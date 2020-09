El Gobierno sufrirá su primera derrota parlamentaria con la votación del decreto del superávit de los ayuntamientos

El Gobierno sufrirá este jueves su primera derrota parlamentaria de esta legislatura. Una derrota que, además, tiene pocos precedentes históricos. El Congreso no convalidará el real decreto ley para el uso del superávit de los ayuntamientos y las entidades locales. Un decreto que el presidente del Gobierno firmó con el presidente de la FEMP en un acto público en el Palacio de la Moncloa, pero que no entrará en vigor. Hasta hoy, solo dos veces desde la restauración democrática un Gobierno había perdido una votación para convalidar un real decreto.

Las negociaciones hasta pocas horas antes de la votación no han fructificado, más allá de conseguir que se mantenga unido el voto de los dos grupos que componen el Ejecutivo ya que, hasta última hora del miércoles, ni siquiera estaba garantizado todo el apoyo de Unidas Podemos. Los comunes con Ada Colau a la cabeza, presionaron para logar una última oferta del Ministerio de Hacienda para que los ayuntamientos sin ahorros también pudieran optar a 3.000 de los 5.000 millones que componen el fondo ideado por María Jesús Montero. Pero este último gesto, que se confirmó cerca de la medianoche del jueves, no ha servido para atraer a los demás grupos de la Cámara Baja.

En su defensa del real decreto, la ministra de Hacienda ha reprochado a los demás grupos que no hayan "presentado ninguna alternativa viable" dentro del actual orden legal. Montero ha recordado que es la Ley de Estabilidad Presupuestaria (aprobada en 2012 por el Gobierno de Rajoy) y el artículo 135 de la Constitución (reformado por el PSOE y el PP en el verano de 2011) los que impiden que los ayuntamientos utilicen su propio superávit, que se queda depositado en los bancos a la espera de ser usados para pagar deuda.

"El real decreto da una solución viable, un camino para que se puedan usar los remanentes", ha defendido Montero. La idea que recoge el texto normativo que no será convalidado pasa porque los ayuntamientos que quieran cedan al Gobierno central sus remanentes de tesorería, que suman unos 15.000 millones de euros. Este, a cambio, devolvería en forma de préstamo 5.000 millones este año y el que viene y, el resto, en un plazo de 15 años. Con la modificación de última hora pactada con el grupo confederal, 3.000 millones del fondo inicial no dependerían de que los consistorios se sumaran al plan o de que tuvieran o no ahorros, sino que se repartirían de forma proporcional a la población.

"Es un mecanismo voluntario, no tiene sentido que el Congreso tome la decisión por los alcaldes", ha reprochado a su vez Montero a los grupos. Además, el Gobierno aceptó tramitar el real decreto como proposición de ley para modificarlo con enmiendas de todos los grupos.

"El Gobierno no necesita el dinero de los Ayuntamientos", ha dicho Montero. "España tiene capacidad de endeudarse, las subastas se culminan y trabajamos a un tipo negativo. Este país es solvente y atractivo para los inversores. Buscamos dar una solución voluntaria a los remanentes Voluntario, mientra el PP quiere imponer su solución", ha lamentado.

Montero también ha asegurado que no habrá otra oportunidad para los ayuntamientos. "Es aquí y ahora", ha dicho. "Tras el debate y cuando sus señorías voten, no pueden llegar una tanda de peticiones", ha advertido la ministra de Hacienda, quien ha sostenido que "los recursos son necesarios ahora".

Tras insistir en que los grupos no han ofrecido una alternativa viable, Montero ha concluido: "No piensen que habrá una segunda oportunidad".

En el turno en contra del real decreto ha intervenido el diputado del PP Antonio González Terol, quien ha confirmado el no de su grupo. En un agrio cara a cara con la ministra, González Terol ha rechazado debatir sobre la última propuesta de Hacienda, la negociada hasta la medianoche del miércoles al jueves, y se ha centrado en el texto inicial del real decreto aprobado por el Gobierno.

El diputado del PP ha arrancado su intervención diciendo que no puede confiar en un Gobierno que "miente con las cifras de muertos por la Covid" y ha acusado al Ejecutivo de "apropiarse de los ahorros de los ayuntamientos". "El padre quita la hucha de los ahorros a sus hijos", ha defendido. González Terol ha acusado a la ministra de "abandonar a los ayuntamientos que no tenían remanentes de tesorería" y a "la España rural".

"Su palabra no vale nada en esta Cámara", ha dicho, para insistir en el "chantaje intolerable". El PP ha incidido en que el Gobierno "ha puesto de acuerdo a formaciones políticas que no coincidimos en casi nada en el profundo desacuerdo con este real decreto. No es un problema del PSOE con el PP, sino del Gobierno con el conjunto de esta Cámara". Y ha zanjado: "Solo cuando corren riesgo de perder hacen propuestas que llegan tarde y mal. No vamos a apoyar que se tramite como proposición de ley. Los ayuntamientos necesitan un real decreto, hoy. Si aprueba uno nuevo con las peticiones de los ayuntamientos el próximo martes, seguro que se aprobará".

En su respuesta, Montero ha dicho que la exposición de Gonzále Terol "sería un chiste" si no se tratara de un tema serio. "¿La Ley de Estabilidad no es obra del PP? ¿No es el PP el que durante una década no ha dejado que los ayuntamientos utilicen sus remanentes?", ha cuestionado la ministra. "No somos padres e hijos", ha respondido Montero. "No tenemos paternalismos sobre comunidades autónomas o ayuntamientos. Nos tratamos de tú a tú, como se tratan las administraciones públicas".

Montero ha acusado a González Terol de "mentir" por decir que el Gobierno no ha intentado negociar con el PP. "Usted personalmente ha estado en contacto con el Ministerio de Hacienda. Y hemos contactado con el PP, que no ha querido negociar este real decreto".

Rechazo de todos los grupos, que piden otra negociación

Más allá de la pugna entre los dos principales partidos, el resto del debate ha sido un jarro de agua fría para la ministra de Hacienda, que ha tenido que escuchar reproches de todos los grupos parlamentarios, tanto de los que se han situado en la oposición al Gobierno como de sus aliados.

Las críticas han llegado desde todo el espectro ideológico. La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha pedido la derogación completa de la llamada ley Montoro, como se conoce la de Estabilidad Presupuestaria. La portavoz vasca ha considerado el real decreto "inasumible, tal y como está redactado", aunque ha reconocido "que tiene medidas positivas". "No insistan en que no hay otras salidas, las hay. Se puede desmontar el artículo 135 y la ley".

Por parte del PNV ha mostrado su rechazo la diputada Idoia Sagastizabal, quien ha reconocido que la normativa actual no permite gastar a los ayuntamientos los ahorros que tengan, aunque ha dicho "no entender" la solución aportada por el Gobierno. "No se permite el uso del remanente, sino solo del fondo" creado.

Los nacionalistas vascos también han reprochado que el real decreto no asume la particularidad foral, que reconoce la bilateralidad entre las administraciones vascas y la central. "No tendríamos que estar sujetos a este decreto", ha sostenido Sagastizabal, quien ha recordado también que la Ley de Estabilidad, del PP, se asienta en la reforma constitucional del 135, promovida por PSOE y PP. La diputada del PNV ha reprochado al Gobierno que no acometa una reforma de la legislación que impide un uso normal de sus ahorros a los ayuntamientos.

La diputada de Ciudadanos María del Carmen Martínez ha insistido en los mismos argumentos que han empleado sus predecesores en la tribuna. "Todas las fuerzas políticas se oponen a la propuesta del Gobierno", ha recordado. "La unidad no solo hay que pedirla, hay que practicarla", ha reclamado. La diputada ha sostenido que el decreto no tiene en cuenta las necesidades de los ayuntamientos ni el dictamen de la comisión de reconstrucción aprobado por el Congreso. "No ha escuchado a los otros partidos ni a los alcaldes", ha dicho.

Desde el partido de Arrimadas han solicitado que el Gobierno apruebe un fondo que no tenga en cuenta si los municipios tienen o no remanentes, algo que recoge en parte la última versión del real decreto pactada a última hora. Y ha concluido: "Se quedan solos, pero no están solos. Encontrarán la oposición de ciudadanos dispuesta a arrimar al hombro".

El Grupo Plural también se ha posicionado en contra. Néstor Rego (BNG) ha pedido derogar la ley Montoro y ha reprochado al Gobierno que no lo haya hecho, como tampoco lo ha hecho con la reforma laboral o la ley mordaza. Rego tampoco acepta la modificación de última hora al sostener que un reparto por población del fondo sería discriminatorio para Galicia. Joan Baldoví (Compromís) le ha dicho a la ministra que "lo que empieza mal, acaba mal", a lo que Montero ha respondido con un gesto afirmativo desde su escaño. "Nos ha parecido que más que negociar se nos ha querido hacer responsables de que no saliera", ha sostenido Baldoví. "Mañana pueden aprobar un decreto con todo lo que estamos de acuerdo. Negocien bien, no a última hora", ha apuntado.

Y desde Junts per Cat, Ferran Bel, ha señalado que los municipios catalanes han rechazado por unanimidad este decreto y ha reclamado la suspensión de la regla de gasto y el reparto completo del fondo entre todos los ayuntamientos, independientemente de su situación financiera. "Pocos ministros han pasado por este trance" de perder una convalidación de un real decreto, ha recordado Bel. Hasta ahora, solo dos se habían rechazado: el de la estiba (Gobierno de Rajoy) y el del alquiler (en el primer Gobierno de Sánchez). El portavoz catalán ha recordado que en ambas situaciones los Ejecutivos "se tragaron el orgullo" y redactaron "otro real decreto que tenga garantizada su aprobación".

También ERC ha rechazado el decreto. El diputado Joan Margall ha utilizado, los mismos argumentos que sus predecesores. "Lo han hecho tan mal como han sabido", ha sostenido. "Rechazan dotar a los ayuntamiento de los recursos necesarios para superar la crisis y apuestan por las mismas recetas que otros, recentralización y austeridad", ha dicho. Margall ha pedido que no se ejecuten "las mismas políticas que Montoro". El diputado ha defendido que "los ayuntamientos se merecen una segunda oportunidad" y que el Gobierno "ya conoce las propuestas" de los republicanos catalanes. "Si no lo hacen es porque no quieren", ha concluido.

Desde Unidas Podemos, Txema Guijarro ha reconocido que la negociación de este real decreto "ha tensionado las costuras internas del Gobierno y de los propios espacios políticos que lo componen". Guijarro ha recordado que en la FEMP, sus representantes no avalaron el texto del real decreto. Pero el representante confederal ha arremetido también contra "el cinismo" del PP, que fue quien aprobó "el candado normativo" que impide el uso de los remanentes municipales.

Unidas Podemos al final votará en bloque el sí a un real decreto que, en cualquier caso, no ha sido aprobado por los demás grupos. Guijarro ha aludido al "desafío institucional" provocado por la pandemia y al fondo de rescate de 16.000 millones aprobado para las Comunidades Autónomas. "Muchos ayuntamientos han ejercido de bomberos. Estoy seguro de que han salvado vidas", ha defendido Guijarro.

"Nadie puede negar hoy que la ministra no escuchara y no se moviera", ha dicho el diputado de Unidas Podemos, quien ha reprochado a otros grupos que "falten a la verdad". Guijarro ha recordado que el Congreso responde "de forma fría e insuficiente" al nuevo planteamiento del Ejecutivo. "Es una mala noticia para el Gobierno, pero también para quienes apostamos por una nueva etapa de entendimiento político entre las Españas. Por eso hoy solo ganan los agoreros, los amigos del no, los de la montaña". Guijarro ha zanjado diciendo que es "urgente" derogar o modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria, y así se lo ha reclamado al Gobierno.

El diputado de En Comú Gerardo Pisarello ha instado al Ministerio de Hacienda a abrir una negociación con los grupos políticos a partir del acuerdo que alcanzaron el miércoles por la noche para que hubiera una parte del fondo no vinculado con los remanentes para que los ayuntamientos sin ahorros pudieran acogerse a los fondos extraordinarios. Pisarello ha asegurado que ese es "un cambio que va en la buena dirección" y ha instado a Montero a dialogar con los grupos para impulsar otro decreto. "El Ministerio de Hacienda debería hacer autrocrítica y debería reaccionar de manera automática -ha aseverado-. Cuando uno está en posición de gobierno no puede decir que no hay segundas oportunidades".