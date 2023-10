Un diputado de Vox en La Rioja, sobre la ley de memoria: “Quieren resarcirse de una guerra que perdieron”

No es la primera vez que se debate sobre la reparación de la memoria democrática en el Parlamento de La Rioja, pero sí ha sido la primera en la que se ha realizado una defensa firme del franquismo. Ha sido el portavoz adjunto de Vox, el diputado Héctor Alacid, el que ha defendido la necesidad de “respetar la memoria de los caídos por España”.

Respondía así a una interpelación de Izquierda Unida en la que instaba al Gobierno de La Rioja a poner en marcha las medidas recogidas en la ley de recuperación de la memoria democrática. Pedían la eliminación de símbolos y actos de exaltación del franquismo, la actualización de contenidos curriculares en Ciencias Sociales, Geografía e Historia para incluir temas relacionados con la memoria democrática y la instalación de una placa o monumento en Logroño en recuerdo de las primeras víctimas de la represión franquista, entre otras cosas.

El Partido Popular y Vox han votado en contra de esta moción y ha sido este último el grupo que ha protagonizado un discurso que no era habitual hasta ahora escuchar en las instituciones. Ha acusado a Izquierda Unida de utilizar el Parlamento “para resarcirse de una guerra que perdieron hace 80 años” y de querer preservar únicamente una parte sesgada de la historia, “la suya”.

Alacid ha recordado un bombardeo a un pueblo cordobés en septiembre de 1938 por parte del ejército republicano. “Ahí no había pintores, no había propaganda, no había de nada”, ha dicho. Ha recordado también la eliminación en Logroño de unas cruces con nombres de curas “torturados y asesinados por los republicanos. Lo eliminaron por simbología franquista, eso es parte de su memoria selectiva”. Ha acusado a la diputada Henar Moreno de tener “un trauma con el franquismo”.

Ha despreciado uno a uno los puntos de la propuesta de IU, hablando de “adoctrinamiento” de los niños y haciendo burla de la educación en igualdad para terminar recordando que el Gobierno de la República acudió en el 34 al General Franco, acusándoles de querer borrar de la historia el asesinato de Calvo Sotelo cometido por “pistoleros de quien usted defiende” y alegando “que esas son algunas de las barbaridades perpetradas por la izquierda que usted defiende”.

Ha sancionado la eliminación de las inscripciones de José Antonio Primo de Rivera en la concatedral de la Redonda. “Quieren acabar con todo lo que recuerde a la muerte de ese hombre”, ha afirmado recordando día, mes y año del atentado. Ha llamado a PSOE, Podemos e IU “iconoclastas y revanchistas” y ha dejado claro que Vox “está aquí para levantar todo lo que tumben ustedes; no tenemos miedo a nada ni a nadie en la vida y siempre estaremos aquí para respetar la memoria de los caídos por España”. Un discurso que ha recibido un breve aplauso del Partido Popular.