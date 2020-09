Arrimadas deja fuera de las nuevas cúpulas autonómicas a su rival Francisco Igea y a Isabel Franco, señalada por las primarias de Murcia

Era una de las asignaturas pendientes que le quedaban a Inés Arrimadas por abordar después de ser designada presidenta de Ciudadanos: la renovación de la estructura autonómica que había heredado de la anterior etapa presidida por Albert Rivera. Este lunes la Comisión Ejecutiva, en su primera reunión del mes de septiembre, debatía este asunto, que se ha saldado con dos ausencias notorias en el nuevo organigrama autonómico: la de Francisco Igea, vicepresidente de Castilla y León, crítico con la anterior gestión del partido y rival de Arrimadas en las primarias; y la de Isabel Franco, vicepresidenta del Gobierno de Murcia, que está inmersa en el proceso judicial abierto por las presuntas irregularidades cometidas en las primarias que le dieron como ganadora en el proceso interno frente a Leonardo Pérez.

Arrimadas deja fuera del comité autonómico a Francisco Igea y prescinde del presidente de las Cortes como coordinador

Con la decisión de excluir a Igea de la cúpula autonómica, Arrimadas consuma la fractura que existe con el sector crítico del partido en Castilla y León. Igea, no obstante, había abandonado su cargo regional con anterioridad y había renunciado a la Secretaría de Programas de la Ejecutiva de Castilla y León en pleno proceso de primarias. Su apuesta era que estos cargos fueran elegidos por la militancia en primarias, pero la nueva dirigente del partido se opuso rotundamente y ganó su modelo. Arrimadas ha designado allí como nueva coordinadora autonómica a la leonesa Gemma Villarroel, quien se perfila como futura candidata a presidir la Junta.

La designación de Villarroel no ha sorprendido demasiado, dado su apego a la dirección nacional y su apoyo a Arrimadas cuando Igea le disputó la dirección del partido. Villarroel es portavoz de Ciudadanos tanto en el Ayuntamiento de León como en la Diputación Provincial, y miembro del Consejo General de Ciudadanos.

El anterior coordinador autonómico, Luis Fuentes, actual presidente de las Cortes de Castilla y León y candidato a presidir la Junta en las elecciones de 2015, se queda también sin cargo orgánico. En el partido lo dan por amortizado.

En Murcia, en donde había una gestora, también se ha quedado fuera de la dirección autonómica la actual vicepresidenta del Gobierno, Isabel Franco, a la que aún persigue la sospecha de pucherazo en las primarias que le dieron la victoria frente a Leonardo Pérez, y que fueron denunciadas ante los tribunales. La dirección del partido sigue sin entregar la documentación sobre este caso que le ha pedido el juzgado de instrucción número 5 de Cartagena. En Murcia, Arrimadas ha designado como coordinadora a Ana María Martínez Vidal, en la actualidad consejera de Empresa e Industria y portavoz del Ejecutivo autonómico.

La portavoz nacional del partido, Melisa Rodríguez, ha restado importancia a estas dos exclusiones, asegurando que "una cosa es ser vicepresidente de un gobierno autonómico y otra que tenga que tener un puesto en la parte orgánica del partido".

Otro detalle que no ha pasado desapercibido es que Arrimadas haya decidido recuperar al exdiputado por Cantabria, Félix Álvarez, Felisuco, para volver a dirigir el comité autonómico de Cantabria, nueve meses después de su dimisión por no reconocer ante dicho órgano que hizo un contrato laboral en el Parlamento al exdiputado Rubén Gómez. A pesar de su dimisión, Álvarez retuvo su acta de diputado, lo que le sirvió para seguir siendo la cara visible de esta formación en esa comunidad como portavoz parlamentario. El actor fue uno de los fichajes de Albert Rivera y, tras su pasado por el Congreso, fue candidato en las últimas elecciones autonómicas, en las que cosechó un resultado discreto sacando tres diputados que no le sirvieron para sumar mayoría parlamentaria con otra formación y entrar en el Gobierno, quedando incluso lejos de ser el principal partido de la oposición, que fue el PP con nueve escaños.

Entre los 17 coordinadores autonómicos recién designados Arrimadas ha mantenido a los dirigentes de Madrid, Ignacio Aguado; y de Andalucía, Juan Marín, ambos vicepresidentes de sus respectivos gobiernos autonómicos que preside el PP. Además, la Ejecutiva ha ratificado a Carlos Carrizosa como candidato a la Generalitat de Catalunya, aunque aún está pendiente de que se resuelva el recurso contra su designación en lugar de Lorena Roldán sin convocar primarias que presentaron varios diputados del Parlament.