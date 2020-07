Corinna contó a Villarejo que Juan Carlos I recibió una casa del rey de Marruecos de 36.000 metros cuadrados

La examante del rey emérito, Corinna Larsen, dio detalles al comisario Villarejo sobre la operación por la que Juan Carlos I recibió una "propiedad del rey de Marruecos" en Marrakech de "nueve acres" [36.422 metros cuadrados] en una conversación mantenida durante una cena en Londres en octubre de 2016, grabada sin el consentimiento de la examante del rey y ahora publicada por OKDIARIO. Según Larsen, el movimiento resultó fallido porque la finca "no tenía ni electricidad" y no se podía vender, así que acabó siendo un "regalo envenenado": "El rey de Marruecos no quiere saber nada. Ellos quieren vender la sociedad y ganar dinero, pero no se puede vender".

"El papel dice que yo lo he comprado, pero... [inaudible] Han utilizado al abogado Canonica para estudiar si pueden devolver esa propiedad. Han dicho 'no podemos' y se han enfadado muchísimo (...) Yo no voy a hacer nada hasta que saber qué quiere hacer con la propiedad. No tiene nada en esa propiedad. Hay camellos. No hay ni electricidad. Tienes que hacer una inversión de 10 o 15 millones", afirma.

El diálogo continúa con un lamento de la empresaria por las condiciones en las que se encuentra la finca y la imposibilidad de su venta: "La cuestión no es cuánto vale, es que no se puede vender (...) Es como si te dan un pedazo de desierto en Arabia Saudita. Muy bien, ¿qué haces? (...) El regalo es envenenado". Larsen y Villarejo ya habían mantenido una conversación en 2015, hecha pública por OKDIARIO y El Español tres años después, en la que ella hablaba del terreno en Marrakech, que también forma parte de la causa de la Fiscalía de Ginebra.

"Quiere tener cosas que no puede porque no declara su fortuna"

Al coste de poner en marcha la finca se le suma, según Larsen, la imposibilidad de que la escritura estuviese a nombre del rey emérito porque no podría explicar en España la cifra que declara de patrimonio si "tiene ese tipo de bienes fuera". "No puedes declarar que tienes bienes fuera, de dónde ha venido este dinero y este regalo. Pero él no es muy listo y nunca lo ha sido. Si quieres, pide al rey de Marruecos una casa de él para utilizarla, así no tienes ningún dolor de cabeza", sugiere, a lo que añade que "él quiere tener siempre cosas que no puede tener porque no declara su fortuna".

En otro momento del diálogo, la empresaria relata que le dijo al rey emérito que tenía que aprender lo que era la "lealtad": "Él no ha sido leal. Para nadie… Ni para su familia ni para nadie… Su debilidad es que no tiene sentido de la lealtad (...) Me acuerdo de Gerardo Díaz Ferrán, Arturo Fernández... Toda esa gente fuera. Él la mayor debilidad que tiene es su falta de lealtad". "Con más lealtad hubiera conseguido más cosas", replica Villarejo, a lo que Corinna asiente.