intenta salvar el partido

Saber más

Pero de él no saldrán cambios, ni en el proyecto, ni en las estrategias de pactos, como fijar una posible alianza con el PP de cara al futuro o un veto definitivo al PSOE. Tampoco se abordarán modificaciones en la estructura interna de la formación política. "Será un despegue de cara al futuro", un "proceso participativo en el que se tendrán en cuenta las sugerencias de los afiliados", afirman fuentes de la dirección de Ciudadanos, que están convencidas de que tras esa cita saldrán mejor preparados para remontar de nuevo el vuelo y recuperar el espacio perdido en estos dos últimos años.

La anunciada Convención, además de buscar situar a Ciudadanos en el foco mediático en estos difíciles momentos por los que atraviesa, pretende fundamentalmente "reflexionar sobre los retos" que se le presentan a nuestro país e insistir en que Ciudadanos es "la alternativa liberal al bipartidismo y al nacionalismo", según anunció a mediados de mayo en una rueda de prensa la propia Arrimadas, que pidió a Ignacio Aguado que se encargara de organizarla. Pero tras la decisión del dirigente madrileño de dimitir de todos sus cargos, la líder del partido ha decidido encargar la coordinación del evento al diputado malagueño Guillermo Díaz, que acaba de ser incluido en el Comité Permanente, su núcleo de confianza. Díaz trabajará codo con codo con la secretaria general del partido Marina Bravo.

El diputado subió hace unos días a su perfil de Twitter el eslogan que ha empezado a utilizar Arrimadas en todas sus comparecencias –"La alternativa Liberal"– y que servirá también como carta de presentación de la Convención de julio, lo que dio pie a pensar que la dirección del partido estaba dispuesta a acometer ese cambio de nombre.

El propio Guillermo Díaz descarta totalmente esa posibilidad. Otras fuentes de la dirección remarcan que no hay ningún motivo para modificar el nombre de la formación, mucho menos porque ahora estén atravesando un mal momento. Y miran al PP "que tampoco se ha planteado enterrar sus siglas pese a a los numerosos casos de corrupción que tienen encima". "No tenemos nada de lo qué avergonzarnos". Además, añaden que "no se puede ir cambiando el ideario cada tres meses". "El nuestro, aprobado en la última Asamblea [que se celebró hace un año], está consolidado aunque hay muchos que quieren apropiarse de la etiqueta de liberal, que es nuestra seña de identidad", señalan.

Según recuerdan los críticos, Renovadores Cs, una Convención "no es el órgano ni el ámbito para decidir nada sobre el futuro de Ciudadanos, como en los mismos Estatutos y Reglamento Orgánico se recoge y reconocen". "La Convención Ciudadana es un nuevo órgano de deliberación, aprobado en la última V Asamblea General, que queda definida en los Estatutos en su artículo 36 como órgano de carácter deliberativo sobre los asuntos de actualidad política que el Comité Ejecutivo decidiese plantear”, apuntan. Además, el artículo 87 del Reglamento Orgánico establece que las conclusiones "serán objeto de publicación como contribución al debate social y partidario sobre el tema o temas objeto de reflexión", añaden.

Este colectivo, liderado por el exdiputado del Parlament de Catalunya Antonio Espinosa, ha pedido la dimisión de Arrimadas e insiste en que lo que tiene que hacer la dirección del partido es convocar una Asamblea General extraordinaria en la que se fije el rumbo definitivo del partido y se renueve la dirección, a la que responsabilizan de los pésimos resultados obtenidos en Catalunya y Madrid, y del fracaso de la moción de censura de Murcia.

Para el grupo de críticos la cita de julio será "una operación cosmética" y solo servirá como "placebo democrático" con el que impedir una auténtica participación de los afiliados en un verdadero cónclave. Por este motivo han iniciado en las redes sociales una ofensiva en donde piden a los afiliados que "participen, comenten y reuiteen" sus opiniones a través de una encuesta que han subido a su página web, en donde además recogen firmas para forzar el nuevo congreso. De momento, según explican, ya tienen algo más de un millar pero necesitan unas tres mil para poder elevar la propuesta a los órganos pertinentes del partido.

Mientras la defensa de nuestro programa y la gobernabilidad y estabilidad de las Instituciones fueron la base para llegar a cualquier acuerdo, tuvimos la confianza de los españoles. Cuando llegaron los pactos preferentes y los bandazos perdimos su confianza y nuestra credibilidad pic.twitter.com/xuCyC9KCsr — Antonio Espinosa (@aespice) 4 de junio de 2021

Sin querer entrar a replicar estas peticiones de los Renovadores, en la dirección explican comó se desarrollarán las dos jornadas de la Convención. "Habrá diversas ponencias sobre determinadas áreas para reforzar los valores del proyecto y poner en común los retos del futuro. Lo que haremos es presentar y debatir aquellas ideas e iniciativas que hayan generado más consenso después del proceso participativo que hemos abierto entre los afiliados", explican. No obstante, ninguna de esas conclusiones tendrán carácter vinculante.

Tanto Arrimadas como los principales dirigentes del Comité Permanente –su núcleo de confianza– están realizando desde hace semanas una 'gira' por las agrupaciones regionales para recabar sugerencias e ideas, dado que a la Convención solo van a ser invitados una representación de los llamados coordinadores territoriales. El artículo 79 del reglamento orgánico de la convención establece un baremo y un sorteo para poder participar entre los coordinadores de las agrupaciones más pequeñas.

A través de estos, los afiliados delegarán en ellos su representación y participación en ella. Según informa el partido, la participación de la militancia ha sido muy alta en la primera fase que acababa este domingo, 6 de junio. El siguiente paso es "habilitar una plataforma colaborativa online" donde se subirán "las principales ideas y propuestas que han surgido de esa primera fase, agrupadas por categorías". De esta forma, los afiliados, según se les informa, podrán "elegir las que consideren más importantes". "Estate atento al correo porque te seguiremos contando novedades sobre las distintas acciones de participación y cómo podrás formar parte de la Convención", les anuncian en un documento.

A la cita de julio están invitados "importantes líderes europeos de Alde", el grupo en el que está integrado Ciudadanos en el Parlamento Europeo y del que 'beben' ideas. Pero, salvo que cambien de idea, no habrá representantes de otras formaciones políticas ni de los sindicatos, alegando que se trata de "un encuentro netamente de la familia liberal". Tampoco se espera la presencia del anterior líder, Albert Rivera, muy crítico con la estrategia de su sucesora, aunque en algún medio de comunicación se ha especulado con la posibilidad de que acuda a la Convención Nacional que celebra el PP en otoño, y en la que Pablo Casado parece que sí quiere aprovechar para acometer cambios orgánicos y realizar un rearme ideológico del partido conservador.

Por el contrario, Arrimadas ha rebajado las expectativas del cónclave explicando que su objetivo no es cambiar nada porque cree que el proyecto actual es válido y, además, ya hubo una Asamblea General hace poco más de un año en la que se marcó el rumbo estratégico del partido y la eligieron como presidenta, tras pasar por unas reñidas primarias con Francisco Igea, con el que no acaba de enterrar sus malas relaciones. Pese a ello, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León ha sugerido estos días su disposición a entrar en el Comité Permanente, que Arrimadas precisamente acaba de remodelar y en el que no le incluyó. Es más, en septiembre del año pasado decidió despojarle de su cargo de coordinador autonómico. Y tampoco incluyó a ningún igeista cuando se renovó el Consejo General. Pero la líder no se ha manifestado todavía al respecto. Los estatutos otorgan a Arrimadas la potestad para realizar en el momento que crea conveniente cambios en los órganos de dirección, por lo que no sería necesario esperar a la convención si así lo tiene pensado.

El objetivo principal ahora de la dirección de cara a esa cita es que se visualice que hay "unidad" interna después de las sucesivas crisis que han atravesado. De hecho, este viernes Ciudadanos celebró un Consejo General, el órgano más importante del partido entre Asambleas, tras el cual todos los dirigentes que hablaron a la salida lo hicieron para destacar la cohesión interna que hay en el partido. Entre ellos, Begoña Villacís, la vicealcaldesa de Madrid –que tendrán un gran protagonismo en la Convención–, y el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, que señaló: "Ha sido un reunión en la que se ha puesto de manifiesto la unión que hay dentro de todo el partido con una líder absolutamente respaldada por todo el mundo". "Ha quedado patente que Inés es la líder indiscutible de este proyecto político".