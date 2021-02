Covite, "escéptico" respecto a sanciones administrativas por los 'ongi etorri', exige que se aplique la ley existente

Denuncia que "la principal institución responsable de que estos actos se realicen con total impunidad es la Audiencia Nacional"

SAN SEBASTIÁN, 3 (EUROPA PRESS)

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite, se ha mostrado "escéptico" respecto a las sanciones administrativas que plantea el Gobierno central por los denominados 'ongi etorris' y ha exigido "la aplicación de la ley que ya existe, en concreto, el artículo 578 del Código Penal".

Covite, a través de sus redes sociales, ha afirmado que no tienen conocimiento del borrador del nuevo régimen sancionador que plantea el Ministerio del Interior para terminar con los homenajes a miembros de ETA, por lo que no puede valorar si "será efectivo o no". Además, ha recordado que el ministro Fernando Grande-Marlaska les trasladó en su momento su intención de elaborarlo.

En esa línea, ha asegurado que conoce "bien" la "maquinaria de organización" de estos actos de recibimiento a presos y ha explicado que en la solicitud de permiso para realizarlos "no escriben que van a hacer un homenaje, ponen otros motivos como protestar contra la dispersión o la prisión permanente revisable" y "no ponen quién es el responsable de la convocatoria".

A su juicio, "la principal institución responsable de que estos actos se realicen con total impunidad es la Audiencia Nacional". Covite ha recordado que desde de 2016 han presentado múltiples denuncias ante este tribunal por enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas, siguiendo el artículo 578 del Código Penal.

"Hasta hace poco la Audiencia Nacional aplicaba el artículo 578 y llegó a condenar a dirigentes de la izquierda abertzale como Otegi y Tasio Erkizia por los mismos hechos que denunciamos desde 2016 y por los que nuestras denuncias caen en saco roto", ha lamentado.

El colectivo de víctimas ha explicado que los argumentos de la Audiencia Nacional para archivar sus denuncias son "que no son homenajes ni actos de enaltecimiento de ETA, sino manifestaciones de alegría por la vuelta de un vecino al pueblo" y que "no hay riesgo de que ETA vuelva a matar, así que no hay enaltecimiento".

De este modo, Covite ha considerado que la Audiencia Nacional, por tanto, "da validez al acto de propaganda de disolución de ETA como prueba de que la organización está disuelta, ignorando que quedan decenas de terroristas por detener", así como a "la palabra de ETA" cuando son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "quienes deben disolverla".

"La Audiencia Nacional ignora que en el artículo 578 no se menciona nada del riesgo y sí se aborda la humillación a las víctimas, que quedan desprotegidas. ¿Qué tiene que ver el riesgo con la humillación?", se preguntan desde el colectivo de víctimas.

"PASADO TERRORISTA"

A su entender, los homenajes a miembros de ETA "son la prueba plausible de que la izquierda abertzale no solo no reniega de su pasado terrorista y criminal, sino que se enorgullece de él". "Dan las gracias a sus terroristas por haber asesinado a nuestros familiares", han denunciado.

Tras criticar que durante años "las instituciones han permanecido impasibles a esta realidad, parte de la sociedad ha mirado hacia otro lado y la Audiencia Nacional ha negado la evidencia de que son homenajes y continúa haciéndolo", ha recordado que "siempre ha habido homenajes a etarras".

Por ello, se han felicitado de que, "gracias a la alarma social" generada por Covite, "ahora tienen que hacer estos homenajes a escondidas y ya no pueden jactarse públicamente de ello en sus medios de comunicación y redes sociales, tal y como les gustaría" y, además, "ahora piden a los asistentes que no los difundan".

Finalmente, Covite ha remarcado que el colectivo que preside Consuelo Ordóñez no habrá ganado "la batalla judicial", pero sí "la batalla social". "Gracias a nuestra denuncia pública constante de estos repugnantes actos, hemos logrado que toda la sociedad y la clase política, excepto EH Bildu, rechace y condene los homenajes públicos a etarras", ha concluido.