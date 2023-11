Feijóo acusa de “corrupción política” a Sánchez en su investidura: “La amnistía no mejora la convivencia, la destruye”

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este miércoles al candidato a la investidura, Pedro Sánchez, de “corrupción política” por pactar una ley de amnistía con los independentistas catalanes. Un acuerdo que permitirá al secretario general del PSOE ser reelegido para un tercer mandato como presidente del Gobierno, después de que el propio Feijóo perdiera una investidura. “La amnistía no mejora la convivencia, la destruye”, ha señalado el jefe de la derecha en la tribuna del Congreso, quien ha advertido además al jefe del Ejecutivo de que el PP no les apoyará en los próximos cuatro años: “Cuando el independentismo le falle, cuando le supere la legislatura, y ocurrirá, no me busque”.

Feijóo ha planteado nada más arrancar su intervención de réplica que el PP no va a investir presidente a Sánchez. Y ha explicado los motivos: “No. No a la amnistía. No a ignorar a las víctimas del separatismo. No a borrar delitos de corrupción y terrorismo. No a los mediadores internacionales. No a pasar por alto la injerencia rusa en asuntos internos. No a las cesiones pagadas con 100.000 millones de todos los españoles. No a EH Bildu. No a que unos pocos decidan por todos. No a dar la espalda a la mayoría. No a una democracia recortada. No a la mentira. No a Pedro Sánchez para seguir diciendo 'sí' a una nación de ciudadanos libres e iguales”.

Feijóo, quien perdió en septiembre la votación de su investidura, ha reiterado su petición de una repetición electoral el próximo mes de enero, pese a que los comicios generales se celebraron el pasado 23 de julio. “No permite que los españoles nos expresemos en unas nuevas elecciones ya con toda la información”, ha sostenido el líder del PP, quien ha acusado a Sánchez de “amarrarse a una investidura porque sin ella no serían nada”.

El presidente del principal partido en las urnas no ha dejado pasar la oportunidad de arremeter en lo personal contra Sánchez. “Ha caído en la sinrazón”, le ha espetado. “Lo de hoy no es un discurso, es un delirio”, ha apuntado. “Ha perdido la razón, pero la mayoría de los españoles, no”, ha insistido. “Si el presidente Sánchez quiere dejar huérfana a esa mayoría, es su decisión”, ha sostenido, para añadir: “No abandonaré a la mayoría social de nuestro país, y por esa mayoría no me callaré”.

Feijóo ha sostenido que Sánchez “no tiene pudor”. Que “no tiene argumentos”. Que ha llenado su discurso de investidura de “provocaciones y descalificaciones”. “No hay límites para la ambición del candidato. No hay límites porque recurre a la mentira, el fin justifica cualquier medio y socio. No hay límites legales, porque si la ley entorpece se adecúa a sus intereses”.

“Esta investidura nace de un fraude”, ha planteado Feijóo, quien ha defendido que “lo que se trae hoy a la Cámara no se votó en las urnas”. “Esta investidura se propicia por corrupción política”, ha acusado. “Tomar decisiones contra el interés personal es corrupción política”, ha añadido. “Se humilla a sí mismo, a su partido. Pero no tiene derecho a humillarnos a los españoles. Es lo que ha hecho. No se equivoquen, el señor Sánchez no ha conseguido el apoyo de nadie. Lo ha comprado, que es distinto, firmando cheques que todos pagaremos”, ha concluido.

Feijóo, que se suele presentar como un “hombre de Estado”, ha advertido de que en toda la legislatura el PP no tiene intención de apoyar al futuro Gobierno de España: “Cuando el independentismo le falle, cuando le supere la legislatura, y ocurrirá, no me busque”.

De Catalunya a ETA

El líder del PP también ha criticado el motivo esgrimido por Sánchez para pactar la ley de amnistía: la concordia en Catalunya. Algo que Feijóo rechaza de plano: “Nos piden que seamos generosos con quienes convirtieron a los vecinos en extranjeros, quebrantaron las leyes y la Constitución, malversaron, huyeron, sabotearon y protagonizan actos supuestamente terroristas”.

Pero, sin solución de continuidad, Feijóo ha recurrido al fantasma de ETA, desaparecida hace más de una década, y ha reprochado que Sánchez pida ser “generoso” con quienes “planificaron secuestros, celebran atentados de ETA y rinden homenajes a sus asesinos”. “Y ya veremos las sorpresas que nos tienen guardadas en las enmiendas”, ha advertido, sobre la tramitación parlamentaria de la ley.

“Lo que da al independentismo es a cambio de nada para el resto de los españoles”, ha augurado Feijóo, quien ha negado voluntad de reencuentro a los independentistas catalanes. “Qué convivencia se puede lograr si los amnistiados escriben la amnistía sin las víctimas? ¿Sin la conformidad de media España para todo esto? ¿Eso no es alzar muros? La pregunta del millón: ¿alguien puede explicarme qué convivencia se puede lograr si el independentismo afirma que es el punto de partida y que lo volverá a hacer?”.

“La amnistía no mejora la convivencia, la destruye. Divide al país en dos”, ha añadido, para continuar: “Los que causaron un gran perjuicio a la nación y la democracia tiene una gran responsabilidad. No tenemos que pedirles perdón. Es el señor Sánchez quien tiene que pedir perdón”.

“Ha venido a presentarse como mal menor. Usted es el mal mayor. Usted es el problema con su falta de palabra, la ausencia de restricciones morales y su patológica ambición. Mientras siga, España estará condenada a la división, es su legado. De su Presidencia quedará el legado de Puigdemont llegando. A usted la historia no le amnistiará. Se lo prometo”, ha proseguido.

Feijóo ha recuperado el espantajo de ETA en sus reproches a Sánchez. “¿Cuál es el Pacto encapuchado con el señor Otegi?”, ha replicado. “¿El Ayuntamiento de Pamplona? ¿La amnistía etarra? ¿Hacerle la campaña para que Bildu logre el Gobierno vasco, conformar Euskal Herria?”, ha dicho.

El líder del PP ha cerrado su discurso hurgando en la herida de la posible fractura que se puede producir en Sumar si Podemos queda fuera del Gobierno: “Señorías de Podemos, por supuesto no van a encontrar en mí un aliado. Pero ya ven cómo son las cosas. No sé si aún siguen con aquello de que 'el miedo ha cambiado de bando', pero la casta la están sufriendo en el propio. La coherencia y la confianza están de nuestro lado. Les deseo suerte. No se rindan. Quedan unas horas. Aprieten por un ministerio o dos. sí se puede”.