El PSOE anima a Hacienda a solucionar el conflicto con los alcaldes permitiéndoles gastar los ahorros modificando "alguna otra ley"

El PSOE sugiere que al Gobierno que solucione el conflicto con los alcaldes a propósito del bloqueo de sus ahorros y le amina a hacerlo introduciendo una modificación de la ley en alguna otra que esté en tramitación o que vaya a tramitarse, como los Presupuestos Generales del Estado. Tras la derrota de este jueves en el Congreso, que rechazó el decreto ley con el que Hacienda permitía a las entidades locales invertir hasta 5.000 millones en dos años a cambio de que cedieran sus remanentes -un total de 15.400 millones de euros- al Estado, la ministra María Jesús Montero descartó proponer un nuevo decreto ley y emplazó a la oposición a plantear una alternativa. Guillermo Fernández Vara, que preside el Consejo de Política Federal del PSOE que se ha reunido este viernes, ha animado a que "algunos de los aspectos" que recogía ese decreto se retomen "en alguna otra ley", como por ejemplo la de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, ha convocado a la comisión permanente de la institución para "empezar de cero" ante la pelea de los alcaldes a cuenta de la imposibilidad de gastar su superávit según la ley de estabilidad de Cristóbal Montoro.

"Es bueno que los ayuntamientos puedan gastar sus recursos de tal suerte que permita la reactivación de la economía", el presidente extremeño en una rueda de prensa en la sede socialista de la calle Ferraz en la que se ha mostrado convencido de que el Gobierno será "sensible" con el "sentir general" de los alcaldes que reclaman una movilización de recursos para las entidades locales y que "aprovechará una ley para incluir algunos elementos que estaban en ese decreto ley". No obstante, ha matizado que no lo ha abordado con el Ejecutivo. Fuentes presentes en el encuentro del organismo que reúne a los barones socialistas aseguran que Pedro Sánchez les ha trasladado que se intentará buscar una solución, aunque admite que los márgenes son estrechos. "En nuestro ánimo está buscar una salida", expresan desde Hacienda.

"Lo que ocurre -ha explicado- es que hay una ley que no lo permite y solo lo puede cambiar otra ley", ha asegurado Fernández Vara, que se ha mostrado convencido de que ayer hay quien votó "lo contrario de lo que creía que era lo mejor" en referencia a algunos grupos parlamentarios. No obstante, la propuesta de Hacienda solo fue apoyada por los socialistas en el seno de la FEMP y no convencía siquiera a muchos de los alcaldes del PSOE.

Lo que descartan los socialistas es plantear un decreto ley distinto, a pesar de que es lo que le reclamaron muchos grupos políticos, entre ellos su socio de Gobierno Unidas Podemos. El diputado de En Comú, Gerardo Pisarello, invitó a la ministra a que el punto de partida fuera el acuerdo alcanzado in extremis con los comunes a cambio de su voto afirmativo y que pasaba por permitir que los ayuntamientos sin ahorros pudieran acceder a 3.000 millones del fondo de 5.000 que se iba a desbloquear y que inicialmente estaba pensado para las corporaciones que tienen ahorros.

Por su parte, el presidente de la FEMP, Abel Caballero, ha convocado a la permanente de esa institución el próximo lunes para abordar el asunto. "Empezaremos a trabajar. Partimos de cero. Nos devolvieron a la casilla cero", ha lamentado el alcalde de Vigo en declaraciones a los medios.

El portavoz del PP en la FEMP, Jorge Azcón, ha instado a Caballero a reactivar la propuesta consensuada en el seno del muncipalismo en el mes de mayo. El regidor zaragozano reclama que los consistorios puedan "contar con un fondo de liquidez inmediata de 5.000 millones de euros, así como otro tipo de ayudas directas como los 1.000 millones que reclamamos para abordar los problemas financieros del transporte urbano”. Así, ha criticado la "tozudez" del Gobierno y de Caballero por no "rectificar" y ha instado al presidente de la FEMP a que "vuelva a ejercer el papel que le corresponde como presidente de la Federación de defender los intereses municipalistas o, en caso contrario, abandonar el cargo”.