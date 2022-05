La directora del CNI reconoce solo una parte del espionaje al independentismo con autorización judicial

La directora del CNI, Paz Esteban, ha comparecido durante algo más de tres horas y media a puerta cerrada en la comisión de gastos reservados del Congreso para explicar el espionaje a personas vinculadas al independentismo. La responsable de los servicios secretos españoles ha reconocido que solo una parte de la vigilancia que reveló New Yorker sí la llevó a cabo el CNI con autorización judicial. Del resto, según portavoces presentes, podrían ser responsables servicios secretos de otros países u “otros organismos del Estado con capacidad de espionaje”, según ha dicho Gabriel Rufián al salir de la comisión.

Esa sigue siendo, por tanto, la incógnita que mantiene a los socios del Gobierno, incluido Unidas Podemos, “más preocupados” que antes de la comparecencia de Esteban. El dirigente republicano ha abierto así el foco sobre el Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska y que hasta ahora había quedado fuera de la polémica. “Hablamos de las cloacas”, ha dicho Rufián, que ha asegurado que la situación “es insostenible también para Interior”. También la diputada de Junts, Miriam Nogueras, ha apuntado que el “Ministerio de Defensa y el CNI son la punta del iceberg”.

Sobre el número de autorizaciones judiciales que ha presentado Esteban, Rufián no ha querido pronunciarlo porque revelar lo ocurrido en la comisión de secretos oficiales supone la comisión de un delito, pero ha dicho que ya se había filtrado en referencia a las 18 autorizaciones judiciales para la vigilancia a independentistas que publicó hace unos días. La resoluciones del Tribunal Supremo forman parte de la documentación que ha presentado Esteban en su comparecencia, en la que no ha querido hablar expresamente de Pegasus bajo el argumento de que la ley prohíbe revelar los sistemas que emplea el CNI. Así, del espionaje a Pedro Sánchez y Margarita Robles apenas se ha ofrecido información, pese a las preguntas de los parlamentarios.

El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha reconocido que no se puede “negar la existencia” de las denominadas cloacas del Estado. “Salimos más preocupados. Lo que se nos ha contado refuerza la idea de que se asuman responsabilidades políticas”, ha afirmado. El socio minoritario de la coalición ha reclamado formalmente al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que “valore desclasificar la información” que se ha trasladado en la comisión.

La conclusión del portavoz del PSOE, Héctor Gómez, es distinta ya que, a su juicio, “ha quedado claro que se ha movido en el ámbito estricto de la legalidad”. El socialista ha explicado que la jefa de los servicios secretos ha aportado documentación clasificada para dar explicaciones sobre el espionaje a líderes independentistas, pero no ha aclarado cuántas autorizaciones judiciales ha presentado y si abarcaba a la totalidad de personas que reveló Citizen Lab (unas 65). “Estamos dando por hecho un número de una publicación que no es oficial”, ha defendido Gómez, que ha apuntado a que se trata de “desinformación”. “Hay que trabajar mucho más en la credibilidad de las fuentes de información. No se puede dar por cierta sin tener la constancia de que eso es así”, ha afirmado.

La portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha defendido tras la comparecencia de la directora que “el CNI ha actuado en todo momento en el marco de la directiva de inteligencia” y “conforme a la legalidad vigente” al contar “con las autorizaciones judiciales oportunas”.

Eso no quiere decir que de los más de 60 espiados que fueron desvelados por el New Yorker lo fueran por el CNI con esa autorización judicial. “Todas las actuaciones que el CNI ha llevado a cabo en relación a personas en esa lista tenían autorización judicial. Eso no significa que todas las personas de la lista fueran objeto de investigación del CNI”, ha dicho.

El PP considera que sus expectativas se han visto “colmadas” por las explicaciones que ha ofrecido la directora del CNI. Y han vuelto a reclamar que sea el Gobierno quien dé la información. “Debe de ser el Gobierno quien dé las explicaciones oportunas en todo lo que afecta a las comunicaciones e interferencias en sus dispositivos móviles”, ha dicho Gamarra. “Es un tema que el Gobierno hizo público y corresponde al Gobierno dar la información sobre esas investigaciones y cuándo lo supieron”. “Pedro Sánchez no puede esconderse detrás del CNI. Debe defenderlos de quienes los atacan”, ha concluido.

Uno de los espiados, el diputado de la CUP, Albert Botran, ha asegurado que las explicaciones de Esteban “no han servido ni de lejos para cerrar un escándalo de espionaje político”. Como Unidas Podemos, su grupo también ha pedido la “desclasificacion de la informacion”. “Es una información que debe conocer el conjunto de la sociedad puesto que afecta a derechos fundamentales”. Él ha insistido en la dimision de Margarita Robles y, sin querer entrar a valorar las explicaciones de Esteban, sí ha reconocido “el carácter político de la tarea del CNI es ilimitado y sin garantias”. “El Gobierno es conocedor de todas las misiones y objetivos del CNI y si no es asi que salga algun representante del Gobierno y diga lo contrario”, ha zanjado.